22:09 20 августа

Суд отказался арестовывать турбины в Крыму по заявлению Siemens

Арбитражный суд Москвы принял в производство иск Siemens к структурам "Ростеха" по поводу поставки турбин для электростанций в Крыму, предварительные слушания назначены на 18 сентября, следует из информации в картотеке арбитражных дел, передает РИА Новости

Суд отказался арестовывать турбины в Крыму по заявлению Siemens


При этом суд отказал Siemens в аресте турбин и запрете на их монтаж, о которых компания просила в качестве обеспечительных мер.
Иск поступил в арбитраж 11 июля. Немецкий концерн требует признать недействительной сделку, реквизиты которой в материалах суда пока не сообщаются. Ответчиками указаны ОАО "ВО "Технопромэкспорт", ООО "ВО "Технопромэкспорт" и ООО "Сименс технологии газовых турбин" (на 65% принадлежит Siemens, на 35% — "Силовым машинам").


Siemens ранее заявлял, что в Крым незаконно были поставлены четыре газовые турбины, предназначенные для проекта в Тамани. В свое время ОАО "ВО "Технопромэкспорт", находящееся с 2016 года в процедуре банкротства, заключило контракт с Siemens на покупку четырех турбин для проекта в Краснодарском крае, который в итоге не был реализован. Действующее ООО "ВО "Технопромэкспорт", строящее в Крыму две теплоэлектростанции, заявляет, что турбины для них купило на вторичном рынке, после чего модернизировало их на российских заводах.

Российские власти уверены, что турбины оказались в Крыму на законных основаниях, поскольку они прошли серьезную переделку с применением российских технологий: например, была увеличена их мощность. В частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно указывал, что поставленные на полуостров турбины российского происхождения. Тем не менее Евросоюз в начале августа ввел санкции из-за поставки турбин Siemens в Крым, под которые, в частности, попали ОАО и ООО "ВО "Технопромэкспорт", а также их гендиректор.



Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 32

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  1. 210окв Сегодня, 20:21
    Самый справедливый суд в мире...Это вам не толерастный в Гааге..
    210окв
    1. himRa Сегодня, 20:27
      Цитата: 210окв
      Самый справедливый суд в мире...Это вам не толерастный в Гааге..

      Наивные немцы! laughing
      himRa
      1. svp67 Сегодня, 20:36
        Цитата: himRa
        Наивные немцы!

        Уж в этом их обвинить ТРУДНО. Тут какой то расчет. Чуть подождем и увидим...
        Во всяком случае сейчас на их "пятки" здорово наступает "Кавасаки"
        svp67
        1. bouncyhunter Сегодня, 21:50
          hi Совершенно верно , Сергей . А уж эти потомки Токугава , Минамото и Асикага умеют быть убедительными (особенно с полосато-звёздными ушами за спиной) .
          bouncyhunter
          1. svp67 Сегодня, 21:55
            hi
            Цитата: bouncyhunter
            А уж эти потомки Токугава , Минамото и Асикага умеют быть убедительными

            И очень назойливыми, когда дело касается больших прибылей и возможностей "бортануть" конкурента
            svp67
            1. bouncyhunter Сегодня, 22:00
              А куда же без этого ? Но всё с присущей японцам предупредительно-вежливой улыбкой . Вот только подозреваю что "Кава" уже далеко не японский бренд .
              bouncyhunter
          2. pvv113 Сегодня, 22:00
            Привет, Паша! Звездно-полосатые уши сами не прочь занять это место на российском рынке wink
            pvv113
            1. bouncyhunter Сегодня, 22:03
              Володя , доброй ночи ! hi Я о том же - почитай выше . wink
              bouncyhunter
      2. Монос Сегодня, 20:40
        ОАО "ВО "Технопромэкспорт", находящееся с 2016 года в процедуре банкротства, заключило контракт с Siemens на покупку четырех турбин для проекта в Краснодарском крае

