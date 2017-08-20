Виртуозная операция сирийских войск под Дейр-эз-Зором Сегодня, 20:04 Самые важные военные новости из Сирии, а также новости российской армии и ОПК за прошедшую неделю. 0 Операция "Багратион" - стратегическая наступательная операция лета 1944 года Солдаты будущего Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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