«Сказки рижского леса», или Главная фобия посла Латвии в НАТО

Представитель Латвии в НАТО Индулис Берзиньш считает, что прибалтийские страны «доказали свою государственную жизнеспособность». Этот факт подтверждается, по его мнению, «успешным встраиванием» трех балтийских республик в евроатлантические интеграционные структуры.Необходимо отметить, что каких-либо других достижений «свободных» прибалтийских государств, достигнутых за прошедшие четверть века после распада Советского Союза, латвийский дипломат не приводит. Видимо, в его глазах членство в Европейском союзе и Североатлантическом альянсе само по себе должно являться показателем эффективности нынешнего политического режима. Фактически об этом Берзиньш прямо и говорит: «…Россию раздражает сам факт успешного существования балтийских стран... Потому что это «плохой» пример – три страны, являвшиеся оккупированными в составе Советского Союза, смогли влиться в западноевропейские организации, такие как Евросоюз, такие как НАТО…».Следуя логике латвийского представителя в НАТО, вступление стран Балтии в ЕС и Организацию Североатлантического договора на птичьих правах (которое, напомним, стало результатом чисто политического решения Брюсселя и Вашингтона) отчего-то должно быть причиной для недовольства военно-политического руководства России. В действительности же если что-то и может вызывать раздражение, так это настойчивость, с которой правящие элиты Латвии, Литвы и Эстонии продвигают тезис об оккупации прибалтийских республик Советским Союзом, игнорируя тот факт, что решение о присоединении к СССР в 1940 году было принято местными законно избранными парламентами.Произнеся «священную мантру» о странах Балтии как жертвах «советской агрессии», Берзиньш перешел к актуальным вопросам повестки дня. Как известно, поводом для неподдельного беспокойства для государств, находящихся на восточном фланге НАТО, являются предстоящие российско-белорусские стратегические учения «Запад-2017».Дипломат заявил, что данные маневры могут быть использованы для концентрации российских войск вдоль восточных границ Латвии, хотя и не стал отрицать очевидное, признав, что в Североатлантическом альянсе «нет никакой информации о том, что Россия собирается что-то такое делать», поэтому ему «не в чем ее упрекать». В любом случае, по словам Берзиньша, союзники по НАТО, объединенные общим идеалом демократии, в настоящее время активно участвуют в обеспечении безопасности прибалтийских государств, что является хорошим сигналом восточному соседу. Рост государственных расходов на оборону, сопряженный с усиленным военным присутствием в регионе таких стран, как США и ФРГ, якобы также является благоприятным фактором, поскольку имеет положительный эффект для национальной экономики в виде появления новых рабочих мест и повышения уровня иностранных инвестиций.Данная точка зрения не выдерживает критики, если вспомнить, что к 2018 году запланировано увеличение совокупного военного бюджета стран Балтии в три раза по сравнению с 2014 годом. Нужно ли разъяснять, что гигантский рост одной статьи расходов означает не менее значительное сокращение другой? И вряд ли урезанными окажутся траты, выделяемые на обеспечение многочисленного корпуса местных чиновников, кричащих о мнимой «российской угрозе». Вместо этого серьезно пострадают сферы, от которых напрямую зависит качество жизни населения, такие как здравоохранение и образование. Однако как долго правители смогут оправдывать эти сокращения перед собственными гражданами, неизвестно.Таким образом, утверждение посла Латвийской республики в НАТО Берзиньша о том, что «успешное существование» прибалтийских государств вызывает раздражение у Москвы, ни на чем не основано. Скорее уместно говорить о комплексе, от которого власть имущие этих стран не могут избавиться до сих пор – громогласно заявляя о собственной независимости, они крайне остро реагируют на любые действия, предпринимаемые российским руководством, стремясь дать им собственную оценку. При этом сами «борцы за независимость» превращают свои страны в полигоны для размещения иностранных воинских контингентов, искренне веря в то, что тем самым они вносят вклад в национальное благосостояние. Действительно, населению Латвии, Литвы и Эстонии не позавидуешь. Потому что, перефразируя известное выражение, с такими «защитниками» и враги не нужны.