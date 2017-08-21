08:08 21 августа

Как правильно утереться после плевка? Итоги антироссийской кампании в Лондоне

Тихо так и почти незаметно прошло в Лондоне шоу, о котором хотелось бы сказать пару слов. И об участниках.


Юлия Левченко (Украина) — серебряная медаль, Мария Ласицкене (АNA) — золотая медаль, Камила Лицьвинко (Польша) — бронзовая медаль. РИА Новости. © Антон Денисов

Писали о нем не то чтобы мало, а как-то неохотно, что ли. Но то, что было написано, и удивило, и возмутило одновременно по обе стороны линии фронта.


Для тех, кто не в курсе: Всероссийская федерация легкой атлетики была отстранена от выступлений в связи с антидопинговыми скандалами прошлого.

Тем мне менее, на ЧМ кто-то выступал. Удивил не сам факт, что кто-то «продрался» на чемпионат мира, а как это было подано. В том числе и комментарии господина Мутко, который усиленно делал вид, что вообще-то ничего такого не произошло, все нормально.

19 человек, которые были допущены к соревнованиям, — это сильно. Тут еще весь вопрос — как!

То, что они выступали под флагом не пойми чего нейтрального, — это половина апельсина.

IAAF наложила запрет на использование российскими атлетами спортивной формы цветов национального флага, символы страны не должны появляться на теле спортсменов (нельзя красить волосы в цвета триколора, набивать татуировки, ювелирные украшения, тейпирование, маникюр и прочее).

Российским (?) спортсменам даже запретили использовать гимн страны в качестве рингтона на мобильном телефоне. Запрет распространяется и на сопровождающих спортсменов лиц, которым также запрещено появляться рядом с объектами чемпионата мира с флагами. IAAF проверяла внешний вид российских спортсменов на соответствие правилам, в случае их нарушений спортсмен был бы дисквалифицирован.

Об откровенном неуважении со стороны «партнеров» мы поговорим позже, ибо чего, собственно, можно ожидать от великих англосаксов? Но это действительно третий вопрос, если не последний.

Но вот читая слова в некоторых заметках, просто диву даешься.

«Российские спортсмены на лондонском чемпионате мира по легкой атлетике, выступавшие под нейтральным флагом, заняли командное девятое место».

Командное место у не пойми кого. Команда, если я правильно понимаю, это когда она просто есть. Под флагом своей страны, с символикой и атрибутикой. С гимном, в конце концов, в случае успеха и поднятием флага — в случае пьедестала почета.

Понятно, что все в курсе и знают: это спортсмены из России, граждане РФ, которые «под санкциями». Но зачем считать «командное место»? Никакую команду они на турнире не представляли. Каждый был сам за себя, под белой тряпкой с черными буквами ANA (ассоциация нейтральных атлетов) и с полным запретом хоть как-то обозначить свою принадлежность.

Так что все эти попытки выдать за команду несколько спортсменов — желание сделать хорошую мину при абсолютно поганой игре. Но в этом плане у нас господин Мутко профессионал, ему не привыкать. Министр и в радужных красках дает интервью по поводу действа в Лондоне, и принимает у себя участников.

Не стоит тут говорить о том, насколько виновны наши легкоатлеты в плане допинга. То, что они дали повод, — факт, равно как и трескали какую-то гадость однозначно, сегодня в спорте без нее, видимо, никак. Вопрос только в том, кто попался.

Вот кто должен — тот и попался.

Но я не о допинге, я о флаге.

Первая мысль, которая приходит в голову, что лучше никак, чем так. Обезличенно и под непонятной тряпкой. Потом туда же приходит мысль, что спортсмены-то в политических интригах не виноваты и так далее. И жизнь спортивная в некоторых видах спорта весьма коротка.

И надо бы успеть. И на мировом уровне в соревнованиях поучаствовать, и, естественно, денег заработать. Как пример, приведу высказывание питерской легкоатлетки, единственной из всех легкоатлетов Северной Пальмиры давшей согласие на участие в зимнем чемпионате Европы под нейтральным флагом. Анастасия Калина, чемпионка России в беге на 1500 метров.

«Конечно, я не отказываюсь от флага своей страны! Я россиянка, и всегда готова выступать за свою сборную! Но что делать, если нам не дают такой возможности? До отстранения я успела выступить за сборную только в одном старте. А хочется посоревноваться с сильнейшими бегуньями, показать себя — это нормальное желание» (из интервью «Спорт день за днем»).

