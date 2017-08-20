22:08 20 августа

Асад поблагодарил Россию и заявил о провале «проекта Запада»

Сирийский президент Башар Асад заявил о провале проекта западных стран в отношении САР, поблагодарил за поддержку Россию и Иран, а также отметил негативную роль Турции в сирийском конфликте, передает РИА Новости.



Мы заплатили в этой войне большую цену, но в обмен на провал проекта Запада в Сирии и в мире,
сказал президент в Дамаске на съезде дипломатов.


По его словам, «проект заключался в управлении Сирией через приход к власти "Братьев-мусульман" (организация запрещена в РФ)».

При этом Асад отметил, что «битва продолжается». Он поблагодарил Россию, Иран и «Хезболлу» за поддержку в борьбе с радикалами.

Россия не прекращала поддерживать Сирийскую армию поставками всего необходимого для исполнения миссии по борьбе с терроризмом, а позже направила ВКС для участия в борьбе напрямую и отдала жизни на сирийской земле,
подчеркнул глава государства.

Затем он остановился на участии в сирийском конфликте Турции, являющейся наряду с РФ и Ираном гарантом перемирия.

Мы не считаем Турцию гарантом и партнером в мирном процессе… Она гарант, но гарант террористов, которых продолжает поддерживать,
сказал Асад.

По его мнению, Эрдоган был вынужден подключиться к мирному процессу в Астане, чтобы защитить терпящих поражение боевиков.

Использованы фотографии: AFP/EAST NEWS
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Комментарии 35

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  1. himRa Сегодня, 19:30
    Довольно ,,трезвая,, аналитика от Башара
    himRa
    1. Logall Сегодня, 19:43
      Какая аналитика? Всего лишь до блеска ''Медвежий'' бампер... Ну и свой не забыл. Страна рвётся, янки буферные зоны создают. Как он их гнать собрался? У запада страну целиком не получилось, так они её по частям...
      Не говори ''Гоп'', пока ноги по разные стороны забора...
      Logall
      1. GRF Сегодня, 19:50
        Проект целиком - провалился.
        Он говорит что битва продолжается.
        Ну а прогонит он ссано тряпкой.
        Тряпку дадим.
        Что не так? По разные стороны забора?
        GRF
        1. Logall Сегодня, 20:17
          Конечно! Сирия освобождена, янки готовы бежать! Турция оставила свои позиции!
          Что за бред? Янки спокойно не от чего не открываются. Наши на прямой конфликт не пойдут. Тряпкой? Ага! Кто может, так это Иран! Для отжима територии у янки, нужен не один месяц подготовки.
          А, забыл! ИГ с Ан-нусрой победили? Вот он, забор–
          Logall
      2. 210окв Сегодня, 19:58
        Да,к сожалению той,единой страны уже не будет.Но и два с половиной года назад на правительственные силы и пятака ломанного не ставили..
        Цитата: Logall
        Какая аналитика? Всего лишь до блеска ''Медвежий'' бампер... Ну и свой не забыл. Страна рвётся, янки буферные зоны создают. Как он их гнать собрался? У запада страну целиком не получилось, так они её по частям...
        Не говори ''Гоп'', пока ноги по разные стороны забора...
        210окв
        1. himRa Сегодня, 20:33
          Цитата: Logall
          Какая аналитика

          Цитата: 210окв
          Да,к сожалению той,единой страны уже не будет

          Вроде как и спорите но в итоге....
          Политика это искусство......
          возможного и Башар сказал то что возможно а возможно турков прогонють,амерам обломают их ,,наполеоновские ,, планы и Сирия еще имеет возможность остаться как государство.
          himRa
          1. Logall Сегодня, 21:00
            С кем спорим? С Димой? Я спросил с Вами и GRF! А с ним были дополнения, для полноты картины...
            Logall
            1. himRa Сегодня, 21:25
              Цитата: Logall
              С кем спорим

              Вы же подвергли сомнению высказывание Асада....
              Цитата: Logall
              Какая аналитика? Всего лишь до блеска ''Медвежий'' бампер..

              Ну или мое мнение о мнении .... laughing
              Собсно я вам и ответил
              Цитата: himRa

              Политика это искусство......
              возможного

              Асад не глупый человек и тоже все что вы сказали понимает но
              Сирии уже много сотен лет и она ,,видала,, всяких завоевателей ....
              В том числе османскую и английскую ...это из последних bully
              himRa
              1. Logall Сегодня, 21:55
                Цитата: himRa
                Сирии уже много сотен лет и она ,,видала,, всяких завоевателей ....

