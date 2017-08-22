Патриотические пляски на могилах бойцов Красной Армии – это нормально для России?





В начале задам с виду абсолютно неадекватный вопрос.Как бы отреагировали нормальные россияне, я бы даже сказал, патриоты, если бы в месте их проживания увидели рекламу, что 22 июня на территории центрального мемориала памяти Великой Отечественной войны состоится рок-концерт? Или там, выступления рэпера Пупегеймера?Думаю, что как минимум, шума было бы предостаточно. Все-таки есть концертные площадки, а есть братские могилы и памятники. И одно с другим смешиваться ну никак не должно.Люди знающие сказали бы, что такое безобразие больше пристало бы на Украине. Там и не такое возможно.Но факт в том, что концерт был. И был он вроде бы не на Украине, в Севастополе. Крым, говорят – это Россия. Теперь как бы в этом есть некоторые сомнения.Но пойдем по порядку.Не так давно мы рассказывали о некоторых проблемах Севастополя в плане сохранения истории. Материал вышел довольно объемный, и большого интереса не вызвал.Однако вышло, что мы в нем, мягко говоря, ввели читателей в заблуждение. И я от имени себя и нашего корреспондента, работавшего в Крыму, приношу свои извинения.На 35-й батарее Севастополя никакого музея нет. Увы, документально зафиксированный факт.Начнем, пожалуй, с того, что такое музей вообще.Музей (от греч. μουσεῖον — Дом Муз) — учреждение, занимающееся сбором, изучением, хранением и экспонированием предметов — памятников естественной истории, материальной и духовной культуры, а также просветительской и популяризаторской деятельностью.Сначала это понятие обозначало коллекцию предметов (экспонатов) по искусству и науке, затем, с XVIII века, оно включает в себя также здание, где располагаются экспонаты. С XIX века присоединилась научно-исследовательская работа, проводимая в музеях. А с шестидесятых годов XX века началась педагогическая деятельность музеев (специальные проекты для детей, подростков и взрослых).Что мы имеем на 35-й батарее? А ничего.В реестре музеев России такая организация не числится. Правда, и в украинском национальном реестре музеев такого музея нет тоже.Есть местный документ, еще украинский, который при внимательном прочтении показывает, что это не совсем музей. Вот он:Весьма показателен прочерк в строке, где должна быть цифра зарегистрированных музейных экспонатов. Дело в том, что создать музей – это не так просто. Каждый экспонат должен пройти экспертизу на предмет исторической ценности.Так вот, исторических ценностей в так называемом «музее» 35-я батарея попросту нет. Зато есть некрополь, где систематически происходят захоронения найденных останков советских бойцов.Как только выяснилось, что захоронения проходят с грубейшими нарушениями законодательства, от председателя одной из общественных организаций Севастополя Елены Голубевой пошли заявления в прокуратуру, полицию и министерство обороны.На запрос Голубевой о существовании на территории музея «35-я береговая батарея» военного кладбища Минобороны ответило:«По данным централизованного учета воинских захоронений… некрополь Комплекса не значится. В этой связи, необходимо поручить соответствующим органам местного самоуправления провести паспортизацию воинского захоронения и направить первый экземпляр учетной карточки в Управление»Неужели ни правительство Севастополя, ни Министерство обороны, ни поисковое движение, в общем, все те, кто участвовали в ежегодных захоронениях с 2009 года, на некрополе частного музея «35-я береговая батарея», не знали, что захоронения проходят на кладбище, которое нигде не числится?Вроде бы разрешение от украинских властей было. И паспорт мемориала. Но получается, если смотреть на даты, что сперва был некрополь, а потом уже мемориал. Но в проектах мемориала о некрополе ни слова, хотя со слов директора мемориала, в проект мемориала некрополь был включен.