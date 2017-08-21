11:10 21 августа

МИД РФ: решение по музею Собибор – «вопиющий факт исторической амнезии»

Москва рассматривает решение международного комитета не включать Россию в проект создания музея Собибор как вопиющий факт исторической амнезии, передает ТАСС заявление представителя МИД РФ Марии Захаровой.



Считаем решение международного управляющего комитета, отвечающего за строительство обновленного музея на месте бывшего нацистского лагеря смерти Собибор, не допускать к участию в проекте Россию вопиющим фактом исторической амнезии. Совершенно очевидно, что представительство во время памятных церемоний никак не заменяет полноценного участия в комитете и его работе, который уполномочен формировать концепцию будущего мемориала, организовывать работы на месте, контролировать финансирование,
сказала Захарова.


Россию не допустили, стыдливо открестившись от ранее направленного приглашения, хотя мы многократно подтверждали готовность внести свой вклад, в том числе серьезный финансовый, в строительство мемориала для увековечивания памяти узников этой гитлеровской фабрики смерти, прекратившей свое существование именно благодаря подвигу красноармейца,
пояснила она.

Нас в меньшей степени удивила позиция официальной Варшавы, в данном вопросе ее русофобская политика и стремление к антироссийскому историческому ревизионизму всем давно известны. Однако вызывает непонимание, недоумение и удивление то, с какой легкостью наши несостоявшиеся партнеры по проекту – Нидерланды, Словакия и Израиль – изменили свою позицию относительно российского участия,
сказала представитель МИД.

Она добавила, что в этой связи «для объяснения и серьезного разговора» в МИД РФ были вызваны руководители дипломатических миссий упомянутых стран в Москве.

На протяжении многих лет мы на всех уровнях, в том числе и публично, слышали уверения в невозможности отрицания вклада Красной Армии в победе над фашизмом, нас заверяли в неизменной поддержке нашего участия в проекте обновляемого музея. Что мы имеем в итоге? Все-таки совесть должна быть,
сказала Захарова.

Она особо подчеркнула, что «в число стран, которые повели себя по-настоящему постыдно в этой ситуации, входит Израиль».

Агентство напоминает, что концлагерь Собибор действовал с мая 1942-го по октябрь 1943 года. За это время в газовых камерах, замаскированных под душевые блоки, было уничтожено, по разным данным, от 150 до 250 тыс. евреев из Польши и других европейских стран. Лагерь прекратил существование после восстания узников, которое возглавил советский офицер Александр Печерский

Россию пригласили подключиться к проекту обновления музея в 2013 году. Москва положительно отреагировала на данное приглашение, выразив готовность внести существенный финансовый вклад в обустройство мемориала. Однако дальше дело не пошло. А в июле из Варшавы поступило официальное сообщение о том, что на состоявшемся 12-13 июня 2017 года заседании Международного управляющего комитета проекта было решено продолжать проект без участия РФ.

Использованы фотографии: АА/EAST NEWS
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Комментарии 75

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  1. 210окв Сегодня, 08:40
    Собибор это же в Польше.Тут всё ясно.А Катынь в Смоленске.Закрыть к едрене фене этот "мемориал".Польскую часть.
    210окв
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 08:46
      Закрыть к едрене фене этот "мемориал".Польскую часть.
      good good good
      по хорошему так и сделать бы...
      a.s.zzz888
      1. cniza Сегодня, 09:05
        Цитата: 210окв
        .Закрыть к едрене фене этот "мемориал".Польскую часть.


        Мы не будем уподобляться полякам и другим не далеким странам , это их выбор , пусть потом не пеняют.
        cniza
        1. Ванёк Сегодня, 09:25
          Цитата: cniza
          не будем уподобляться полякам и другим не далеким странам


          И это есть верное решение yes
          Ванёк
          1. Sharky Сегодня, 09:37
            Верное решение - это пересмотреть историю этого мемориала, провести расследование и, наконец, довести правду до всех людей, что массовые растрелы осуществляли именно немецкие солдаты.
            Sharky
        2. Подрезчик Сегодня, 10:16
          Цитата: cniza
          Цитата: 210окв
          .Закрыть к едрене фене этот "мемориал".Польскую часть.


          Мы не будем уподобляться полякам и другим не далеким странам , это их выбор , пусть потом не пеняют.

