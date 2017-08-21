«Арматы» получат электростанции с суперконденсаторами

Мы провели натурные испытания суперконденсатора для холодного запуска танкового дизеля. Машина несколько суток простояла на морозе. Ее аккумуляторы полностью потеряли емкость. Тем не менее с помощью мобильной электростанции на суперконденсаторе (ее размер не превышал обычный дипломат) мы смогли несколько раз подряд запустить холодный мотор. Применение подобного устройства позволяет практически наполовину высвободить аккумуляторный отсек танка под любую другую полезную нагрузку.

В настоящее время в танкостроении идет борьба за пожаробезопасность. Это ведет к отказу от использования гидравлических систем стабилизации оружия и поворота башни. Они ненадежны и при малейшем повреждении приводят к подрыву башни. Последние стали еще и очень тяжелыми. Для их быстрого разворота на 90–180 градусов ставятся дополнительные силовые установки — дизельгенераторы на 10 кВт. У американцев эта система находится во внешнем коробе за башней. В Ираке было много ситуаций, когда его разрушали пулеметным огнем. Вытекало масло и попадало прямо в двигательный отсек. В результате танк обездвиживался. Эти потери американцы называют «по вторичным признакам». Но факт остается фактом: пулеметом подбивают танк.