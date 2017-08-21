04:41 21 августа

Американский эсминец "Джон Маккейн" столкнулся с торговым судном

Согласно информации РИА Новости, 7-й флот ВМС США сообщает о произошедшем 21 августа ранним утром по японскому времени столкновении ракетного эсминца "Джон Маккейн" с торговым судном.

Ракетный эсминец "Джон Маккейн" столкнулся с торговым судном Alnic MC в районе Малаккского пролива и восточнее побережья Сингапура. Судно направлялось в порт Сингапура для рутинного визита.

- сказано в сообщении флота.

Американский эсминец "Джон Маккейн" столкнулся с торговым судном



Утверждается, что "согласно первоначальным сообщениям, эсминец получил повреждения в кормовой части".

Поиски и спасительные действия проводятся в сотрудничестве с местными властями.


В соответствии со сведениями интернет-ресурса vesselfinder.com, судно Alnic MC было построено в 2008 году и ходит под флагом Либерии, осуществляя транспортировку химических и нефтепродуктов.



"Джон Маккейн", спущенный на воду в 1992 году, является эсминцем класса "Арли Берк", которые производятся с 1988 года. Экипаж корабля водоизмещением 6630 тон составляет 337 человек. Корабль оснащен двумя пусковыми установками системы Aegis, а также имеет на борту артиллерийское, противокорабельное и другое вооружение.

Использованы фотографии: EastNews ; https://www.vesselfinder.com/ship-photos/202321?s=1
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Комментарии 10

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  1. Ванёк Сегодня, 04:25
    Приплыли! Теперь весь экипаж спишут на сушу.

    Маккейн такой маккейн......

    Здравствуйте Вам каждому hi
    Ванёк
    1. himRa Сегодня, 04:32
      Цитата: Ванёк
      Здравствуйте Вам каждому

      И вам не хворать hi
      Дед маккейна страдает из за сына и его агрессивной политики ,есть хороший анекдот про маяк на острове и американское судно которое требовало уступить курс laughing
      himRa
      1. Ванёк Сегодня, 04:33
        А может всё семейство маккейнов проклято?
        Ванёк
        1. Hoc vince Сегодня, 04:40
          Как вы судно назовёте,
          Так оно и поплывёт.
          Врунгель
          Hoc vince
  2. himRa Сегодня, 04:27
    Бедное семейство маккейнов! Аборигены не дают покоя wassat
    Ну а если серьезно то жаль!жаль судно химическое может быть ж
    экологическая катастрофа laughing
    himRa
  3. xolod_22 Сегодня, 04:29
    Что то часто эсминцы товарищей американцев в "ДТП" попадать стали, вождение в нетрезвом виде ?
    xolod_22
  4. изя топ Сегодня, 04:31
    а маккейны все такие yes надо было авианосец джоном обозвать fellow
    и да,в англии джоном называют сортир feel
    изя топ
    1. Ванёк Сегодня, 04:35
      Цитата: изя топ
      в англии джоном


      Это что-же получается?

      Сортир Маккейн? Так что-ли?

      А по флотски так вообще -Гальюн Маккейн?
      Ванёк
    2. himRa Сегодня, 04:37
      Цитата: изя топ
      надо было авианосец джоном обозвать
      и да,в англии джоном называют сортир

      Чего то нехорошие ассоциации возникают с таким сравнениемwassat пошел по большому и заодно получил удовольствие? по теме: позооооор нынешним служащим!никакой ответственности !
      Автору + laughing за хорошее настроение с утра drinks
      himRa
  5. Царь-батюшка Сегодня, 04:41
    Вроде как мелочь,а приятно! good Почаще бы их эсминцы показывали профнепригодность как минимум части экипажа,раз такое допустили!
    Царь-батюшка
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