          Здравствуй, дорогой! hi Из всех стран этих хочется особенно выделить Израиль и Словакию! С последней все понятно! "Товарищи" из Израиля, джентльмены, выступающие здесь под израильским флагом, напомнить Вам о подвиге РУССКОГО офицера, выведшего более 200 евреев из Киевского гетто, напомнить КАК он их тащил на себе, напомнить , что его имя навсегда занесено в Вашей книге памяти...Память стерло? Евреи, Вы знаете--история ПОВТОРЯЕТСЯ!!!
          Подрезчик
          1. Арон Заави Сегодня, 10:20
            [quote=Подрезчик][quote=cniza][quote=210окв] "Товарищи" из Израиля, джентльмены, выступающие здесь под израильским флагом, напомнить Вам о подвиге РУССКОГО офицера, выведшего более 200 евреев из Киевского гетто, напомнить КАК он их тащил на себе, напомнить , что его имя навсегда занесено в Вашей книге памяти...Память стерло? Евреи, Вы знаете--история ПОВТОРЯЕТСЯ!!![/quote]
            Не из Киевского гетто , а из Белоруссии. И совершенно верно. Подвиг Николая Киселева навечно останется в памяти еврейского народа.
            Арон Заави
            1. cniza Сегодня, 10:38
              Цитата: Подрезчик
              [Здравствуй, дорогой! hi !


              Приветствую Александр! hi , ничего , каждому воздастся по его заслугам.
              cniza
            2. Подрезчик Сегодня, 10:52
              Факты перепутались! hi Больше вопросов по поводу притеснения еврейского народа принимать не буду, народ вы древний и в целом неплохой, и есть масса примеров, когда русские и белорусы прятали еврейских детей от этой нацистской швали...Знаю на примере своих родственников... wink
              Подрезчик
            3. Now we are free Сегодня, 11:01
              Шалом Убраха, Арон!
              Скажите, что за Хуцпу творит руководство Израиля??? Крайне непонятна позиция Вашего руководства по данному вопросу... Пшеки и прочие "дряхлые русофобы" это понятный и конченный вопрос, НО Израиль, Израиль...
              Now we are free
        3. Esoteric Сегодня, 11:08
          Цитата: cniza
          Цитата: 210окв
          .Закрыть к едрене фене этот "мемориал".Польскую часть.


          Мы не будем уподобляться полякам и другим не далеким странам , это их выбор , пусть потом не пеняют.

          А им и не надо уподобляться. Надо иметь собственную честь и достоинство и не давать никому даже малейшего повода бросить на них малейшее, тёмное пятно...Страны, игнорирующие совместную с Россией историю, должны быть вычеркнуты из списков не только "партнёров", но даже незваных гостей...
          Esoteric
    2. Зяблицев Сегодня, 08:55
      Нужно принимать соответствующие меры используя современные информационные технологии и доносить до мира историческую правду! В том числе и про гнусную сущность поляков, которые совместно с немцами с легкостью отжали у Чехословакии Тешинскую область, а потом, когда их нагнули союзнички из Фатерлянда, заскулили о справедливости, но когда благодаря русскому солдату, нацистов попросили вон, тут же отжали и у них все что можно было отжать...А сейчас гадят и строят из себя опущенных! Словаки наивные клоуны родства не помнящие, а евреи в своем репертуаре...Ничего нового! Таки да!
      Зяблицев
      1. Orionvit Сегодня, 09:21
        Цитата: Зяблицев
        А сейчас гадят и строят из себя опущенных!

        В следующий раз, когда их будут опускать и уничтожать, не спасать. Пусть варятся в своей каше. С другой стороны начнутся крики, что Россия их бросила. Тут как говорится, недовольному холопу, хоть .....
        Orionvit
      2. Ныробский Сегодня, 10:46
        Цитата: Зяблицев
        Нужно принимать соответствующие меры используя современные информационные технологии и доносить до мира историческую правду! В том числе и про гнусную сущность поляков, которые совместно с немцами с легкостью отжали у Чехословакии Тешинскую область, а потом, когда их нагнули союзнички из Фатерлянда, заскулили о справедливости, но когда благодаря русскому солдату, нацистов попросили вон, тут же отжали и у них все что можно было отжать...А сейчас гадят и строят из себя опущенных! Словаки наивные клоуны родства не помнящие, а евреи в своем репертуаре...Ничего нового! Таки да!

        Таки да.... Память у них короткая. Наверное Европа хочет повторить этот печальный опыт и вновь раскочегарить топки крематориев. Только в этот раз, не надо спешить их спасать, освобождать и жертвовать жизнями наших солдат.
        Ныробский
    3. Венд Сегодня, 10:25
      Цитата: 210окв
      Собибор это же в Польше.Тут всё ясно.А Катынь в Смоленске.Закрыть к едрене фене этот "мемориал".Польскую часть.