                Ирану лет было ещё больше, но пришла ''демократия''!
                Как появился Ирак?
                Logall
      3. Стабилиози Сегодня, 21:48
        1. Сирия заплатила за эту войну огромную цену, но эта цена позволила сорвать планы Запада в Сирии и мире. Война еще далеко не закончена и о победе в войне объявят тогда, когда для этого придет время.
        2. Сирия благодарна России, Ирану и "Хэзбалле", которые помогли Дамаску склонить чашу весов в свою пользу. Сирия благодарна России за помощь ВКС РФ, за поставки вооружений и за отданные российскими военными жизни.
        3. Сирия не доверяет Турции и не забыла о роли "политического нищего" Эрдогана в поддержке терроризма на сирийской территории. По мнению Асада, Эрдоган пытался подчинить себе Сирию через "Братьев-мусульман", но этот проект провалился.
        4. Сирия не будет вести переговоры связанные с попытками вычленить из ее территории какие-либо куски территории. Россия и Иран вполне устраивают Асада как гаранты урегулирования. Турция в виде гаранта Асаду не интересна.
        5. Сирия готова разговаривать с западными странами, в том случае, если они прекратят поддержку терроризма на территории Сирии и прекратят попытки ее расчленить.
        6. Сирия останется приверженной принципам светского государства, со свободой вероисповедания и одинаковым подходом как к арабским, так и не арабским гражданам.
        7. Сирия продолжит борьбу с оккупацией Израилем Голанских высот, а также продолжит безоговорочную поддержку Палестинского государства и палестинцев.
        8. Сирия не считает, что находится в состоянии изоляции и за счет имеющихся друзей, она сможет обеспечить свою территориальную целостность, не позволив военным или дипломатическим путем отобрать у нее территории под любым предлогом.
        9. Сирия и ее союзники продолжат совместную борьбу с терроризмом вплоть до окончательной победы. Процессы урегулирования как и ранее будут давать возможности "умеренным" сложить оружие, получить амнистию и вернуться к обычной жизни.
        Стабилиози
        1. Shahno Сегодня, 21:57
          По 7 му пункту манифеста. Он что предполагает развязывание боевых действий против Израиля? Или как.
          Shahno
          1. Стабилиози Сегодня, 22:02
            цитата от Кассада, пардон не указал
            Стабилиози
          2. regdan Сегодня, 22:02
            Незаконно образованное государство израиль давно пора ликвидировать по всем правилам международной юриспруденции...
            regdan
            1. Shahno Сегодня, 22:06
              Может уже пора с провокациями завязывать. Если я вам отвечу как вы того достойны,вы ж к модератору побежите.
              Shahno
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 19:32
    Мы не считаем Турцию гарантом и партнером в мирном процессе… Она гарант, но гарант террористов, которых продолжает поддерживать



    Согласен с ним полностью...турецкий султан способен на любую пакость против сирийского народа.
    Но война с ИГИЛ и ее спонсорами еще не закончена и рано пока подводить итоги многолетней бойни людей в СИРИИ.
    Как жаль что человеческие ресурсы сжигаются в топке этой бессмысленной войны во имя интересов кучки прохиндеев из-за океана.
    Тот же ЛЕХА
  3. Царь-батюшка Сегодня, 19:33
    Вообще-то там все сложно, возможен глобальный перелом, но до победы еще очень далеко.
    Царь-батюшка
    1. Вадим237 Сегодня, 19:38
      Интересно другое - на чьи средства будут восстанавливать инфраструктуру Сирии.
      Вадим237
  4. irazum Сегодня, 19:33
    он и в Сирии ,
    irazum
  5. svp67 Сегодня, 19:40
    При этом Асад отметил, что «битва продолжается»
    Вот ключевые слова. Еще не чего не решено окончательно, но многое сделано в нужном направлении
    Россия не прекращала поддерживать Сирийскую армию поставками всего необходимого для исполнения миссии по борьбе с терроризмом,
    Да, уж глядя на небо над своей головой и видя, как трудится наша ВТА, то верю, очень верю.
    Мы не считаем Турцию гарантом и партнером в мирном процессе… Она гарант, но гарант террористов, которых продолжает поддерживать,
    Ну вот и Ассад свою "точку" в отношениях с Турцией поставил.
    svp67
  6. изя топ Сегодня, 19:43
    зря про израилевку не сказал.надо было и евреям перцу под хвост сыпануть
    изя топ
    1. Арон Заави Сегодня, 21:52
      Цитата: изя топ
      зря про израилевку не сказал.надо было и евреям перцу под хвост сыпануть

