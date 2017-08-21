Сирии переданы очередные Т-62М с хранения
Как сообщает интернет-портал «Вестник Мордовии», в Сеть выложены фотоматериалы, посвященные передаче 11-й танковой дивизии правительственных сил Сирии модернизированных средних танков Т-62М.
От классических Т-62, состоявших на вооружении правительственных войск, данные танки отличаются усиленной бронезащитой корпуса и башни, усовершенствованной системой управления огнем, новым противопожарным оборудованием, более мощным двигателем. Точность их стрельбы сравнима с характеристиками танков Т-72Б.
Т-62 – советский средний танк массой 36,5 - 42 т (в различных вариантах), после которого выделились ОБТ. Разработка начата в 1957 г. Принят на вооружение в 1961 г. Серийно выпускался в 1961 - 1975 гг. Произведено ок. 20 тыс. ед. Снят с вооружения в 2011 г. Как ранее сообщалось, к полной утилизации находящего на хранении парка танков (ок. 1 000 ед.) приступили в 2013 г. При этом, по данным западных аналитиков, 2 500 танков (по состоянию на конец 2015 г.) продолжают находиться на хранении. Поставки танков в Сирию подтверждают это.
От классических Т-62, состоявших на вооружении правительственных войск, данные танки отличаются усиленной бронезащитой корпуса и башни, усовершенствованной системой управления огнем, новым противопожарным оборудованием, более мощным двигателем. Точность их стрельбы сравнима с характеристиками танков Т-72Б.
Т-62 – советский средний танк массой 36,5 - 42 т (в различных вариантах), после которого выделились ОБТ. Разработка начата в 1957 г. Принят на вооружение в 1961 г. Серийно выпускался в 1961 - 1975 гг. Произведено ок. 20 тыс. ед. Снят с вооружения в 2011 г. Как ранее сообщалось, к полной утилизации находящего на хранении парка танков (ок. 1 000 ед.) приступили в 2013 г. При этом, по данным западных аналитиков, 2 500 танков (по состоянию на конец 2015 г.) продолжают находиться на хранении. Поставки танков в Сирию подтверждают это.
Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru/news-4-21032.htm
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