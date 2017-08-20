Суд отказался арестовывать турбины в Крыму по заявлению Siemens
Арбитражный суд Москвы принял в производство иск Siemens к структурам "Ростеха" по поводу поставки турбин для электростанций в Крыму, предварительные слушания назначены на 18 сентября, следует из информации в картотеке арбитражных дел, передает РИА Новости
При этом суд отказал Siemens в аресте турбин и запрете на их монтаж, о которых компания просила в качестве обеспечительных мер.
Иск поступил в арбитраж 11 июля. Немецкий концерн требует признать недействительной сделку, реквизиты которой в материалах суда пока не сообщаются. Ответчиками указаны ОАО "ВО "Технопромэкспорт", ООО "ВО "Технопромэкспорт" и ООО "Сименс технологии газовых турбин" (на 65% принадлежит Siemens, на 35% — "Силовым машинам").
Siemens ранее заявлял, что в Крым незаконно были поставлены четыре газовые турбины, предназначенные для проекта в Тамани. В свое время ОАО "ВО "Технопромэкспорт", находящееся с 2016 года в процедуре банкротства, заключило контракт с Siemens на покупку четырех турбин для проекта в Краснодарском крае, который в итоге не был реализован. Действующее ООО "ВО "Технопромэкспорт", строящее в Крыму две теплоэлектростанции, заявляет, что турбины для них купило на вторичном рынке, после чего модернизировало их на российских заводах.
Российские власти уверены, что турбины оказались в Крыму на законных основаниях, поскольку они прошли серьезную переделку с применением российских технологий: например, была увеличена их мощность. В частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно указывал, что поставленные на полуостров турбины российского происхождения. Тем не менее Евросоюз в начале августа ввел санкции из-за поставки турбин Siemens в Крым, под которые, в частности, попали ОАО и ООО "ВО "Технопромэкспорт", а также их гендиректор.
При этом суд отказал Siemens в аресте турбин и запрете на их монтаж, о которых компания просила в качестве обеспечительных мер.
Иск поступил в арбитраж 11 июля. Немецкий концерн требует признать недействительной сделку, реквизиты которой в материалах суда пока не сообщаются. Ответчиками указаны ОАО "ВО "Технопромэкспорт", ООО "ВО "Технопромэкспорт" и ООО "Сименс технологии газовых турбин" (на 65% принадлежит Siemens, на 35% — "Силовым машинам").
Siemens ранее заявлял, что в Крым незаконно были поставлены четыре газовые турбины, предназначенные для проекта в Тамани. В свое время ОАО "ВО "Технопромэкспорт", находящееся с 2016 года в процедуре банкротства, заключило контракт с Siemens на покупку четырех турбин для проекта в Краснодарском крае, который в итоге не был реализован. Действующее ООО "ВО "Технопромэкспорт", строящее в Крыму две теплоэлектростанции, заявляет, что турбины для них купило на вторичном рынке, после чего модернизировало их на российских заводах.
Российские власти уверены, что турбины оказались в Крыму на законных основаниях, поскольку они прошли серьезную переделку с применением российских технологий: например, была увеличена их мощность. В частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно указывал, что поставленные на полуостров турбины российского происхождения. Тем не менее Евросоюз в начале августа ввел санкции из-за поставки турбин Siemens в Крым, под которые, в частности, попали ОАО и ООО "ВО "Технопромэкспорт", а также их гендиректор.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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