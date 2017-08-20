Ливанская армия уничтожила 12 опорных пунктов ИГ* на границе с Сирией
Как сообщает в своем заявлении командование ливанской армии, за второй день проведения военной операции армия Ливана на границе с Сирией уничтожила 12 опорных пунктов террористической группировки "Исламское государство"*.
Новостное агенство РИА Новости приводит выдержку из документа:
В ходе боев трое ливанских военнослужащих погибли и трое получили ранения. Также ливанским военнослужащим удалось уничтожить заминированный автомобиль и мотоцикл. Транспорт со смертниками за рулем был вовремя уничтожен, благодаря чему удалось избежать жертв из числа военнослужащих.
Ливанская армия в субботу утром объявила о начале военной операции против ИГ* на своих пограничных территориях без координации с "Хезболлах" и сирийской армией.
Исламское государство* (ИГ*) - террористическая группировка, запрещенная в России
Новостное агенство РИА Новости приводит выдержку из документа:
Большая территория ливано-сирийской границы находится под огневым контролем. За сегодняшний день (воскресенья) было зачищено около 30 квадратных километров. Таким образом с начала операции "Рассвет горных районов" освобождено 80 квадратных километров из 120… в ходе операции было убито около 15 террористов и уничтожено 12 опорных пунктов ИГ*
В ходе боев трое ливанских военнослужащих погибли и трое получили ранения. Также ливанским военнослужащим удалось уничтожить заминированный автомобиль и мотоцикл. Транспорт со смертниками за рулем был вовремя уничтожен, благодаря чему удалось избежать жертв из числа военнослужащих.
Ливанская армия в субботу утром объявила о начале военной операции против ИГ* на своих пограничных территориях без координации с "Хезболлах" и сирийской армией.
Исламское государство* (ИГ*) - террористическая группировка, запрещенная в России
Использованы фотографии: © РИА Новости / Сергей Гунеев
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