      Не стоит уподобляться западу. Однако в этом решении просматривается дальновидность. Сначала исключили Россию, а позже начнут вещать, что Россия не участвовала в строительстве, потому что ей безразличны жертвы. Это уже что-то новое.
      Венд
    4. svp67 Сегодня, 11:01
      Цитата: 210окв
      Закрыть к едрене фене этот "мемориал".Польскую часть.

      Похоже это вскоре и произойдет. Сколько же можно терпеть такое хамство
      "...Все-таки совесть должна быть,... М. Захарова.

      Мари, Мари....А Вы уверенны, что она у них в проекте заложена, эта совесть? Я вот уже нет.
      svp67
  2. Сергей Фомин Сегодня, 08:44
    Это результат внешней политики Кремля.
    Сергей Фомин
    1. starogil Сегодня, 08:48
      Советского Кремля. Мифы о 6млн. жертв евреев во Второй Мировой были широко
      распропагандированы СССР на Нюрнберге, теперь, почему то, Израилю Россия
      поперёк горла.
      starogil
      1. Владимир16 Сегодня, 09:04
        Цитата: Сергей Фомин
        Это результат внешней политики Кремля.

        "Сергей Фомин" - это результат внешней политики госдепа. Очередной пук.
        Владимир16
      2. Арон Заави Сегодня, 10:58
        Цитата: starogil
        Советского Кремля. Мифы о 6млн. жертв евреев во Второй Мировой были широко
        распропагандированы СССР на Нюрнберге, теперь, почему то, Израилю Россия
        поперёк горла.

        Вот врать не надо. В Советское время про геноцид евреев практмческитникто и нигде не вспоминал. Не было ни одного еамятника посвященного геноциду евреев н территории СССР.
        Арон Заави
    2. Logall Сегодня, 08:49
      гитлеровской фабрики смерти, прекратившей свое существование именно благодаря подвигу красноармейца
      Вот результат политики Кремля! Советского Кремля.
      Не считаю нужным её менять!
      Logall
    3. Ванёк Сегодня, 09:08
      Цитата: Сергей Фомин
      Это результат внешней политики Кремля.


      Ваши предложения?
      Ванёк
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 08:45
    Она особо подчеркнула, что «в число стран, которые повели себя по-настоящему постыдно в этой ситуации, входит Израиль».

    ... вот и я говорю, коротка память людская, особенно у названных в статье... angry
    a.s.zzz888
    1. Арон Заави Сегодня, 08:56
      Цитата: a.s.zzz888
      Она особо подчеркнула, что «в число стран, которые повели себя по-настоящему постыдно в этой ситуации, входит Израиль».

      ... вот и я говорю, коротка память людская, особенно у названных в статье... angry

      Вообще то наглость г-жи Захаровой запредельна. Во первых МИД Израиля озвучил очень четко свою позицию.

      17 августа. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Министерство иностранных дел Израиля поддерживает участие России в международном управляющем комитете по реконструкции музея бывшего нацистского лагеря смерти Собибор. Об этом сообщил ТАСС в четверг директор первого евроазиатского отдела МИД Израиля, который курирует отношения с Россией, Белоруссией, Молдавией и Украиной, Яков Ливне."МИД Израиля поддерживает участие России в оргкомитете, - сказал он. - В том, что касается Собибора, [Израиль] представлен в оргкомитете музея, непосредственно это представительство осуществляет музей "Яд Вашем".Ливне подчеркнул, что у внешнеполитического ведомства еврейского государства "очень четкая и постоянная позиция в отношении Второй мировой войны и участия Красной Армии". "Ценим вклад российского народа и Красной Армии в Победу, для нас это - принципиальная позиция, которая связана с нашей историей, с историей российского народа, других народов", - добавил он.

      Подробнее на ТАСС:
      http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4489365


      Во вторых современная Россия не сделалала для Израиля ничего, что заставило бы его идти на конфликт с Польшей.
      P.S. если уже пишут столько об Александре Печерском ,то могли бы упоминуть его отчество,как и фамилии его бойцов.
      Арон Заави
      1. insular Сегодня, 09:04
        Цитата: Арон Заави
        Во вторых современная Россия не сделалала для Израиля ничего

        Вот за такое и в далёкие дали послать не грех.
        Паскудство это. Оно и есть.
        Цитата: Арон Заави
        что заставило бы его идти на конфликт с Польшей.

