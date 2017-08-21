Война на два фронта: Трамп против России, Конгресс против Трампа

Стало известно, что в администрации Трампа появились планы по закрытию одного из расположенных на территории США генеральных консульств Российской Федерации. Эта мера может стать ответом на недавнее решение президента Путина о сокращении численности персонала американских дипмиссий в России более чем вдвое – до 455 человек.Напомним, в настоящее время в Соединенных Штатах функционируют 4 генконсульства: в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Хьюстоне и Сиэтле. Какое из них может перестать работать, пока не известно.Таким образом, накал в российско-американских отношениях продолжает проявляться в виде обмена «любезностями» в политической плоскости. Однако, несмотря на то, что антагонизм между двумя странами продолжается уже не первый год, нельзя не отметить, что некоторые его аспекты претерпели значительные изменения в течение последнего времени.При этом данные перемены, как бы того ни хотелось некоторым «экспертам» и «политологам» – сторонникам Трампа, произошли не благодаря его предвыборным призывам к изменению отношений с Москвой. Последние, как теперь известно, не стали предтечей каких-либо заметных сдвигов в мышлении американского политического истеблишмента, а скорее заняли достойное место в ряду других популистских лозунгов сорок пятого президента США.Ключевую роль в современном политическом процессе играют средства массовой информации, кажущееся многообразие которых создает у читателя иллюзию о формировании собственного мнения на основе данных, полученных из разных источников. В действительности же вариативность публикуемых материалов весьма ограничена благодаря тому, что абсолютное большинство более или менее влиятельных медиакомпаний мира принадлежат ограниченному кругу корпораций, которые, разумеется, имеют прямое воздействие на редакционную политику изданий. Яркой иллюстрацией этого феномена является масштабная информационная кампания против нынешнего главы американского государства, проводимая крупнейшими американскими телеканалами и газетами. Их сотрудники единодушны во мнении о том, что Россия прямо вмешивалась в ход выборов президента, а Трамп и его окружение должны стать фигурантами соответствующего расследования, свидетелями чему мы и являемся.Результат антитрамповской истерии налицо – американские элиты находятся в состоянии конфликта между собой, а линией разлома выступает отношение к американскому лидеру. Правда, некоторые действия хозяина Белого дома объективно приводят к оскудению лагеря его сторонников. Например, благодарность, которую он выразил Владимиру Путину в ответ на сокращение количества сотрудников американского посольства в России, была воспринята очень остро как среди собственно дипломатического корпуса, так и в той же медиа-среде. Представляется, что этот случай Трампу будут припоминать еще очень долго, если он вообще не станет черным пятном на политической карьере республиканца.Тем не менее, неприятие президента США со стороны правящей элиты обусловлено не словами главы государства и даже не его действиями, а скорее тем фактом, что он не является человеком из «тусовки». Этот факт признал недавно отправленный в отставку с поста директора по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи, заявив, что в определенных влиятельных кругах есть планы по смещению Дональда Трампа. Таким образом, помимо противостояния с Россией Америка в настоящее время переживает еще один конфликт – внутренний. Политическая борьба между верховным главнокомандующим и оппонирующей ему «элитой» ведется не на жизнь, а на смерть. И пока – не в пользу республиканца.