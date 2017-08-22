Колёсная бронетехника времён Второй мировой. Часть 20. Бронеавтомобиль M8 (США)

Командно-штабная машина M20.

Источники информации:

http://zonwar.ru/bronetexnika/sovr_BTR/M8_Greyhound.html

http://www.aviarmor.net/tww2/armored_cars/usa/ac_m8.htm

http://pro-tank.ru/bronetehnika-usa/bronetransportery/174-m8

http://www.vn-parabellum.com/us/m8_art.html

Материалы из открытых источников

M8 (Light Armored Car M8), также известный под британским названием Greyhound (борзая) – это легкий американский бронеавтомобиль периода Второй мировой войны. Созданная инженерами компании Ford Motor Company в 1942 году боевая машина стала одной из самых массовых и удачных в американской армии. Несмотря на то, что бронеавтомобиль серийно выпускался лишь чуть больше года – с марта 1943 по апрель 1944 года в США было собрано 8523 таких бронемашины. Бронеавтомобиль M8 активно использовался в американской армии не только в годы Второй мировой войны, но и в Корейской войне, с вооружения он был снят только в начале 1950-х годов. При этом бронемашина в больших количествах поставлялась и в другие страны, в некоторых из них M8 оставался на вооружении и в XXI веке.Помимо легкого бронеавтомобиля огневой поддержки M8 компания Ford выпускала второй вариант бронеавтомобиля – М20. Это была бронированная машина общего назначения, которая в русскоязычной литературе традиционно классифицируется командно-штабной машиной (КШМ). Данная боевая машина была создана в декабре 1942 – феврале 1943 годов на базе бронеавтомобиля M8 и предназначалась на роль командирской машины, а также подвозчика боеприпасов. Серийно выпускалась с июля 1943 по июнь 1945 года, за это время американские предприятия произвели 3791 бронеавтомобиль данного типа. Всего же во время войны в США собрали 12 314 бронеавтомобилей M8 и М20, что является внушительным показателем, подчеркивающим, в том числе, популярность и успешность модели.История бронеавтомобиля M8 началась в июле 1941 года с выпуска Противотанковым Управлением (Tank Destroyer Command) требований по разработке легкой противотанковой САУ, предназначенной для замены не совсем удачной машины M6. Основным вооружением будущей САУ должна была стать стандартная полуавтоматическая 37-мм пушка, а главными требованиями к боевой машине были высокая подвижность, низкий силуэт и простота и дешевизна серийного производства. Для достижения данных требований машина должна была получить колесное шасси, а также двигатель Hercules JXD, который ставился и на разведывательную машину M3. Также была предложена разработка целого семейства бронемашин на одной общей базе, включая 81-мм самоходный миномет, ЗСУ с 20-мм автоматическими пушками или 12,7-мм пулеметами и бронетранспортер. Первоначально армия США выдала заказ на создание двух прототипов, однако после вступления штатов во Вторую мировую войну количество прототипов увеличили до четырех.К 1942 году стало ясно, что возможностей 37-мм пушки для борьбы с танками противника уже недостаточно, она стремительно устаревала. В то же время американская армия испытывала большую потребность в бронеавтомобилях, и проект был переквалифицирован. Из всех предложенных к тому моменту моделей военными был выбран прототип Т22, созданный специалистами компании «Форд». Именно эта машина после внесения ряда изменений и была запущена в серийное производство под обозначением легкий бронеавтомобиль M8. Постепенно эта боевая машина стала наиболее распространенным американским бронеавтомобилем. Специалисты называли M8 превосходной бронемашиной, отличавшейся отличной проходимостью.Легкий бронеавтомобиль M8 имел компоновку с расположением моторного отделения в корме корпуса. В передней части корпуса было расположено отделение управления, а в средней части машины и в башне находилось боевое отделение. Экипаж бронеавтомобиля состоял из 4-х человек: механика-водителя, помощника механика-водителя, наводчика и командира, который также выполнял функцию заряжающего.