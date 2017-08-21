Как правильно утереться после плевка? Итоги антироссийской кампании в Лондоне

Юлия Левченко (Украина) — серебряная медаль, Мария Ласицкене (АNA) — золотая медаль, Камила Лицьвинко (Польша) — бронзовая медаль. РИА Новости . © Антон Денисов

Тихо так и почти незаметно прошло в Лондоне шоу, о котором хотелось бы сказать пару слов. И об участниках.Писали о нем не то чтобы мало, а как-то неохотно, что ли. Но то, что было написано, и удивило, и возмутило одновременно по обе стороны линии фронта.Для тех, кто не в курсе: Всероссийская федерация легкой атлетики была отстранена от выступлений в связи с антидопинговыми скандалами прошлого.Тем мне менее, на ЧМ кто-то выступал. Удивил не сам факт, что кто-то «продрался» на чемпионат мира, а как это было подано. В том числе и комментарии господина Мутко, который усиленно делал вид, что вообще-то ничего такого не произошло, все нормально.19 человек, которые были допущены к соревнованиям, — это сильно. Тут еще весь вопрос — как!То, что они выступали под флагом не пойми чего нейтрального, — это половина апельсина.IAAF наложила запрет на использование российскими атлетами спортивной формы цветов национального флага, символы страны не должны появляться на теле спортсменов (нельзя красить волосы в цвета триколора, набивать татуировки, ювелирные украшения, тейпирование, маникюр и прочее).Российским (?) спортсменам даже запретили использовать гимн страны в качестве рингтона на мобильном телефоне. Запрет распространяется и на сопровождающих спортсменов лиц, которым также запрещено появляться рядом с объектами чемпионата мира с флагами. IAAF проверяла внешний вид российских спортсменов на соответствие правилам, в случае их нарушений спортсмен был бы дисквалифицирован.Об откровенном неуважении со стороны «партнеров» мы поговорим позже, ибо чего, собственно, можно ожидать от великих англосаксов? Но это действительно третий вопрос, если не последний.Но вот читая слова в некоторых заметках, просто диву даешься.«Российские спортсмены на лондонском чемпионате мира по легкой атлетике, выступавшие под нейтральным флагом, заняли командное девятое место».Командное место у не пойми кого. Команда, если я правильно понимаю, это когда она просто есть. Под флагом своей страны, с символикой и атрибутикой. С гимном, в конце концов, в случае успеха и поднятием флага — в случае пьедестала почета.Понятно, что все в курсе и знают: это спортсмены из России, граждане РФ, которые «под санкциями». Но зачем считать «командное место»? Никакую команду они на турнире не представляли. Каждый был сам за себя, под белой тряпкой с черными буквами ANA (ассоциация нейтральных атлетов) и с полным запретом хоть как-то обозначить свою принадлежность.Так что все эти попытки выдать за команду несколько спортсменов — желание сделать хорошую мину при абсолютно поганой игре. Но в этом плане у нас господин Мутко профессионал, ему не привыкать. Министр и в радужных красках дает интервью по поводу действа в Лондоне, и принимает у себя участников.Не стоит тут говорить о том, насколько виновны наши легкоатлеты в плане допинга. То, что они дали повод, — факт, равно как и трескали какую-то гадость однозначно, сегодня в спорте без нее, видимо, никак. Вопрос только в том, кто попался.Вот кто должен — тот и попался.Но я не о допинге, я о флаге.Первая мысль, которая приходит в голову, что лучше никак, чем так. Обезличенно и под непонятной тряпкой. Потом туда же приходит мысль, что спортсмены-то в политических интригах не виноваты и так далее. И жизнь спортивная в некоторых видах спорта весьма коротка.И надо бы успеть. И на мировом уровне в соревнованиях поучаствовать, и, естественно, денег заработать. Как пример, приведу высказывание питерской легкоатлетки, единственной из всех легкоатлетов Северной Пальмиры давшей согласие на участие в зимнем чемпионате Европы под нейтральным флагом. Анастасия Калина, чемпионка России в беге на 1500 метров.