Ливанская армия уничтожила 12 опорных пунктов ИГ* на границе с Сирией

Большая территория ливано-сирийской границы находится под огневым контролем. За сегодняшний день (воскресенья) было зачищено около 30 квадратных километров. Таким образом с начала операции "Рассвет горных районов" освобождено 80 квадратных километров из 120… в ходе операции было убито около 15 террористов и уничтожено 12 опорных пунктов ИГ*

Как сообщает в своем заявлении командование ливанской армии, за второй день проведения военной операции армия Ливана на границе с Сирией уничтожила 12 опорных пунктов террористической группировки "Исламское государство"*.Новостное агенство РИА Новости приводит выдержку из документа:В ходе боев трое ливанских военнослужащих погибли и трое получили ранения. Также ливанским военнослужащим удалось уничтожить заминированный автомобиль и мотоцикл. Транспорт со смертниками за рулем был вовремя уничтожен, благодаря чему удалось избежать жертв из числа военнослужащих.Ливанская армия в субботу утром объявила о начале военной операции против ИГ* на своих пограничных территориях без координации с "Хезболлах" и сирийской армией.Исламское государство* (ИГ*) - террористическая группировка, запрещенная в России