        Вроде как не музей современного искуства обсуждается, а вполне конкретные заслуги и "заслуги", вполне конкретных народов.
        insular
        1. Арон Заави Сегодня, 09:10
          Цитата: insular

          Вот за такое и в далёкие дали послать не грех.
          Паскудство это. Оно и есть.

          Я в чем то не прав. Что Российская Федерация, государство существующее де юре и де факто с 1992 года сделало хорошего Израилю?
          Цитата: Арон Заави

          Вроде как не музей современного искуства обсуждается, а вполне конкретные заслуги и "заслуги", вполне конкретных народов.

          Лагерь смерти Собибор не был освобожден Красной Армией. А восставшие были все евреями из разных стран Европы и СССР. О каких заслугах речь?
          Арон Заави
          1. insular Сегодня, 09:16
            Цитата: Арон Заави
            Я в чем то не прав. Что Российская Федерация, государство существующее де юре и де факто с 1992 года сделало хорошего Израилю?

            РФ, СССР, РИ и далее в века - это деюре, дефакто и по здравому смыслу одно государство.
            Таке вещи надо знать. И уж темболее деюре, РФ - это единственная наследница СССР, единственая принявшая на себя приемственность СССР, как прав так и обязанностей, выплатившая все долги и вернушая себе историческое название Россия. Все воины присягнувшие СССР, были приняты в РФ, как присягнувшие тому же государству. И далее и далее.
            Помните об этом.
            Цитата: Арон Заави
            О каких заслугах речь?
            Да никаких конечно же. Холокост вымысел а Гитлер был евреем. Всё путём. Переписывайте историю. Она вам еще аукнится, с таким подходом к памяти.
            insular
          2. Orionvit Сегодня, 09:25
            Цитата: Арон Заави
            Что Российская Федерация, государство существующее де юре и де факто с 1992 года сделало хорошего Израилю?

            А что? Обязана? Вы ребята определённой национальности, видно совсем края потеряли. Конечно, весь мир вам должен. negative
            Orionvit
      2. Che Burashka Сегодня, 09:24
        [quote=Арон Заави]Вообще то наглость г-жи Захаровой запредельна. Во первых МИД Израиля озвучил очень четко свою позицию.[/quote]
        17 августа. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Министерство иностранных дел Израиля поддерживает участие России в международном управляющем комитете по реконструкции музея бывшего нацистского лагеря смерти Собибор. Об этом сообщил ТАСС в четверг директор первого евроазиатского отдела МИД Израиля, который курирует отношения с Россией, Белоруссией, Молдавией и Украиной, Яков Ливне."МИД Израиля поддерживает участие России в оргкомитете, - сказал он. - В том, что касается Собибора, [Израиль] представлен в оргкомитете музея, непосредственно это представительство осуществляет музей "Яд Вашем".Ливне подчеркнул, что у внешнеполитического ведомства еврейского государства "очень четкая и постоянная позиция в отношении Второй мировой войны и участия Красной Армии". "Ценим вклад российского народа и Красной Армии в Победу, для нас это - принципиальная позиция, которая связана с нашей историей, с историей российского народа, других народов", - добавил он.

        Подробнее на ТАСС:
        http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4489365        [/quote]
        И что? Много разных слов и букав иии....? На выходе пшик (он же пук).... Когда дошло до дела, опять началось виляние хвостом. Как и всегда, Израиль хочет быть и с умными, и с красивыми. Ну так вы уже пробовали это на протяжении всей своей истории. Финал этих заигрываний - 30-40-е годы 20 века. И только после появления государства Израиль в 1948 вы более или менее стали озвучивать какую то позицию.
        [quote=Арон Заави]Во вторых современная Россия не сделалала для Израиля ничего, что заставило бы его идти на конфликт с Польшей.[/quote]
        И что же Россия должна была сделать? Объявить войну всем арабам? За любовь истинных? А они, истинные, сидели бы в сторонке и ждали бы, пока одни гои других гоев перережут? А оставшихся истинные добьют. Тем кто не знает, кто такие гои, крайне советую поискать в инете, столько нового про себя узнаете!!!
        Не хотите идти на конфликт с Польшей? Да и флаг вам в руки! Дружите с панами и дальше. Сколько миллионов они, а не немцы!, именно они ваших уничтожили? Дружите!
        [quote=Арон Заави]P.S. если уже пишут столько об Александре Печерском ,то могли бы упоминуть его отчество,как и фамилии его бойцов.[/quote]
        Упоминаю - Александр Аронович Печерский. Офицер РККА, коммунист. Он и есть настоящий сын Израильского Народа и России! Честь ему и Слава! Был бы он сейчас жив - плюнул бы в лицо всему вашему кнессету.
        На конфликт идти боитесь - а он не побоялся, пошёл на конфликт! soldier hi
        Che Burashka
      3. Dym71 Сегодня, 10:24
        Цитата: Арон Заави
        Вообще то наглость г-жи Захаровой запредельна.

