15:58 20 августа

Судно «Адмирал Владимирский» возвращается в Кронштадт

Исследовательское судно БФ «Адмирал Владимирский», совершающее гидрографический поход, преодолело пролив Ла-Манш на пути в Кронштадт, сообщает пресс-служба Западного округа.



Научное исследовательское судно Балтийского флота "Адмирал Владимирский", совершающее гидрографический поход, вышло из Средиземного моря в Атлантический океан и преодолело пролив Ла-Манш. В настоящее время судно следует в пункт постоянного базирования порт Кронштадт и находится в Северном море,
говорится в релизе.


Сообщается, что «по пути следования к российским берегам экипаж гидрографического судна продолжает выполнение океанографических исследований – производит маршрутный промер морского дна, обследует точки якорных стоянок, собирает сведения для корректуры навигационных морских карт, руководств и пособий для плавания».

Пресс-служба напоминает, что ОИС «Адмирал Владимирский» вышло из Кронштадта 6 апреля и «в рамках одиночного плавания побывало с деловым заходом в портах Республики Джибути, княжества Монако».

В начале августа судно вышло из порта Лимассол (Кипр), где пополняло запасы до установленных норм и взяло курс в порт Кронштадт.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 4

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  1. fzr1000 Сегодня, 14:01
    Добро пожаловать домой, разведка.
    fzr1000
    1. domnich Сегодня, 15:06
      Какая же это разведка? Это Гидрографическая служба БФ. Когда-то на "Владимирском" курсантскую практику проходил (1974). Тогда еще командный состав был из военнослужащих, старпом потом НШ дивизиона стал. А теперь вся команда, включая капитана, - гражданские специалисты. Просто "океанографическое исследовательское судно". В Монако, наверняка, какой-нибудь международный океанографический "сабантуй" был.
      domnich
      1. fzr1000 Сегодня, 15:42
        Да-да. Ага-ага.
        fzr1000
  2. oleg-gr Сегодня, 14:03
    Наглосаксы данное исследовательское судно не приписали к ГРУ? Как странно. Даже эскортом не удостоили. Боятся и уважают только Кузьму и Петра.
    oleg-gr
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