19:15 20 августа

Боевики обстреляли международную выставку в Дамаске

Четыре человека погибли и еще не менее четырех получили ранения в результате ракетного обстрела, которому подверглась международная выставка в Дамаске, передает РИА Новости сообщение военного источника.

Боевики обстреляли международную выставку в Дамаске


По словам собеседника, обстрел вели террористические группировки из пригорода Дамаска Восточная Гута.


Агентство напоминает, что международная промышленная выставка в столице Сирии проходит в этом году впервые после шестилетнего перерыва с 17 по 26 августа: «в ней принимают участие 43 государства, из них 20 представлены коммерческими организациями, а 23 – официально через посольства».

Несмотря на европейские санкции против Сирии, «в мероприятии участвуют компании из Греции, Бельгии, Франции, Голландии и Италии», отметил гендиректор выставок и международных рынков САР Фарес Аль-Киртли.

Организаторы ожидают, что в этом году выставку посетят около 70 тыс. человек. Ранее администрация выставки сообщала о введении мер повышенного контроля, чтобы не допустить угрозы безопасности мероприятия.

Международная выставка в Дамаске проводилась ежегодно с 1954 года до начала кризиса в 2011-ом. За годы своего существования обрела статус одной из крупнейших в своем роде на Ближнем Востоке.

Использованы фотографии: https://twitter.com/syriaasadi
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Комментарии 19

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  1. himRa Сегодня, 16:42
    Весь смысл посеять страх!
    Мои соболезнования crying
    himRa
  2. Hoc vince Сегодня, 16:45
    Соболезнования родным.
    Эйфелева башня не погасит огни в память о жертвах теракта
    Hoc vince
  3. Арон Заави Сегодня, 16:50
    Или я что пропустил, но Дамаск вроде зачистили? Б/д идут в 200 км от него.
    Арон Заави
    1. Pirogov Сегодня, 17:24
      Цитата: Арон Заави
      Или я что пропустил, но Дамаск вроде зачистили? Б/д идут в 200 км от него.

      Вы шо Арон больше не еврей ? Или флаг поменяли в целях конспирации ?))))
      Pirogov
      1. Арон Заави Сегодня, 17:27
        Цитата: Pirogov
        Цитата: Арон Заави
        Или я что пропустил, но Дамаск вроде зачистили? Б/д идут в 200 км от него.

        Вы шо Арон больше не еврей ? Или флаг поменяли в целях конспирации ?))))

        Я сейчас в России. Памятники приехал поправить.
        Арон Заави
        1. Pirogov Сегодня, 18:03
          Цитата: Арон Заави
          Я сейчас в России. Памятники приехал поправить.

          Уважаю .
          Pirogov
  4. Logall Сегодня, 16:52
    Соболезную конечно, но я обратил внимание на одну вещь:
    европейские санкции против Сирии,
    Я раньше не знал, что против САР санкции действуют.(надеюсь мы в этом не участвуем)
    Это, что получается? Растерзали страну, а потом решили, что народ не достаточно плохо живёт?
    Я сирийскому народу больше сопереживаю...
    Logall
  5. sapporo1959 Сегодня, 17:02
    А чего тогда было выставку проводить если так называемые боевики спокойно по ней пуляют.Кстати и где хваленные российские системы ПВО которые,как иногда я читаю и белку на лету сшибают..?
    sapporo1959
    1. cniza Сегодня, 17:20
      Они прикрывают наши базы , а в Дамаске их нет.
      cniza
      1. sapporo1959 Сегодня, 18:34
        Но ведь как я помню один бравый генерал весь в медалях объявлял что российские ПВО закрыли небо Сирии,а тут уже и Дамаск не прикрыт,да и ракеты не той системы которую не имеющий аналогов в мире "Панцирь"уже и сбить не может...
        sapporo1959
        1. cniza Сегодня, 18:42
          Если будет приказ то да , а так не зачем высвечивать.
          cniza
    2. одинокий Сегодня, 17:28
      Цитата: sapporo1959
      А чего тогда было выставку проводить если так называемые боевики спокойно по ней пуляют.Кстати и где хваленные российские системы ПВО которые,как иногда я читаю и белку на лету сшибают..?


      Если бы даже они там были,сбить ракету системы БМ-21 они неспособны.не приспособлены эти системы на это.
      одинокий
    3. himRa Сегодня, 17:51
      Цитата: sapporo1959
      А чего тогда было выставку проводить если так называемые боевики спокойно по ней пуляют.Кстати и где хваленные российские системы ПВО которые,как иногда я читаю и белку на лету сшибают..?

      1- волков боятся в лес не ходить
      2- не знаю почему отвечаю на провокационный пердежь...спроси есть ли ВООБЩЕ такие системы?
      Евреи со своим куполом чей то притихли ...
      himRa
      1. Арон Заави Сегодня, 17:53
        Цитата: himRa

        2- не знаю почему отвечаю на провокационный пердежь...спроси есть ли ВООБЩЕ такие системы?
        Евреи со своим куполом чей то притихли ...

        В смысле? Мы его сирийцам что ли должны предоставить?
        Арон Заави
        1. himRa Сегодня, 18:01
          Цитата: Арон Заави
          В смысле? Мы его сирийцам что ли должны предоставить?

          Т.е то что ваша система не эффективна уже не подлежит сомнению а весь вопрос что не можете поставлять из политических соображений ?
          Да ...уж не отнимешь у Вас извращать реальность laughing
          himRa
          1. одинокий Сегодня, 18:21
            Цитата: himRa
            Т.е то что ваша система не эффективна уже не подлежит сомнению а весь вопрос что не можете поставлять из политических соображений ?

            Израиль и Сирия уже как полвека находятся в состоянии войны))
            одинокий
            1. himRa Сегодня, 19:08
              Цитата: одинокий
              Израиль и Сирия уже как полвека находятся в состоянии войны))

              В курсе, мать писала laughing и про еврейскую систему ,,купол,, сбивающую отдельные артснаряды!но я комментировал наивного и верующего в интернет и в новые технологии в отрыве от старых,,товарища,, smile
              которого можно назвать наивным чукотским юношей! tongue
              himRa
  6. APASUS Сегодня, 18:17
    Вот не покидает сомнения, что все это как то странно выглядит.Не знали что боевики находятся в Гуте или уже не опасаются обстрелов и провокаций .
    Поставить «Зоопарк-1» 1Л219М на против и минометную батарею нельзя было
    APASUS
  7. anjey Сегодня, 18:37
    Цитата: APASUS
    Вот не покидает сомнения, что все это как то странно выглядит.Не знали что боевики находятся в Гуте или уже не опасаются обстрелов и провокаций .
    Поставить «Зоопарк-1» 1Л219М на против и минометную батарею нельзя было
    эти террористические обстрелы хорошо организованны ,проплачены и законсперированны,но не смотря на это эффект от них минимален ,жаль погибших,но вкус победы и стратегию на дальнейшее развитие страны сирийцы уже вкусили, не перешибить плетью оглобли....
    anjey
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