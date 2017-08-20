Асад поблагодарил Россию и заявил о провале «проекта Запада»
Сирийский президент Башар Асад заявил о провале проекта западных стран в отношении САР, поблагодарил за поддержку Россию и Иран, а также отметил негативную роль Турции в сирийском конфликте, передает РИА Новости.
По его словам, «проект заключался в управлении Сирией через приход к власти "Братьев-мусульман" (организация запрещена в РФ)».
При этом Асад отметил, что «битва продолжается». Он поблагодарил Россию, Иран и «Хезболлу» за поддержку в борьбе с радикалами.
Затем он остановился на участии в сирийском конфликте Турции, являющейся наряду с РФ и Ираном гарантом перемирия.
По его мнению, Эрдоган был вынужден подключиться к мирному процессу в Астане, чтобы защитить терпящих поражение боевиков.
Мы заплатили в этой войне большую цену, но в обмен на провал проекта Запада в Сирии и в мире,сказал президент в Дамаске на съезде дипломатов.
По его словам, «проект заключался в управлении Сирией через приход к власти "Братьев-мусульман" (организация запрещена в РФ)».
При этом Асад отметил, что «битва продолжается». Он поблагодарил Россию, Иран и «Хезболлу» за поддержку в борьбе с радикалами.
Россия не прекращала поддерживать Сирийскую армию поставками всего необходимого для исполнения миссии по борьбе с терроризмом, а позже направила ВКС для участия в борьбе напрямую и отдала жизни на сирийской земле,подчеркнул глава государства.
Затем он остановился на участии в сирийском конфликте Турции, являющейся наряду с РФ и Ираном гарантом перемирия.
Мы не считаем Турцию гарантом и партнером в мирном процессе… Она гарант, но гарант террористов, которых продолжает поддерживать,сказал Асад.
По его мнению, Эрдоган был вынужден подключиться к мирному процессу в Астане, чтобы защитить терпящих поражение боевиков.
Использованы фотографии: AFP/EAST NEWS
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