Российская военная авиация уничтожила колонну ИГИЛ под Дейр-эз-Зором

Бомбардировочной и армейской авиацией ВКС России уничтожено более 20 автомобилей высокой проходимости с крупнокалиберным вооружением и минометами, а также бронетехника, включая танки. Также уничтожено более 200 боевиков и большегрузные автомобили с боеприпасами.

Управление пресс-службы и информации МО РФ сообщает об уничтожении большого числа боевиков так называемого "Исламского государства" (ИГИЛ * запрещено в РФ) в районе сирийского Дейр-эз-Зора. Авиация ВКС РФ нанесла серию ударов по колонне террористов, направлявшихся к упомянутому городу. Удары наносились самолётами и вертолётами.Сообщение пресс-службы ведомства:Далее сообщается о том, что боевики ИГИЛ (*) после выдавливания из сирийской провинции Ракка пытаются сконцентрировать силы в районе именно Дейр-эз-Зора - города, который остаётся длительное время под игиловской блокадой.В министерстве обороны РФ сообщают, что если боевики потерпят поражение под Дейр-эз-Зором, то такое поражение станет для ИГИЛ (*) стратегическим в Сирии.Ранее отмечалось, что серьёзные успехи в борьбе с ИГИЛ (*) достигнуты в связи с созданием в САР зон деэскалации и концентрации ряда внешних сил на борьбе с террористической группировкой.