Всем понятна суть? Да, так думают далеко не все спортсмены, к счастью. Но вот вам и пример: когда все нормально, светят турниры, награды, тачки от Путина — все патриоты. Как только случилась проблема — как говорят в народе, «разошлись краями», и в гробу видать весь этот патриотизм. Ваши проблемы, как говорится.

Кстати, тут можно вполне реально вычислить стоимость патриотизма и ценность государственных атрибутов для каждого отдельно взятого спортсмена. Можно в рублях, можно в долларах.

Ладно, это дело совести каждого. Вопрос даже в другом. Дальше что?

Мне вся эта возня напомнила один замечательный фильм. «Кин-дза-дза!», точнее, эпизод в конце.

Пацаки, хорошо, вы с цаками и в клетке. Но почему стоя? Стоя можно там… В России, например. А здесь — на коленях. И в намордниках. И радоваться, радоваться в частности и вообще.

Говорят, что все прекрасно понимают, какую именно страну представляют выступившие «под нейтральным флагом», и каждая такая победа все равно славит Россию. Сомнительно, если честно. Или, как вариант, просто непонятно, как и чем такие победы могут славить нашу страну.

Ладно, флаг легкоатлеты спустили, подняли вместо него другой. Под которым «лучше, чем ничего». В историческом контексте очень напоминает действия 75-летней давности.

Там тоже были люди, считавшие, что «лучше так, чем по-другому». И встали под флаг РОА. Власовцами.

Скажете, притянутое сравнение? Отчего же, если говорить о флаге? Вполне себе жизненно. Вот только усиленная пайка горьковато потом в горле у некоторых встала. В прямом смысле этого слова.

Но выбирающим бесчестие стоит понимать, что даже если они по требованию организаторов очередного мероприятия прилюдно потопчут русский флаг, спортивные санкции никто не отменит.

Не для того вводили, собственно.

А вот усиленной пайкой под другим флагом вполне могут и поманить. Ну как же, спортсмены не виноваты в том, что их заставляли жрать не пойми что, правильно? И, чтобы не дать сгинуть талантам, надо их просто эвакуировать. Туда, где потребляют пойми что, туда, где они смогут себя реализовать.

Простой подход такой, и далеко не новый. Отрекись. И все тебе будет. И паек, и новая красивая форма, и условия. Только отрекись. А мы поможем. Санкции продлим, разбирательства затянем, «новые факты» подмешаем.

Подождите, это только начало. Разведка боем. Будет такое и в других областях. Без всякого допинга.

Ведь есть еще ученые, литераторы, кинематографисты — да все, кто так или иначе сталкивается с международным общением.

Диссертации окажутся не те, сюжеты книг ворованные... А предложение все то же будет. Отрекись. Зальем шоколадом.

Международный спорт сегодня — фактическая альтернатива войне. И сражения идут все так же, мы против них. Война? Ну да, пока бескровная, но показательная.

Бой без флага как бы уже не бой. Если корабль спустил флаг, значит — сдался. Кому нужны, кроме участников и специалистов эти «нейтралы»? Да никому.

Возможно, я в чем-то ошибаюсь, но почему-то мне совершенно все равно, что там завоюют для себя эти участники-«нейтралы». Потому что они соревнуются ради себя, а не ради страны, частью которой я являюсь.

«О спорт, ты БЫЛ мир!»

В нас здорово плюнули, выставив такие персональные условия участников для… «нейтралов» с гражданством России, так их обзовем.

Нашлись те, кто утерся и пошел побеждать. Что ж, их выбор. Посмотрим, под какими флагами мы их увидим через пару лет.

Лично же рассматриваю все, что намутили организаторы на ЧМ в Лондоне, как откровенную русофобию и подлость. Опять же, ждать от британцев чего-то человеческого — бред.

Это война, война на всех фронтах.

Уважаемые читатели, как вы думаете, не пора ли отвечать?
Автор: Роман Скоморохов


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Комментарии 26

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  1. василий50 Сегодня, 06:40

    Современные гладиаторы выступают только за деньги. Скоро и помимо футболистов все остальные спортсмены будут покупаться-продаваться. Вон футболисты проигрыш-выигрыш равно празднуют. А чего? Оплата гарантирована.
    Профессионализм помимо хотя бы первоначальных навыков подразумевает и ответственность, а её нет ни у спортсменов ни у руководства. Ну и конечно у *профессионалов* от спорта отсутствуют морально-этические нормы, как лишние в достижении только им важной цели.
    василий50
    1. svp67 Сегодня, 07:18
      Цитата: василий50
      Профессионализм помимо хотя бы первоначальных навыков подразумевает и ответственность, а её нет ни у спортсменов ни у руководства.