«Конечно, я не отказываюсь от флага своей страны! Я россиянка, и всегда готова выступать за свою сборную! Но что делать, если нам не дают такой возможности? До отстранения я успела выступить за сборную только в одном старте. А хочется посоревноваться с сильнейшими бегуньями, показать себя — это нормальное желание» (из интервью «Спорт день за днем»).Всем понятна суть? Да, так думают далеко не все спортсмены, к счастью. Но вот вам и пример: когда все нормально, светят турниры, награды, тачки от Путина — все патриоты. Как только случилась проблема — как говорят в народе, «разошлись краями», и в гробу видать весь этот патриотизм. Ваши проблемы, как говорится.Кстати, тут можно вполне реально вычислить стоимость патриотизма и ценность государственных атрибутов для каждого отдельно взятого спортсмена. Можно в рублях, можно в долларах.Ладно, это дело совести каждого. Вопрос даже в другом. Дальше что?Мне вся эта возня напомнила один замечательный фильм. «Кин-дза-дза!», точнее, эпизод в конце.Пацаки, хорошо, вы с цаками и в клетке. Но почему стоя? Стоя можно там… В России, например. А здесь — на коленях. И в намордниках. И радоваться, радоваться в частности и вообще.Говорят, что все прекрасно понимают, какую именно страну представляют выступившие «под нейтральным флагом», и каждая такая победа все равно славит Россию. Сомнительно, если честно. Или, как вариант, просто непонятно, как и чем такие победы могут славить нашу страну.Ладно, флаг легкоатлеты спустили, подняли вместо него другой. Под которым «лучше, чем ничего». В историческом контексте очень напоминает действия 75-летней давности.Там тоже были люди, считавшие, что «лучше так, чем по-другому». И встали под флаг РОА. Власовцами.Скажете, притянутое сравнение? Отчего же, если говорить о флаге? Вполне себе жизненно. Вот только усиленная пайка горьковато потом в горле у некоторых встала. В прямом смысле этого слова.Но выбирающим бесчестие стоит понимать, что даже если они по требованию организаторов очередного мероприятия прилюдно потопчут русский флаг, спортивные санкции никто не отменит.Не для того вводили, собственно.А вот усиленной пайкой под другим флагом вполне могут и поманить. Ну как же, спортсмены не виноваты в том, что их заставляли жрать не пойми что, правильно? И, чтобы не дать сгинуть талантам, надо их просто эвакуировать. Туда, где потребляют пойми что, туда, где они смогут себя реализовать.Простой подход такой, и далеко не новый. Отрекись. И все тебе будет. И паек, и новая красивая форма, и условия. Только отрекись. А мы поможем. Санкции продлим, разбирательства затянем, «новые факты» подмешаем.Подождите, это только начало. Разведка боем. Будет такое и в других областях. Без всякого допинга.Ведь есть еще ученые, литераторы, кинематографисты — да все, кто так или иначе сталкивается с международным общением.Диссертации окажутся не те, сюжеты книг ворованные... А предложение все то же будет. Отрекись. Зальем шоколадом.Международный спорт сегодня — фактическая альтернатива войне. И сражения идут все так же, мы против них. Война? Ну да, пока бескровная, но показательная.Бой без флага как бы уже не бой. Если корабль спустил флаг, значит — сдался. Кому нужны, кроме участников и специалистов эти «нейтралы»? Да никому.Возможно, я в чем-то ошибаюсь, но почему-то мне совершенно все равно, что там завоюют для себя эти участники-«нейтралы». Потому что они соревнуются ради себя, а не ради страны, частью которой я являюсь.«О спорт, ты БЫЛ мир!»В нас здорово плюнули, выставив такие персональные условия участников для… «нейтралов» с гражданством России, так их обзовем.Нашлись те, кто утерся и пошел побеждать. Что ж, их выбор. Посмотрим, под какими флагами мы их увидим через пару лет.Лично же рассматриваю все, что намутили организаторы на ЧМ в Лондоне, как откровенную русофобию и подлость. Опять же, ждать от британцев чего-то человеческого — бред.Это война, война на всех фронтах.Уважаемые читатели, как вы думаете, не пора ли отвечать?