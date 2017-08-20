22:09 20 августа

Виртуозная операция сирийских войск под Дейр-эз-Зором

Самые важные военные новости из Сирии, а также новости российской армии и ОПК за прошедшую неделю.




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