      А вот НЕ СОГЛАШУСЬ. У большинства СПОРТСМЕНОВ она есть. Так как именно они зарабатывают те деньги, на которые живет наш спорт. Они САМОСТОЯТЕЛЬНО платят тренерам, врачам и еще куче обслуживающего персонала из тех сумм, что получают за выигрыш.
      А вот "чинуши", с них эти деньги ВЫСАСЫВАЮТ, за НИЧЕГО НЕДЕЛАНЬЕ. Вот такие "чинуши" нам нужны ли?
      svp67
      1. vladimirZ Сегодня, 08:03
        Бой без флага как бы уже не бой. Если корабль спустил флаг, значит — сдался. Кому нужны, кроме участников и специалистов эти «нейтралы»? Да никому. - из статьи

        Соглашусь с автором. Выступление спортсменов "без флага" и атрибутики государства - предательство.
        Нет разрешения представлять государство - нужно игнорировать эти соревнования, какими бы они важными не были, хоть Олимпийские игры.
        Не нужно ставить во главу угла "интересы" спортсменов, "годы потратившие на подготовку к этим соревнованиям". Международный спорт - это политика, и прежде всего политика, где то или иное государство демонстрирует свой флаг и свои возможности, свою мощь, если хотите. И здесь интересы одной или нескольких личностей должны уступать, подавляться более важным интересам страны где они проживают.
        vladimirZ
  2. svp67 Сегодня, 06:40
    Но зачем считать «командное место»?
    Глупый Вы человек, ни чего не понимающий в "подковерных играх".
    Очень бы хотелось посмотреть ДЕНЕЖНЫЕ ВЕДОМОСТИ чиновников нашей легкоатлитической федерации и МинСпорта России. КАКУЮ ПРЕМИЮ за этот "УСПЕХ" они там себе выписали, с разрешения г-на Мутко... Ведь они же сейчас с "пеной у рта" об этом рассказывают, что "наши", а ваши ли г-да чиновники, 19 спортсменов завоевали БОЛЬШЕ медалей, чем вся легкоатлетическая команда на последнем "додопинговом" чемпионате... Маразм. Они ставят себе ЭТОТ ПОЗОР в ЗАСЛУГУ.
    Я не буду бросать "камень" в наших, все же НАШИХ, спортсменов. Нынешняя обстановка, когда они ОБЯЗАНЫ зарабатывать деньги, для себя и людей из их команд, иного пути для них не дает. Но наши, а вот тут точно наши ли, "чинуши от спорта" сколько могут "пускать пузыри"? Зачем нам вообще министерство спорта и в частности эта федерация, которые только деньги могут получать, да "пузыри пускать". Может пора на них сэкономить, да распустить, а их деньги пенсионерам отдать?
    Уважаемые читатели, как вы думаете, не пора ли отвечать?
    Отвечать? А кто то СПОСОБЕН это сделать там? Пора СПРАШИВАТЬ с ответственных лиц, за этот и иные позоры. Вот, что пора делать.
    svp67
    1. 210окв Сегодня, 07:42
      В данной ситуации спортсмены вынуждены выбирать или спорт.или безработица.Другого они ничего не умеют.И не надо их обвинять в непатриотизме.Ибо первопричина не они,а околоспортивный бизнес и чиновники.
      Цитата: svp67
      Но зачем считать «командное место»?
      Глупый Вы человек, ни чего не понимающий в "подковерных играх".
      Очень бы хотелось посмотреть ДЕНЕЖНЫЕ ВЕДОМОСТИ чиновников нашей легкоатлитической федерации и МинСпорта России. КАКУЮ ПРЕМИЮ за этот "УСПЕХ" они там себе выписали, с разрешения г-на Мутко... Ведь они же сейчас с "пеной у рта" об этом рассказывают, что "наши", а ваши ли г-да чиновники, 19 спортсменов завоевали БОЛЬШЕ медалей, чем вся легкоатлетическая команда на последнем "додопинговом" чемпионате... Маразм. Они ставят себе ЭТОТ ПОЗОР в ЗАСЛУГУ.
      Я не буду бросать "камень" в наших, все же НАШИХ, спортсменов. Нынешняя обстановка, когда они ОБЯЗАНЫ зарабатывать деньги, для себя и людей из их команд, иного пути для них не дает. Но наши, а вот тут точно наши ли, "чинуши от спорта" сколько могут "пускать пузыри"? Зачем нам вообще министерство спорта и в частности эта федерация, которые только деньги могут получать, да "пузыри пускать". Может пора на них сэкономить, да распустить, а их деньги пенсионерам отдать?
      Уважаемые читатели, как вы думаете, не пора ли отвечать?
      Отвечать? А кто то СПОСОБЕН это сделать там? Пора СПРАШИВАТЬ с ответственных лиц, за этот и иные позоры. Вот, что пора делать.
      210окв
      1. Sirocco Сегодня, 08:04
        Цитата: 210окв
        .Ибо первопричина не они,а околоспортивный бизнес и чиновники.

