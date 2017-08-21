МИД РФ: решение по музею Собибор – «вопиющий факт исторической амнезии»
Москва рассматривает решение международного комитета не включать Россию в проект создания музея Собибор как вопиющий факт исторической амнезии, передает ТАСС заявление представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Она добавила, что в этой связи «для объяснения и серьезного разговора» в МИД РФ были вызваны руководители дипломатических миссий упомянутых стран в Москве.
Она особо подчеркнула, что «в число стран, которые повели себя по-настоящему постыдно в этой ситуации, входит Израиль».
Агентство напоминает, что концлагерь Собибор действовал с мая 1942-го по октябрь 1943 года. За это время в газовых камерах, замаскированных под душевые блоки, было уничтожено, по разным данным, от 150 до 250 тыс. евреев из Польши и других европейских стран. Лагерь прекратил существование после восстания узников, которое возглавил советский офицер Александр Печерский
Россию пригласили подключиться к проекту обновления музея в 2013 году. Москва положительно отреагировала на данное приглашение, выразив готовность внести существенный финансовый вклад в обустройство мемориала. Однако дальше дело не пошло. А в июле из Варшавы поступило официальное сообщение о том, что на состоявшемся 12-13 июня 2017 года заседании Международного управляющего комитета проекта было решено продолжать проект без участия РФ.
Считаем решение международного управляющего комитета, отвечающего за строительство обновленного музея на месте бывшего нацистского лагеря смерти Собибор, не допускать к участию в проекте Россию вопиющим фактом исторической амнезии. Совершенно очевидно, что представительство во время памятных церемоний никак не заменяет полноценного участия в комитете и его работе, который уполномочен формировать концепцию будущего мемориала, организовывать работы на месте, контролировать финансирование,сказала Захарова.
Россию не допустили, стыдливо открестившись от ранее направленного приглашения, хотя мы многократно подтверждали готовность внести свой вклад, в том числе серьезный финансовый, в строительство мемориала для увековечивания памяти узников этой гитлеровской фабрики смерти, прекратившей свое существование именно благодаря подвигу красноармейца,пояснила она.
Нас в меньшей степени удивила позиция официальной Варшавы, в данном вопросе ее русофобская политика и стремление к антироссийскому историческому ревизионизму всем давно известны. Однако вызывает непонимание, недоумение и удивление то, с какой легкостью наши несостоявшиеся партнеры по проекту – Нидерланды, Словакия и Израиль – изменили свою позицию относительно российского участия,сказала представитель МИД.
Она добавила, что в этой связи «для объяснения и серьезного разговора» в МИД РФ были вызваны руководители дипломатических миссий упомянутых стран в Москве.
На протяжении многих лет мы на всех уровнях, в том числе и публично, слышали уверения в невозможности отрицания вклада Красной Армии в победе над фашизмом, нас заверяли в неизменной поддержке нашего участия в проекте обновляемого музея. Что мы имеем в итоге? Все-таки совесть должна быть,сказала Захарова.
Она особо подчеркнула, что «в число стран, которые повели себя по-настоящему постыдно в этой ситуации, входит Израиль».
Агентство напоминает, что концлагерь Собибор действовал с мая 1942-го по октябрь 1943 года. За это время в газовых камерах, замаскированных под душевые блоки, было уничтожено, по разным данным, от 150 до 250 тыс. евреев из Польши и других европейских стран. Лагерь прекратил существование после восстания узников, которое возглавил советский офицер Александр Печерский
Россию пригласили подключиться к проекту обновления музея в 2013 году. Москва положительно отреагировала на данное приглашение, выразив готовность внести существенный финансовый вклад в обустройство мемориала. Однако дальше дело не пошло. А в июле из Варшавы поступило официальное сообщение о том, что на состоявшемся 12-13 июня 2017 года заседании Международного управляющего комитета проекта было решено продолжать проект без участия РФ.
Использованы фотографии: АА/EAST NEWS
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