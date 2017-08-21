Американский эсминец "Джон Маккейн" столкнулся с торговым судном

Ракетный эсминец "Джон Маккейн" столкнулся с торговым судном Alnic MC в районе Малаккского пролива и восточнее побережья Сингапура. Судно направлялось в порт Сингапура для рутинного визита.

Поиски и спасительные действия проводятся в сотрудничестве с местными властями.