        До тех пор, пока во главе угла стоит эта первопричина, в лице, бизнеса, и денег, то не о каких достижениях в спорте говорить не придется. Друг моего сына, занимается футболом, был зачислен в олимпийский резерв(так кажется) съездил, и через пару месяцев вернулся, ну не нужен он там, нет у него нужных людей с мохнатой лапой, зато сейчас его пригласили Китайцы, там нужнее он чем Родине с бюрократами.
        Теперь про допинг, если не ошибаюсь, то еще в 30-е годы, были достигнуты все возможности человеческого организма, а ныне идет война фармакологии, и в ней мы проигрываем, так как наш допинг вычисляют на раз. Да и по сути, трудно играть с жуликами у которых семь тузов в рукаве, и они то знают, что нас они разведут по любому((((((
        Sirocco
  3. Ken71 Сегодня, 06:41
    Молодцы наши ребята. В таких тяжёлых условиях международного давления поддержали спортивную честь страны .
    Ken71
    1. inkass_98 Сегодня, 06:50
      Какой страны, подскажите? Страна - это флаг, гимн после подъема на пьедестал. А здесь устроители заставили играть по своим правилам, спортсмены и их тренеры повелись на это.
      inkass_98
      1. Ken71 Сегодня, 07:20
        А какую страну защищала футбольная команда хлебозавода играющая с немцами и руховцами. Может там был гимн или флаг СССР . Может вы их тоже власовцами назовёте.
        Ken71
        1. inkass_98 Сегодня, 08:00
          играющая с немцами и руховцами.
          Вот только педали путать не надо. В Лондон под конвоем никто никого не возил, бегать-прыгать не заставлял.
          inkass_98
      2. svp67 Сегодня, 07:20
        Цитата: inkass_98
        А здесь устроители заставили играть по своим правилам, спортсмены и их тренеры повелись на это.

        Не спортсмены повелись, а наши чинуши. Спортсмен ВЫНУЖДЕН это делать, так как это ЕГО ПРЯМАЯ работа, а век его на ней ОЧЕНЬ КОРОТОК. Он не чем иным не себе на жизнь, не многим другим помочь это сделать НЕ МОЖЕТ. Спортсмену кладут свою здоровье, а часто и жизни на это. И швырять камни в их огород, по меньшей мере не правильно.
        svp67
        1. inkass_98 Сегодня, 08:07
          И швырять камни в их огород, по меньшей мере не правильно.

          Отчего же не пошвырять. Та курица Степанова/Русанова, что свидетельствовала (не от большого ума, но за солидное вознаграждение, полагаю) в этом допинговом сканадале, а потом не прошедшая ни одну квалификацию, тоже была спортсменкой. Своей деятельностью она как раз очень "помогла" коллегам по сборной. Jedem das seine.
          inkass_98
      3. ПРАВОкатор Сегодня, 07:41
        Нужно было андреевский флаг поднять
        ПРАВОкатор
  4. Мур Сегодня, 06:50
    Старая истина: кто выбирает между войной и позором - позор, получает и позор, и войну.
    А спортивные чинуши да, просто жгут. Мутко, просравший на посту министра всё что можно - вице-премьер. Федерация ЛА - какие-то лица с пониженной социальной и политической ответственностью.
    Тот, что без приставки "вице" - это действо полностью понимает и одобряет.
    Не вызовет удивления, если в последний момент нам плюнут в рожу по поводу ОИ-2018.
    Мур
    1. svp67 Сегодня, 07:21
      Цитата: Мур
      Старая истина: кто выбирает между войной и позором - позор, получает и позор, и войну.