Поневоле задаешься вопросом – зачем в составе комплексе нужен некрополь? Возможно, для того, чтобы хоронить поднятых во время строительства комплекса останков бойцов. Но! Во-первых, на территории комплекса существует братская могила бойцов 35-й батареи периода 1941-1942 годов, которая в свое время была включена в реестр воинских захоронений.Есть Мемориальное кладбище советских воинов, 6-й км Симферопольского шоссе, пос. Дергачи. Там погребены участники обороны и освобождения города Севастополя (1941-44 гг.), 17 Героев Советского Союза, юные партизаны, командиры бригад и дивизий, ветераны Великой Отечественной войны.В итоге, для чего создателям комплекса на 35-й батарее понадобилось создавать новое захоронение, остается загадкой.В процессе строительства часовни на территории мемориала ковшом экскаватора были задеты останки 6-ти бойцов Красной армии. Их эксгумировали и торжественно, с почестями, захоронили… в том же месте, где и нашли. А сверху возвели часовню, как и полагалось по проекту.Свидетельство бывшей сотрудницы мемориала Екатерины Ерошевич:«Они нашли останки шестерых бойцов, когда копали котлован под часовню. Были опознаны трое, у остальных на смертных медальонах остались не все буквы. Руководство музея не придумало ничего лучше, чем захоронить их там же, где и нашли. Захоронили торжественно.А потом вспомнили про часовню и сделали страшное – выкопали землю над только что захороненными гробами и залили в получившийся котлован фундамент. То есть сейчас бойцы похоронены под часовней, а рядом с ней нет никакого знака о захоронении. Единственным напоминанием о захороненных под фундаментом людях стало маленькая табличка, спрятанная внутри часовни. И самое страшное – сведения о перезахороненных воинах, как обычно, никто никуда не подавал»Удивительно и то, что те, кто перезахоранивал останки, не потрудились сделать экспертизу смертных медальонов, на которых сохранились не все буквы. Практика восстановления полных имён в поисковой деятельности существует довольно давно.Сделаем акцент на том, что искать, поднимать и перезахоранивать останки бойцов в те годы получила право организация «Пiвденнi меморiали Украины». С составлением соответствующих документов. На деле же этим занимались все, кому все это было интересно.Интересный подход, не правда ли? Не хотим хоронить бойцов в братской могиле – запилим свое кладбище. Фактически частное. Не хотим в своем хоронить – закопаем, где нашли, зальем бетоном и сверху возведем часовню. Короче, что хотим, то и воротим, и никто нам не указ.И это не просто Крым, который вроде бы наш. Место действия – город-герой Севастополь...35-я батарея – единственное место в Севастополе, на котором широко празднуется не день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков (9 мая 1944 года), а именно день сдачи – 3 июля 1942 года. Странно? Весьма.Вот и в этом году памятный день ознаменовался захоронением на некрополе музея останков 93-х советских бойцов и концертом. На захоронение приехали первые лица города - ВРИО губернатора Дмитрий Овсянников, председатель заксобрания Екатерина Алтабаева, сенатор от Севастополя Ольга Тимофеева, замкомандующего Черноморским флотом Юрий Ореховский.Вдумчивый читатель спросит – ВРИО губернатора города господин Овсянников приехал участвовать в незаконном захоронении?Ответ будет дан директором музея «35-я береговая батарея»: «3 июля. Утром на правительстве было принято решение. Там сказали: «Раз надо, давайте сделаем, раз мы все сюда (на захоронение) едем сейчас, давайте на правительстве и примем. Все документы у нас есть, зачем тянуть?!» Валерий Иванович имеет в виду, что 3 июля, в день захоронения, правительство Севастополя внесло некрополь 35-й батареи в реестр кладбищ.И тут у вдумчивого читателя могут появиться еще вопросы. Может вам показалось, что директор музея сказал, что губернатор и первые лица, собираясь на захоронение, приняли «на правительстве» постановление об узаконивании кладбища? Вам показалось, это совпадение.Здесь восхищает оперативность и простота создания кладбища – решением правительства, так как о предварительной проработке данного вопроса никогда ни в прессе, ни на 35-й батарее не говорилось.