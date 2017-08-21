08:09 21 августа

Российская военная авиация уничтожила колонну ИГИЛ под Дейр-эз-Зором

Управление пресс-службы и информации МО РФ сообщает об уничтожении большого числа боевиков так называемого "Исламского государства" (ИГИЛ * запрещено в РФ) в районе сирийского Дейр-эз-Зора. Авиация ВКС РФ нанесла серию ударов по колонне террористов, направлявшихся к упомянутому городу. Удары наносились самолётами и вертолётами.

Сообщение пресс-службы ведомства:
Бомбардировочной и армейской авиацией ВКС России уничтожено более 20 автомобилей высокой проходимости с крупнокалиберным вооружением и минометами, а также бронетехника, включая танки. Также уничтожено более 200 боевиков и большегрузные автомобили с боеприпасами.


Российская военная авиация уничтожила колонну ИГИЛ под Дейр-эз-Зором



Далее сообщается о том, что боевики ИГИЛ (*) после выдавливания из сирийской провинции Ракка пытаются сконцентрировать силы в районе именно Дейр-эз-Зора - города, который остаётся длительное время под игиловской блокадой.

В министерстве обороны РФ сообщают, что если боевики потерпят поражение под Дейр-эз-Зором, то такое поражение станет для ИГИЛ (*) стратегическим в Сирии.

Ранее отмечалось, что серьёзные успехи в борьбе с ИГИЛ (*) достигнуты в связи с созданием в САР зон деэскалации и концентрации ряда внешних сил на борьбе с террористической группировкой.



Использованы фотографии: syria.mil.ru
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Комментарии 10

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  1. himRa Сегодня, 06:06
    Такой маладой и уже маладэс!
    А если серьезно рад,за наших и их действия успешные!
    Так держать!
    himRa
    1. Hoc vince Сегодня, 06:34
      А в это время в Европе заявили: "…во многом война в Сирии продолжается, потому что Россия её затягивает…"
      Hoc vince
  2. 210окв Сегодня, 06:09
    Ребята!Давите их гадов в песок...Дело их проиграно.
    210окв
  3. svp67 Сегодня, 06:13
    Молодцы летуны и те, кто им "поспособтвовал" в этом успехе на земле. Надо уже завершать эту "бодягу" с ДАИШ. Надоели вусмерть.
    А наши ВКС уж точно без дела не останутся, слишком много этой "дряги" по свету расплодилось
    svp67
    1. IGOR GORDEEV Сегодня, 06:23
      Цитата: svp67
      Надо уже завершать эту "бодягу" с ДАИШ. Надоели вусмерть.

      То есть долбануть по Катару? Или убедительно попросить их не курировать проект "даиш"?
      IGOR GORDEEV
      1. svp67 Сегодня, 06:24
        Цитата: IGOR GORDEEV
        То есть долбануть по Катару?

        Надо будет - долбанут. А пока и без него задач много.
        svp67
  4. Bort Radist Сегодня, 06:19
    Пруха после праздничка laughing
    Bort Radist
  5. rotmistr60 Сегодня, 06:36
    уничтожено более 20 автомобилей высокой проходимости с крупнокалиберным вооружением и минометами, а также бронетехника, включая танки. Также уничтожено более 200 боевиков

    Прекрасно! А самое главное то, что спонсоры всего этого беспредела бесятся и размахивают руками задевая при этом по своей морде.
    rotmistr60
    1. himRa Сегодня, 06:47
      Цитата: rotmistr60
      уничтожено более 20 автомобилей высокой проходимости с крупнокалиберным вооружением и минометами, а также бронетехника, включая танки. Также уничтожено более 200 боевиков

      Прекрасно! А самое главное то, что спонсоры всего этого беспредела бесятся и размахивают руками задевая при этом по своей морде.

      сын рассказывал джихад—мобили пользуются спросом и у наших только рпк ставят good
      himRa
  6. Навигатор 1 Сегодня, 07:37
    Хорошая новость с утра! Молодцы!
    Навигатор 1
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