      Так и есть. Но нет тут вины наших спортсменов. Тут чистая вина "функционеров от спорта"
      svp67
      1. Мур Сегодня, 07:44
        Цитата: svp67
        Но нет тут вины наших спортсменов.

        На самом деле сложный морально-этический вопрос. Страна именно с этим флагом и гербом платила за то, чтобы условно "наш" спортсмен стал спортсменом выдающимся. Должен ли после этого спортсмен чувствовать ответственность за представительство этой страны, демонстрацию флага и гимна?
        Тут выбирает каждый своё. Белоруска уходит с пьедестала, фигуристы-китайцы игнорируют перенаграждение американцев. Наши радуются заработанным еврикам.
        Мур
    2. Ken71 Сегодня, 07:21
      Такая страна. Власти в шоколаде при любом провале.в том числе спортивные.
      Ken71
      1. Flinky Сегодня, 07:37
        "Власти" всегда и везде в шоколаде. Люди не меняются.
        Flinky
        1. Ken71 Сегодня, 07:43
          Наши остаются на своих местах после любых провалов.
          Ken71
  5. Васся Вассин Сегодня, 06:51
    У меня один вопрос. Зачем нам такой коммерческий спорт, по чужим правилам? Для чего государство вкладывает столько средств в эту ахинею, как "развитие спорта"? Что это дает? Здоровья не прибавляет, скорее множит число калек. Экономической отдачи тоже никакой. Мы прекрасно знаем, что все эти команды живут не на деньги зрителей или спонсоров от рекламы, а на средства крупнейших монополий. Как они ходили пешком по полю так и будут, и плевать им на то полные или пустые трибуны на стадионе.
    Васся Вассин
  6. Hoc vince Сегодня, 06:52
    Такое ощущение, что только Россия себя ведет порядочно и по-человечески...
    Hoc vince
    1. Ken71 Сегодня, 07:22
      Наша пропаганда может и не такое ощущение создать
      Ken71
  7. inkass_98 Сегодня, 06:55
    У меня осталось двоякое чувство от этого цирка: в нас плюнули, и плюнули от души. И самый первый порыв лично у меня был такой: послать к Бениной маме все соревнования организованные по подобным правилам. И это правильно. Надо вспомнить бойкоты американской делегацией Олимпиады-80 и ответный "привет" в Лос-Анджелес-84, а так же все прочие мероприятия подобного масштаба. Это государственная позиция, от которой отступать нельзя.
    Ну а второе чувство: бог судья тем спортсменам, которые приняли участие в игрищах околоспортивных дельцов. И пусть не удивляются потом, если вдруг официальную сборную на следующий чемпионат станут формировать без них.
    inkass_98
    1. svp67 Сегодня, 07:25
      Цитата: inkass_98
      У меня осталось двоякое чувство от этого цирка: в нас плюнули, и плюнули от души.

      ПЛЮНУЛИ? Да нас ЗАХАРКАЛИ по самую макушка. Потребовали убрать Исенбаеву, мы убрали... Ну как же, она ведь такая "неудобная"... Сейчас требуют ПРИЗНАТЬ доклад Макларенна, хотя уже сейчас понятно, что он во многом НЕ ВЕРЕН, но требуют ЕГО ПОЛНОЕ ПРИЗНАНИЕ и еще ЗАПЛАТИТЬ ЗА ВСЕ. То есть ПЛАТИТЬ и КАЯТЬСЯ.
      И я со страхом жду, что наши "чинуши" СОГЛАСЯТСЯ. Это будет совершенный конец.
      svp67
  8. rotmistr60 Сегодня, 07:22
    Мутко уже давно заслуживал не только отставки, но и всероссийского презрения. Такое "чудо" во главе российского спорта только на руку недоброжелателям. Так на кого работаем?
    rotmistr60
  9. Flinky Сегодня, 07:33
    Запарили уже, оставьте спортсменов в покое. Их спортивный век очень короток, каждое выступление на счету, и за каждое заплачено собственным здоровьем. Постыдились бы бубнить с диванов. Да только стыд, как я вижу, некоторым попросту неведом...
    Они сделали то, что могли. Потому что наши спорт-чинуши не могут вообще ничего.
    Flinky
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