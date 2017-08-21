08:07 21 августа

Трамп готов объявить о новой стратегии США в Афганистане

Согласно информации РИА Новости, телеканал CBS, ссылаясь на собственные источники, сообщает о запланированном на 21 августа заявлении Дональда Трампа об увеличении американского контингента в Афганистане на 4 тыс. военнослужащих.

Официальные лица ожидают, что президент объявит о стратегии, которая отвечает запросам военачальников на местах и позволяет отправить порядка четырех тысяч военнослужащих.





Как считает телеканал, президент США затронет также вопрос оказания давления на Пакистан в связи с предоставлением убежища террористам.

Белый дом уже в течение нескольких месяцев пытается определить контуры новой стратегии в Афганистане. Как поясняют источники, Дональд Трамп недоволен тем, что США, по его мнению, "проигрывают войну" в этой стране и требует уволить командующего американскими войсками в Афганистане генерала Джона Николсона. Как считает президент, также необходимо более деятельное участие союзников США в этом вопросе.

Основатель частной военной компании Blackwater Эрика Принс предложил перепоручить 5,5 тыс. наемникам, главным образом бывшим спецназовцам, облаченным в местную форму, оказание консультаций вооруженным силам Афганистана по всей стране. Они, с его слов, будут дополнять военную силу Афганистана. Кроме того предусматривается создание частного воздушного флота в составе 90 самолетов, предназначенного для медицинской эвакуации, огневой поддержки и перевозки военных. Операции частного ВВС будут согласовываться с афганскими властями. По мнению Принса, предложенная им программа обойдется в менее чем 10 млрд. долл. в то время как по афганской статье расходы минобороны составят в текущем году примерно 40 млрд. долл.

Использованы фотографии: EastNews
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Комментарии 10

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  1. himRa Сегодня, 04:52
    Влипли очкарики?
    за удовольствие будете жизнями солдат платить,авганцы имеют историю не побежденных!
    himRa
    1. himRa Сегодня, 05:07
      Станок перегреться
      По мнению Принса, предложенная им программа обойдется в менее чем 10 млрд. долл. в то время как по афганской статье расходы минобороны составят в текущем году примерно 40 млрд. долл.
      himRa
  2. Sergerius Сегодня, 04:52
    Когда же они крови напьются! И наркотой подавятся.
    Sergerius
  3. Hoc vince Сегодня, 04:55
    Краткое содержание выступления.
    В мою четырехлетку:
    Провести много новых учений с самыми разными странами;
    расширить плантации опийного мака в 2,5 раза;
    снизить издержки в 5 раз;
    принести демократию и американские ценности….
    Hoc vince
  4. samarin1969 Сегодня, 06:22
    У Трампа явно мания "зачистить" все неугодные Америке регионы. ....боевыми действиями грозит даже Венесуэле....От этого рыжего "кавалериста" трудно ждать чего-нибудь кроме ультиматума по Украине. Вот Вокер сегодня и просветит на этот счет Суркова.
    п.с. Одновременно Трамп не стесняется давить на "партнёров"....Пакистану предписано "усилить контроль" над "зоной племён"...Как говорил один персонаж..."...Это вряд-ли..." wink
    samarin1969
    1. Logall Сегодня, 06:40
      У Трампа стратегия проста– убить всех! Она не меняется ещё со времён Вьетнама. Уже начали кассетные бомбы с фосфорной начинкой использовать. Так и до хим оружия не далеко. А, что потом? ЯО?
      Logall
  5. rotmistr60 Сегодня, 06:43
    об увеличении американского контингента в Афганистане на 4 тыс. военнослужащих.

    Мне кажется, но потери американцев увеличатся, т.к. "шепталки" Сша с "Талибаном" последнего не удовлетворили.
    rotmistr60
    1. himRa Сегодня, 07:25
      Цитата: rotmistr60
      Мне кажется, но потери американцев увеличатся, т.к. "шепталки" Сша с "Талибаном" последнего не удовлетворили

      однозначно!как говорит Вольфыч
      wassat
      если ужж воевали и воюют против талибов! belay
      himRa
  6. Skif83 Сегодня, 07:52
    Нужно всячески поощрять такие веяния в Белом доме. Пусть распыляют силы и средства. Афганистан это не не Ирак, и не Ливия. Как бы не увеличивали контингент, толку не будет! Ну не вояки матрасники, а горы - не пустынный или равнинный ТВД. Сильно не побомбишь. А пехота, она и в Африке пехота, без авиации и крылатых ракет преимущества у хваленых янкесов не будет!
    Skif83
  7. БАРХАН Сегодня, 07:59
    Основатель частной военной компании Blackwater Эрика Принс предложил перепоручить 5,5 тыс. наемникам, главным образом бывшим спецназовцам, облаченным в местную форму, оказание консультаций вооруженным силам Афганистана по всей стране. Они, с его слов, будут дополнять военную силу Афганистана. Кроме того предусматривается создание частного воздушного флота в составе 90 самолетов, предназначенного для медицинской эвакуации, огневой поддержки и перевозки военных.
    Сказал бы сразу для охраны и перевозки наркоты...
    БАРХАН
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