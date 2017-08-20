Судно «Адмирал Владимирский» возвращается в Кронштадт

Научное исследовательское судно Балтийского флота "Адмирал Владимирский", совершающее гидрографический поход, вышло из Средиземного моря в Атлантический океан и преодолело пролив Ла-Манш. В настоящее время судно следует в пункт постоянного базирования порт Кронштадт и находится в Северном море,

Исследовательское судно БФ «Адмирал Владимирский», совершающее гидрографический поход, преодолело пролив Ла-Манш на пути в Кронштадт, сообщает пресс-служба Западного округа.говорится в релизе.Сообщается, что «по пути следования к российским берегам экипаж гидрографического судна продолжает выполнение океанографических исследований – производит маршрутный промер морского дна, обследует точки якорных стоянок, собирает сведения для корректуры навигационных морских карт, руководств и пособий для плавания».Пресс-служба напоминает, что ОИС «Адмирал Владимирский» вышло из Кронштадта 6 апреля и «в рамках одиночного плавания побывало с деловым заходом в портах Республики Джибути, княжества Монако».В начале августа судно вышло из порта Лимассол (Кипр), где пополняло запасы до установленных норм и взяло курс в порт Кронштадт.