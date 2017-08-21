08:08 21 августа

Сирии переданы очередные Т-62М с хранения

Как сообщает интернет-портал «Вестник Мордовии», в Сеть выложены фотоматериалы, посвященные передаче 11-й танковой дивизии правительственных сил Сирии модернизированных средних танков Т-62М.

Сирии переданы очередные Т-62М с хранения



 

От классических Т-62, состоявших на вооружении правительственных войск, данные танки отличаются усиленной бронезащитой корпуса и башни, усовершенствованной системой управления огнем, новым противопожарным оборудованием, более мощным двигателем. Точность их стрельбы сравнима с характеристиками танков Т-72Б.

Т-62 – советский средний танк массой 36,5 - 42 т (в различных вариантах), после которого выделились ОБТ. Разработка начата в 1957 г. Принят на вооружение в 1961 г. Серийно выпускался в 1961 - 1975 гг. Произведено ок. 20 тыс. ед. Снят с вооружения в 2011 г. Как ранее сообщалось, к полной утилизации находящего на хранении парка танков (ок. 1 000 ед.) приступили в 2013 г. При этом, по данным западных аналитиков, 2 500 танков (по состоянию на конец 2015 г.) продолжают находиться на хранении. Поставки танков в Сирию подтверждают это.

Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru/news-4-21032.htm
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Комментарии 4

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  1. Тралл Сегодня, 07:40
    11 танковую дивизию готовят к наступлению на Дейр эз-Зор
    Тралл
  2. ShKAS_mashingun Сегодня, 07:41
    старьё конечно, но против бармалеев, наверное, сойдёт. Если партнёры (заклятые) им современных ПТРК не подарят.
    ShKAS_mashingun
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 07:53
    ... и наши базы- клады-площадки очистятся, и сирийцам нужны - всем польза...
    a.s.zzz888
  4. Holsten Сегодня, 07:59
    По-любому танк круче японского джипа . Особенно если этот танк не в гордом одиночестве , а в компании таких же бодрых старичков .
    Holsten
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