Трамп готов объявить о новой стратегии США в Афганистане

Официальные лица ожидают, что президент объявит о стратегии, которая отвечает запросам военачальников на местах и позволяет отправить порядка четырех тысяч военнослужащих.

Согласно информации РИА Новости , телеканал CBS, ссылаясь на собственные источники, сообщает о запланированном на 21 августа заявлении Дональда Трампа об увеличении американского контингента в Афганистане на 4 тыс. военнослужащих.Как считает телеканал, президент США затронет также вопрос оказания давления на Пакистан в связи с предоставлением убежища террористам.Белый дом уже в течение нескольких месяцев пытается определить контуры новой стратегии в Афганистане. Как поясняют источники, Дональд Трамп недоволен тем, что США, по его мнению, "проигрывают войну" в этой стране и требует уволить командующего американскими войсками в Афганистане генерала Джона Николсона. Как считает президент, также необходимо более деятельное участие союзников США в этом вопросе.Основатель частной военной компании Blackwater Эрика Принс предложил перепоручить 5,5 тыс. наемникам, главным образом бывшим спецназовцам, облаченным в местную форму, оказание консультаций вооруженным силам Афганистана по всей стране. Они, с его слов, будут дополнять военную силу Афганистана. Кроме того предусматривается создание частного воздушного флота в составе 90 самолетов, предназначенного для медицинской эвакуации, огневой поддержки и перевозки военных. Операции частного ВВС будут согласовываться с афганскими властями. По мнению Принса, предложенная им программа обойдется в менее чем 10 млрд. долл. в то время как по афганской статье расходы минобороны составят в текущем году примерно 40 млрд. долл.