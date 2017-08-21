«Арматы» получат электростанции с суперконденсаторами
Как сообщает интернет-издание «Известия», на российские боевые машины семейства "Армата" предполагается устанавливать мобильные электростанции.
Данные изделия предполагается разместить между аккумуляторными батареями и двигателем танка. Они предназначены для выполнения мгновенного и плавного запуска двигателей в условиях мороза в -50 градусов, а также работы поворотных механизмов башен, стабилизацию оружия и систем боевого управления.
Основным элементом новых электростанций являются суперконденсаторы — устройства, способные мгновенно накапливать большой объем электроэнергии даже от разряженного аккумулятора и некоторое время питать бортовые системы до запуска основного двигателя.
Суперконденсатор приводит к компенсации потерь энергии, вызванных многократным включением и выключением мотора и увеличивает срок службы аккумулятора. Для последних этот показатель составляет несколько тысяч циклов зарядки-разрядки. У суперконденсатора — в миллион раз больше.
Их разработчиком и производителем является группа компаний Renova. На текущий момент ими оснащаются городские электрические автобусы и тепловозы. Со слов директора по развитию высокотехнологичных активов Renova Михаила Лифшица, на сегодняшний день новые устройства предложены военным, которыми изучается возможность применения в качестве штатного оборудования модернизированных российских танков, а также бронемашин семейства «Армата».
Как пояснил эксперт в области бронетанковой техники Сергей Суворов, каждый литр внутреннего пространства приводит к увеличению массы техники на 100 кг. Поэтому задачей конструкторов является снижение внутреннего объема машины, позволяющее уменьшить вес, и за этот счет в случае необходимости увеличить количество топлива и боеприпасов.
Применение суперконденсатора дает возможность заменить гидравлику на магнитную систему разворота башни, которая обеспечивает быстрый поворот орудия и позволяет еще до запуска основного двигателя включить систему боевого управления машиной, то есть сократить время перехода в режим боеговотовности.
Данные изделия предполагается разместить между аккумуляторными батареями и двигателем танка. Они предназначены для выполнения мгновенного и плавного запуска двигателей в условиях мороза в -50 градусов, а также работы поворотных механизмов башен, стабилизацию оружия и систем боевого управления.
Основным элементом новых электростанций являются суперконденсаторы — устройства, способные мгновенно накапливать большой объем электроэнергии даже от разряженного аккумулятора и некоторое время питать бортовые системы до запуска основного двигателя.
Суперконденсатор приводит к компенсации потерь энергии, вызванных многократным включением и выключением мотора и увеличивает срок службы аккумулятора. Для последних этот показатель составляет несколько тысяч циклов зарядки-разрядки. У суперконденсатора — в миллион раз больше.
Их разработчиком и производителем является группа компаний Renova. На текущий момент ими оснащаются городские электрические автобусы и тепловозы. Со слов директора по развитию высокотехнологичных активов Renova Михаила Лифшица, на сегодняшний день новые устройства предложены военным, которыми изучается возможность применения в качестве штатного оборудования модернизированных российских танков, а также бронемашин семейства «Армата».
Мы провели натурные испытания суперконденсатора для холодного запуска танкового дизеля. Машина несколько суток простояла на морозе. Ее аккумуляторы полностью потеряли емкость. Тем не менее с помощью мобильной электростанции на суперконденсаторе (ее размер не превышал обычный дипломат) мы смогли несколько раз подряд запустить холодный мотор. Применение подобного устройства позволяет практически наполовину высвободить аккумуляторный отсек танка под любую другую полезную нагрузку.
Как пояснил эксперт в области бронетанковой техники Сергей Суворов, каждый литр внутреннего пространства приводит к увеличению массы техники на 100 кг. Поэтому задачей конструкторов является снижение внутреннего объема машины, позволяющее уменьшить вес, и за этот счет в случае необходимости увеличить количество топлива и боеприпасов.
В настоящее время в танкостроении идет борьба за пожаробезопасность. Это ведет к отказу от использования гидравлических систем стабилизации оружия и поворота башни. Они ненадежны и при малейшем повреждении приводят к подрыву башни. Последние стали еще и очень тяжелыми. Для их быстрого разворота на 90–180 градусов ставятся дополнительные силовые установки — дизельгенераторы на 10 кВт. У американцев эта система находится во внешнем коробе за башней. В Ираке было много ситуаций, когда его разрушали пулеметным огнем. Вытекало масло и попадало прямо в двигательный отсек. В результате танк обездвиживался. Эти потери американцы называют «по вторичным признакам». Но факт остается фактом: пулеметом подбивают танк.
Применение суперконденсатора дает возможность заменить гидравлику на магнитную систему разворота башни, которая обеспечивает быстрый поворот орудия и позволяет еще до запуска основного двигателя включить систему боевого управления машиной, то есть сократить время перехода в режим боеговотовности.
Использованы фотографии: Eastnews
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