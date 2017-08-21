Американский эсминец "Джон Маккейн" столкнулся с торговым судном
Согласно информации РИА Новости, 7-й флот ВМС США сообщает о произошедшем 21 августа ранним утром по японскому времени столкновении ракетного эсминца "Джон Маккейн" с торговым судном.
- сказано в сообщении флота.
Утверждается, что "согласно первоначальным сообщениям, эсминец получил повреждения в кормовой части".
В соответствии со сведениями интернет-ресурса vesselfinder.com, судно Alnic MC было построено в 2008 году и ходит под флагом Либерии, осуществляя транспортировку химических и нефтепродуктов.
"Джон Маккейн", спущенный на воду в 1992 году, является эсминцем класса "Арли Берк", которые производятся с 1988 года. Экипаж корабля водоизмещением 6630 тон составляет 337 человек. Корабль оснащен двумя пусковыми установками системы Aegis, а также имеет на борту артиллерийское, противокорабельное и другое вооружение.
Ракетный эсминец "Джон Маккейн" столкнулся с торговым судном Alnic MC в районе Малаккского пролива и восточнее побережья Сингапура. Судно направлялось в порт Сингапура для рутинного визита.
- сказано в сообщении флота.
Утверждается, что "согласно первоначальным сообщениям, эсминец получил повреждения в кормовой части".
Поиски и спасительные действия проводятся в сотрудничестве с местными властями.
В соответствии со сведениями интернет-ресурса vesselfinder.com, судно Alnic MC было построено в 2008 году и ходит под флагом Либерии, осуществляя транспортировку химических и нефтепродуктов.
"Джон Маккейн", спущенный на воду в 1992 году, является эсминцем класса "Арли Берк", которые производятся с 1988 года. Экипаж корабля водоизмещением 6630 тон составляет 337 человек. Корабль оснащен двумя пусковыми установками системы Aegis, а также имеет на борту артиллерийское, противокорабельное и другое вооружение.
Использованы фотографии: EastNews ; https://www.vesselfinder.com/ship-photos/202321?s=1
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