Конструкция корпуса M8 перешла от опытного Т22 с незначительными изменениями. Корпус имел дифференцированную противопульную защиту. Он представлял собой жесткую несущую конструкцию, которая собиралась при помощи сварки из катаных листов гомогенной броневой стали различной толщины, расположенных под рациональными углами наклона. Лобовая часть корпуса бронеавтомобиля имела клиновидную форму и состояла из нижнего бронелиста толщиной 16 мм – угол наклона 30 градусов и верхнего бронелиста толщиной 13 мм – угол наклона 60 градусов. Над местами мехвода и его помощника была размещена рубка, лобовая часть которой имела толщину 19 мм, угол наклона брони составлял здесь 45 градусов. Борта корпуса имели толщину 10 мм, они были расположены под наклоном в 22 градуса. Наименьшую толщину имело днище корпуса – всего 6 мм.Башня кругового вращения бронемашины M8 имела коническую форму и собиралась при помощи сварки из 19-мм бронелистов имеющих переменный наклон от 15 градусов в лобовой части до 18 градусов в бортах и 17 градусов в корме. В основном башня была выполнена открытой, за исключением ее передней части, которая прикрывалась 6-мм броневым козырьком. Амбразура 37-мм орудия была прикрыта бронемаской сложной формы толщиной 25 мм.Посадка и высадка мехвода и помощника водителя осуществлялись через индивидуальные люки, расположенные в рубке. Они состояли из откидных передней и верхней стоек. Наводчик и командир машины покидали легкий бронеавтомобиль M8 через открытый верх башни. Для доступа к элементам силовой установки бронемашины использовались люки, расположенные в крыше моторного отделения, помимо этого весь кормовой лист корпуса толщиной 10 мм представлял собой броневые жалюзи системы охлаждения двигателя.В варианте бронеавтомобиля на крыше боевого отделения была размещена открытая сверху башня кругового вращения, в башне устанавливалась полуавтоматическая 37-мм пушка M6 и спаренный с ней 7,62-мм пулемет Браунинг М1919А4. Углы наведения орудия в вертикальной плоскости составляли от -10 до +20 градусов. В задней части башни на турели открыто был размещен крупнокалиберный 12,7-мм пулемет M2HB. Справа от 37-мм пушки находилось рабочее место наводчика, а с левой стороны – командира.Боекомплект 37-мм орудия в базовом варианте включал в себя 80 унитарных выстрелов с калиберными бронебойным и осколочным снарядами, а также картечью. По причине того, что в 1943 году эффективность 37-мм пушки в борьбе с бронетехникой противника была крайне низкой и из-за особенностей тактического применения бронемашины, основную часть боекомплекта обычно составляли осколочные снаряды и картечь. Из имеющегося состава боекомплекта по 8 выстрелов находились в боеукладках первой очереди, расположенных по бортам башни, остальные 64 выстрела находились в стеллажной боеукладке, расположенной в правом спонсоне корпуса.Во время марша мехвод и его помощник могли наблюдать за местностью через открытые люки, в боевой обстановке люки закрывались и они следили за полем боя через триплексы, установленные в крышках люка. Помимо этого в их распоряжении имелось две открытых смотровых щели, которые могли прикрываться бронезаслонкам. Наводчик и командир боевой машины (за исключением прицела для первого) не имели специальных средств наблюдения за местностью, они могли вести наблюдение за счет открытой сверху части башни.Сердцем легкого бронеавтомобиля M8 был стандартный рядный 6-цилиндровый карбюраторный двигатель жидкостного охлаждения под обозначением Hercules JXD. Имея рабочий объем в 5,2 литра этот автомобильный двигатель развивал максимальную мощность до 110 л.