Федеральный закон N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" от 12.01.1996, а особенно его ст. 16 говорят, что решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации должна предшествовать кропотливая работа различных инспекций и департаментов.Это вам «Наш Крым», а не что еще!Молодцы чиновники, чтобы не стать участниками незаконного захоронения, просто взяли и сообразили все необходимое.К процедуре захоронения мы обязательно вернемся в отдельном материале, это безобразие того стоит. Обещаем.Второе действие церемонии отмечания памятного дня 3 июля продолжилось большим концертом. Как рассказал директор музея Валерий Володин:На плацу перед входом в казематы батареи расположились зрители и сцена. Сыграл симфонический оркестр, прочли стихи, морпехи под песню военного времени провели показательное выступление. А венчало памятный концерт в честь дня окончания обороны города выступлении О. Кормухиной и ее мужа, А. Белова (экс-участника группы «Парк Горького»), который устроил клоунаду на сцене.Чтобы читателям была понятна диспозиция, приведу схему, где стояла сцена с прыгающим Беловым, хрипящем «We will rock you» (что в переводе на язык Толстого «мы вас раскачаем).Нужно отдать должное организаторам концерта – микрофоны не выключили, певец иностранные песни допел и доскакал до конца.Вот как прокомментировал это директор музея: «Звук никогда не выключается в таких случаях, потому что идет концерт памяти. <…> Выключить звук было нельзя, потому что это скандал. А у нас в конце концерта должны были выходить машины военной поры и в память о последних залпах 35-й батареи должна стрелять пушка «сорокопятка». Мы что, все это должны прикрывать?! И организатор концерта, Арбузов Сергей, и я в военной форме – выходили сбоку и показывали знаки «прекращай» (скрещенные руки – прим. ред.). Они вообще не реагировали. И так пока он сам не закончил, не ушел со сцены»Что самое удивительное, когда Белов предлагал петь вместо себя зрителям, те с радостью подхватывали и скандировали «We will rock you». Директор Володин отметил, что «это потому что мы, наверное, достигли своей цели и на территории у нас было почти 50% молодёжи, они фонарики включали, подпрыгивали, скандировали – это молодёжь, она это восприняла как свое. А нам это было не нужно. Ошибку мы признаём, делаем для себя вывод на будущее, как быть – рублем ли бить? Но отключать микрофоны – это никак. Достаточно дорого обошлась нам эта группа вообще-то»Местному каналу А. Белов дал комментарий по поводу геополитики и патриотизма: «Знать свои традиции и чтить историю – это и значит не забывать своего предназначения на этой земле…»Хорошее у него предназначение, тут ничего не добавить.Интересно, что журналист, выложивший на ютуб видео концерта, извинился за него, употребив фразу «Вы же рвали Меняйло за Ласковый май в день гибели Курска, а сделали тоже самое».Концерт, устроенный в день похорон, по сути, на кладбище, достоин одного поределения – кощунство.Может быть, есть народы и национальности, которые устраивают песни и танцы в день похорон, но это не в наших правилах и не в наших традициях.Нужно было позвать вечером людей на 35-ю батарею, нужно было отдать последние почести нашим бойцам, но устраивать обезьяньи пляски Белова в каких-то 30-40 метрах от свежих могил – это, простите, перебор. По всем статьям.Когда мы видим мемориалы Великой войны, мы нечасто задумываемся о том, что братская могила – это именно могила, в которой лежат настоящие человеческие кости. И традиции, ритуалы, связанные с эксгумацией, захоронением создавались не просто так, а являются результатом долгого пути увековечивания подвига конкретных людей.Ни у кого не возникает мысли провести концерт на кладбище, мы дико возмущаемся, когда узнаем о шабашах молодежи на могилах. Но почему-то проведение концертов в нескольких метрах от захоронения бойцов Красной армии, грудью заслонивших Севастополь, заливание могил раствором бетона, предание героев забвению, не вызывают у большинства похожих эмоций и возмущения. А жаль…Как-то не ладно в этом нашем Крыму, право слово...