        Как-то я себе по другому представлял процедуру банкротства.
        Монос
      3. Zibelew Сегодня, 20:48
        Сименс еще предлагал обратный выкуп. Я так думаю если будет по 5 млрд. евро за турбину то крымчане сами погрузят, ещё и напишут: "Von der Krim mit Liebe".
        Zibelew
      4. Офицер запаса Сегодня, 21:03
        Сименс с этим судом просто потеряет лицо. Десятки раз сказано, что все, что произведено на территории России - российское. Непризнание этого и непризнание Крыма российской территорией вполне достаточно для вежливого предложения выйти вон. Возможно для Сименса этим и закончится.
        Кстати, по той же логике можно потребовать ареста всех иномарок, разъезжающих по дорогам Крыма. Что-то тупят супостаты, такая идея пропадает...
        Офицер запаса
    2. RASKAT Сегодня, 20:27
      После этого Сименс должен сказать, ну раз суд так сказал, продолжаем дальше торговать с Россией. Вопрос улажен. bully
      RASKAT
    3. Зяблицев Сегодня, 20:34
      Siemens сам заинтересован, что бы и рыбку съесть и ...сесть! Слишком большие бабки, но и наезды серьезные со стороны США и ЕС! А так вроде уже есть отмазка - сделали все что могли, но суд нам отказал... laughing
      Зяблицев
      1. Бензорез Сегодня, 21:04
        Шишь вам короче, а не турбины. Мы тут в демократию не играем. Треугольник будет выпит. Будь он хоть параллепипед! Будь он круг ядрена вошь!
        Бензорез
    4. Тибидох Сегодня, 21:17
      Цитата: 210окв
      Это вам не толерастный в Гааге

      "Толерастный" суд в Гааге спас множество осужденных по беспределу Россиян.
      Наши суды "судят" не по Закону, а по блату. Прокуроры, судьи, руководители следственных органов давно поросли родственными отношениями, поэтому добиться оправдательного приговора честному человеку практически невозможно.
      Почитайте, например, на досуге «Михеев против России». Вот Вам выдержка из решения Европейского суда.
      Рядовой сотрудник дорожно-постовой службы Алексей Михеев подвергся жесточайшим истязаниям в Нижегородском отделении милиции. Из него выбивали признание в убийстве девушки. Сотрудники уголовного розыска сначала избивали его, потом пытали электрическим током. Не выдержав издевательств, Михеев признался в убийстве и даже нарисовал схему захоронения трупа. Он также был готов взять на себя и другие преступления. После признаний, Михеев прямо в наручниках выбросился из окна третьего этажа. В результате падения он получил тяжелый перелом позвоночника. В 22 года Михеев стал инвалидом, он парализован ниже пояса. Девушка, в убийстве которой он признался на допросе, ВЕРНУЛАСЬ домой через два дня. На протяжении последующих семи лет потерпевший пытался привлечь к ответственности «мучителей в погонах», но уголовное дело против них 20 раз прекращалось. Европейский суд по правам человека постановил компенсировать Михееву 250 тысяч евро.

      Заранее прошу комментаторов не приводить в пример решения по ЮКОСУ, Катыни и гей-парадам, - это политические решения, явившиеся результатом не ненависти гейропейцев к России (а она безусловно имеется), но показателем работы отечественных юристов, привлеченных к составлению ответа России на жалобы.
      Тибидох
      1. Setrac Сегодня, 21:31
        Цитата: Тибидох
        Европейский суд по правам человека постановил компенсировать Михееву 250 тысяч евро.

        То есть он сам выбросился в окно а ему за это бабки?
        Setrac
        1. Тибидох Сегодня, 21:42
          Цитата: Setrac
          сам выбросился в окно а ему за это бабки?