      Он сказал. Но нам то что ? Если он в 2011 представлял лишь относительную угрозу, то сегодня ни Асад ,ни Сирия ничем кроме поддержки Хезболлы и ХАМАСа ничем нам уже не угрожают.
      Арон Заави
  7. Altona Сегодня, 19:45
    Цитата: himRa
    Довольно ,,трезвая,, аналитика от Башара

    --------------------------------
    Эту аналитику я слышал от покойного американского знакомого как ни странно. Он сразу сказал, что Турция ни разу ни друг не России и ни США. Она всегда будет обманывать и интриговать, потому как просто преследует свои интересы.
    Altona
    1. himRa Сегодня, 20:39
      Если расскажите подробнее будут основания поверить а так ....
      Вероятность аналитики как и вероятность прогноза погоды падает в геометрической прогрессии,если разговор шел после начала нашей операции могу еще поверить если до ....нет! winked
      himRa
  8. XXXIIII Сегодня, 19:47
    .... а также отметил негативную роль Турции в сирийском конфликте...а Израиль?! Делаю вывод что помогал раз не упомянул Израиль хм. recourse
    XXXIIII
    1. Арамеев Сегодня, 20:12
      Цитата: XXXIIII
      .... а также отметил негативную роль Турции в сирийском конфликте...а Израиль?! Делаю вывод что помогал раз не упомянул Израиль хм. recourse

      вот-вот. делайте выводы. про Турцию - не постеснялся. а в адрес Израиля такое сказать - видать язык не повернулся. даже у него!
      Арамеев
      1. XXXIIII Сегодня, 20:41
        Ну в большой информационной шелухе не всегда понятно что есть что! А так, Израиль ведет свою политику дерзко и запутанно,даже по отношению к себе, на мой взгляд. Но в целом ему это помогает удержать хрупкое равновесие дома.
        XXXIIII
  9. SCHMEL Сегодня, 19:54
    в обмен на провал проекта Запада в Сирии и в мире

    Громко сказано. Разве он, Запад, с этим будет мириться? Будет и дальше "фанатично" насаждать свою "демократию", всеми методами, спонсоры пока не перевелись am
    SCHMEL
    1. XXXIIII Сегодня, 19:59
      Цитата: SCHMEL
      в обмен на провал проекта Запада в Сирии и в мире

      Громко сказано. Разве он, Запад, с этим будет мириться? Будет и дальше "фанатично" насаждать свою "демократию", всеми методами, спонсоры пока не перевелись am

      Вряд ли,демократия Европы уже пришла обратно в Евпропу, последние новости о терактах говорят больше.
      XXXIIII
  10. Комментарий был удален.
  11. Горный стрелок Сегодня, 19:57
    Ничего не скажу - человек мужественный. Когда все, казалось, рухнуло, он не сбежал из дворца. По которому разве что из минометов не стреляли.
    Горный стрелок
    1. himRa Сегодня, 20:55
      Цитата: Горный стрелок
      Ничего не скажу - человек мужественный. Когда все, казалось, рухнуло, он не сбежал из дворца. По которому разве что из минометов не стреляли.

      + достойный сын своего отца и лидер государства как то пример с Украиной сразу вспоминается
      himRa
  12. Александр 3 Сегодня, 19:58
    Эх из процветающей страны сделали какое то подобие страны.И ноги этой беды растут за лужей.Как из Ирака тоже совершили такое же. Куда не глянь везде эти рожи из за лужи во главе всех беспорядков.Им главное что бы война постоянно тлела.
    Александр 3
  13. anjey Сегодня, 20:04
    Кто бы что не говорил ,но Асад заслуживает уважения как один из немногих сильных политиков и патриотов своей родины.....
    anjey
  14. irazum Сегодня, 20:07
    Совсем с ума сошёл...
    irazum
  15. мичман Сегодня, 20:24
    Удачи вам сирийцы и лично Башару в борьбе с эти злом, которое породило США. Сожалею, что КНР и Индия пока не на вашей стороне. Их поддержка принесла бы большую пользу. Честь имею.
    мичман
  16. На страже Сегодня, 21:52
    асад использует россию.
    Россия совершила ошибку помогая хизбале и асаду, предал Израиль.
    И она наказуема.
    На страже
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