Боевики обстреляли международную выставку в Дамаске
Четыре человека погибли и еще не менее четырех получили ранения в результате ракетного обстрела, которому подверглась международная выставка в Дамаске, передает РИА Новости сообщение военного источника.
По словам собеседника, обстрел вели террористические группировки из пригорода Дамаска Восточная Гута.
Агентство напоминает, что международная промышленная выставка в столице Сирии проходит в этом году впервые после шестилетнего перерыва с 17 по 26 августа: «в ней принимают участие 43 государства, из них 20 представлены коммерческими организациями, а 23 – официально через посольства».
Несмотря на европейские санкции против Сирии, «в мероприятии участвуют компании из Греции, Бельгии, Франции, Голландии и Италии», отметил гендиректор выставок и международных рынков САР Фарес Аль-Киртли.
Организаторы ожидают, что в этом году выставку посетят около 70 тыс. человек. Ранее администрация выставки сообщала о введении мер повышенного контроля, чтобы не допустить угрозы безопасности мероприятия.
Международная выставка в Дамаске проводилась ежегодно с 1954 года до начала кризиса в 2011-ом. За годы своего существования обрела статус одной из крупнейших в своем роде на Ближнем Востоке.
По словам собеседника, обстрел вели террористические группировки из пригорода Дамаска Восточная Гута.
Агентство напоминает, что международная промышленная выставка в столице Сирии проходит в этом году впервые после шестилетнего перерыва с 17 по 26 августа: «в ней принимают участие 43 государства, из них 20 представлены коммерческими организациями, а 23 – официально через посольства».
Несмотря на европейские санкции против Сирии, «в мероприятии участвуют компании из Греции, Бельгии, Франции, Голландии и Италии», отметил гендиректор выставок и международных рынков САР Фарес Аль-Киртли.
Организаторы ожидают, что в этом году выставку посетят около 70 тыс. человек. Ранее администрация выставки сообщала о введении мер повышенного контроля, чтобы не допустить угрозы безопасности мероприятия.
Международная выставка в Дамаске проводилась ежегодно с 1954 года до начала кризиса в 2011-ом. За годы своего существования обрела статус одной из крупнейших в своем роде на Ближнем Востоке.
Использованы фотографии: https://twitter.com/syriaasadi
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