          Хотел было объяснить Вам причинно-следственную связь между пытками и прыжком с третьего этажа, да не буду.
          Вместо этого соглашусь с Вами. Он сам пришел к следователю, дал признательные показания, а после выбросился из окна. За это ему и дали 250 тыс.
          Довольны?
          Тибидох
          1. Setrac Сегодня, 21:55
            Цитата: Тибидох
            Хотел было объяснить Вам причинно-следственную связь между пытками и прыжком с третьего этажа, да не буду.

            А вы объясните был у него контакт с несостоявшейся жертвой? Может он сам ... не лыком шит?
            Цитата: Тибидох
            Он сам пришел к следователю, дал признательные показания, а после выбросился из окна. За это ему и дали 250 тыс.

            Уже дали? Там не указано наша страна выполнила указание европейского суда?
            Setrac
  2. kefan Сегодня, 20:22
    Надо было иск вообще к производству не принимать.
    kefan
    1. svp67 Сегодня, 20:35
      Цитата: kefan
      Надо было иск вообще к производству не принимать.

      Почему? Сименс за судебный процесс еще и деньги заплатил...
      svp67
  3. 210окв Сегодня, 20:25
    Т
    Цитата: 210окв
    Самый справедливый суд в мире...Это вам не толерастный в Гааге..

    Теперь у "семенцев" будет ксива-я не я и кругом меня обставили хитрые русские.Короче и взять нечего.
    210окв
  4. капрал Сегодня, 20:28
    Суд отказался арестовывать турбины

    Судья лишится всего, что нажил (нажила) непосильным трудом и сдуру хранит за бугром. wassat
    капрал
    1. Сибирь55 Сегодня, 20:45
      А если этот судья не хранит всё за бугром?А может... what Кремль приказал?
      Сибирь55
  5. svp67 Сегодня, 20:34
    Суд отказался арестовывать турбины в Крыму по заявлению Siemens
    Какая же НЕОЖИДАННОСТЬ. А не кто и не ждал.
    Если в свое время Париж стоил мессы, то и сейчас Крым стоит "Сименса".
    svp67
  6. XXXIIII Сегодня, 20:51
    Суд отказался арестовывать турбины в Крыму по заявлению Siemens belay
    Вряд ли было бы иначе, вернуть за турбины миллиарды, мало кому взбредет в голову, даже Siemens.lol Опыт франции немцев видимо не впечатлил. laughing
    XXXIIII
  7. Денимакс Сегодня, 20:56
    Надеюсь все стороны удовлетворены и работа идёт дальше.
    Денимакс
  8. Царь-батюшка Сегодня, 20:57
    Вот и покупайте у этих евроолухов -сразу же начинают на нас вешать всех собак fool
    Царь-батюшка
  9. Бензорез Сегодня, 20:59
    Да здравствует наш суд!!! fellow Самый гуманный суд в мире!
    Будут ли столь гуманны наши европейские партнеры?! what
    Бензорез
  10. Холуай Сегодня, 21:01
    Надо эту фирму вообще вышвырнуть из России! Пусть все взятки их будут зря отданы нашим чиновникам!
    Холуай
    1. Тибидох Сегодня, 21:53
      Цитата: Холуай
      Пусть все взятки их будут зря отданы нашим чиновникам!

      Браво! Так скрыто чиновников критиковать еще надо уметь. good
      Цитата: Холуай
      Надо эту фирму вообще вышвырнуть из России!

      Siemens AG открыло на территории РФ 19 весьма крупных совместных предприятий, так что "вышвырнуть" их не получится. Это будет выстрел себе в ногу.
      Тибидох
    2. himRa Сегодня, 21:56
      Цитата: Холуай
      Надо эту фирму вообще вышвырнуть из России! Пусть все взятки их будут зря отданы нашим чиновникам!

      В кои веки соглашусь с вами ...Сименс давно уже подьедается в РФ пора уже обновлять кровь! wassat
      himRa
  11. Горный стрелок Сегодня, 21:06
    Будут кочевряжится немцы, прискачут японцы. Этот суд "Siemens" нужен для "отмазки", ссорится с Россией ему не выгодно. laughing
    Горный стрелок
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