с. при 3200 оборотах в минуту. Максимальный крутящий момент составлял 298 Н•м (30 кгс•м) при 1150 оборотах в минуту. Бронеавтомобиль оснащался топливным баком объемом 212 литров, он был расположен в передней части моторного отделения. В качестве топлива мог использоваться бензин с октановым числом не менее 72. Два радиатора системы охлаждения двигателя с их вентиляторами находились в кормовой части моторного отделения. Трансмиссия бронеавтомобиля была механической, она включала в себя коробку переключения передач (4 скорости вперед и одна назад). Ходовая часть состояла из шести колес с размером шин 9х20 дюймов и амортизацией построенной на листовых рессорах (один мост в передней части и два в задней). Бронеавтомобиль был полноприводным с колесной формулой 6х6.В варианте командно-штабной машины башня отсутствовала, на ее месте находилась низкая открытая сверху рубка. Таким образом, на месте боевого оказывалось транспортно-десантное отделение, в котором ставился стол для топографических карт и скамейки для членов экипажа, который мог увеличиваться до 6 человек. В качестве вооружения использовался 12,7-мм пулемет, расположенный на кольцевой турели, которая крепилась над рубкой. Данная модификация играла не меньшую роль, чем бронеавтомобиль М8, так как была очень универсальной машиной, которая могла использоваться для решения самых разных задач – от ведения наблюдения или перевозки грузов, до эвакуации раненных.В ходе испытаний в ноябре 1943 года была установлена большая уязвимость легкого бронеавтомобиля М8 к противотанковым немецким минам. Днище бронемашины было настолько тонким, что подрыв на мине вел к поражению всего экипажа или большей его части. Данную проблему не успели решить к моменту начала боев на европейском театре боевых действий. Лишь 28 апреля 1944 года в Ordnance Technical Bulletin №35 была размещена информация о том, как полевых условиях можно усилить переднюю часть днища корпуса для защиты экипажа бронеавтомобиля. Для усиления конструкторы решили использовать бронелисты толщиной в четверть дюйма, особенностью которых была специальная закалка и более твердый лицевой слой. Начиная с июня 1944 года, серийные бронеавтомобили с усиленным бронированием днища корпуса начали поступать в войска.Бронеавтомобиль M8 массово применялся американской армией во время высадки в Италии, Нормандии, а также в боях в Арденах, главным образом в целях разведки и патрулирования местности. Бронемашина оказалась настолько удачной, что продолжала оставаться на вооружении еще долгое время после завершения Второй мировой войны, причем не только в американской и британской армии. Начиная с 1945 года, когда столь большое количество боевой техники стало ненужным, легкий бронеавтомобиль активно шел на экспорт в другие государства. Так эти боевые машины оказались на вооружении армий: Австрии, Бразилии, Италии, Колумбии, Кубы, Мексики, Франции, Швеции, Югославии и многих других стран. В послевоенное время M8 часто модернизировался и дорабатывался, в частности, вместо бензиновых двигателей на него могли устанавливать дизельные, над башней ставилась ПУ ПТРУ «Тоу», а 37-мм пушка заменялась крупнокалиберным 12,7-мм пулеметом. По состоянию на 2008 год бронеавтомобили M8 все еще находились на вооружении ряда стран, среди которых были Парагвай, Бенин, Камерун, Сенегал и другие, что является абсолютным рекордом для боевых машины данного типа.Тактико-технические характеристики бронеавтомобиля M8:Габаритные размеры: длина – 5003 мм, ширина – 2540 мм, высота – 2235 мм, клиренс – 285 мм.Боевая масса – 7,81 т.Бронирование: корпус от 6 мм (днище) до 19 мм (лоб), бронирование башни – 25 мм (маска орудия), 19 мм (борта), 6 мм (крыша).Силовая установка – 6-цилиндровый карбюраторный двигатель жидкостного охлаждения Hercules JXD мощностью 110 л.с.Максимальная скорость – 88 км/ч (по шоссе).Запас хода – 400 км (по шоссе).Вооружение – 37-мм пушка M6, один 12,7-мм пулемет M2HB и один 7,62-мм пулемет M1919A4.Боекомплект – 80 выстрелов к орудию, 420 патронов к 12,7-мм пулемету и 1575 патронов к 7,62-мм пулемету.Колесная формула – 6х6.Экипаж – 4 человека.