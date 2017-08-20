Асад поблагодарил Россию и заявил о провале «проекта Запада»

Мы заплатили в этой войне большую цену, но в обмен на провал проекта Запада в Сирии и в мире,

Россия не прекращала поддерживать Сирийскую армию поставками всего необходимого для исполнения миссии по борьбе с терроризмом, а позже направила ВКС для участия в борьбе напрямую и отдала жизни на сирийской земле,

Мы не считаем Турцию гарантом и партнером в мирном процессе… Она гарант, но гарант террористов, которых продолжает поддерживать,