        Почему наглость? Это называется хуцпа smile
        Цитата: Арон Заави
        Во вторых современная Россия не сделалала для Израиля ничего, что заставило бы его идти на конфликт с Польшей.

        Интересно девки пляшут, получается сначала надо обязательно для вас что-то сделать, а просто по честноку не судьба? Может из-за этого и ругаются в нашем МИДе?
        Цитата: Арон Заави
        P.S. если уже пишут столько об Александре Печерском ,то могли бы упоминуть его отчество,как и фамилии его бойцов.

        Специально полез в инет смотреть и не зря!
        Dym71
  4. На страже Сегодня, 08:46
    число стран, которые повели себя по-настоящему постыдно в этой ситуации, входит Израиль


    Не ей говорить о стыдливости.
    Голосуя десьтилетиями против Израиля в оон и юнеско. Не признавая террористами хамас и хизбалу. Вооружая асада с хизбалой.
    На страже
    1. новичок Сегодня, 08:48
      вот и благодарность представителя Израиля за спасение от полного, подчёркиваю полного уничтожения.
      новичок
      1. На страже Сегодня, 08:52
        Кому благодарность, тебе?
        Мои родные тоже воевали.


        И да, конечно это не правда.

        В посольстве Израиля заявили о поддержке участия России в создании музея «Собибор»
        http://www.vz.ru/news/2017/8/17/883193.html
        На страже
        1. новичок Сегодня, 08:56
          для начала, не тебе, а вам. а вот своим комментом вы плюнули в лицо воевавшим вашим родственникам. и не понятен впш аргумент, видимо ваевавшие ваши родственники дали вам право плевать в сторону ваших же спасителей. не смешите меня своим посольством. вчера буквально вычитал ответ по данному вопросу вашей депутатки, заявившей, нечто вроде “ мы не такие, мы ждём трамвая, ответственность на польше“.
          новичок
        2. товарищ ШУХЕР Сегодня, 08:58
          Цитата: На страже
          Кому благодарность, тебе?

          Союзу Советских Социалистических Республик поклонитесь в пояс.
          Цитата: На страже
          Мои родные тоже воевали.

          Но не ты же...
          товарищ ШУХЕР
          1. Арон Заави Сегодня, 09:12
            Цитата: товарищ ШУХЕР

            Союзу Советских Социалистических Республик поклонитесь в пояс.
            ...

            Кланяемся. Без всякого сомнения ибо он внес важнейший вклад в уничтожение нацизма. Но в российско-польские разборки не полезем.
            Арон Заави
            1. Ванёк Сегодня, 09:17
              Цитата: Арон Заави
              Но в российско-польские разборки не полезем.


              Дай Вам Бог здоровья.
              Ванёк
            2. товарищ ШУХЕР Сегодня, 09:17
              Цитата: Арон Заави
              Но в российско-польские разборки не полезем.

              Мудрое решение.
              товарищ ШУХЕР
        3. Ванёк Сегодня, 09:16
          Цитата: На страже
          Кому благодарность,


          Тем кто:

          Цитата: новичок
          от полного, подчёркиваю полного уничтожения


          Или что? Не надо было:

          Цитата: На страже
          Мои родные тоже воевали.


          ваших родственников из крематориев спасать? А?

          Дальше сам думай кому кланяться!!!
          Ванёк
        4. Che Burashka Сегодня, 09:37
          Цитата: На страже
          Мои родные тоже воевали.

          И? Это даёт право плевать на память предков? Потому что наматрасников так больше устраивает?
          Цитата: На страже
          В посольстве Израиля заявили о поддержке участия России в создании музея «Собибор»
          http://www.vz.ru/news/2017/8/17/883193.html

          Дальше что? Заявили. И какие действия за этим последовали? Можно поподробнее? Наверное Израиль воздействовал на пшеков всеми возможными способами? Дипломатическими, экономическими, политическими? Где бы прочитать про эти действия возмущённого Израиля....
          Che Burashka
      2. Арон Заави Сегодня, 09:00
        Цитата: новичок
        вот и благодарность представителя Израиля за спасение от полного, подчёркиваю полного уничтожения.

        Это была чья то цель? Ни СССР, ни Союзники не сделали ничего для предотвращения геноцида евреев. Все силы антигитлеровской коалиции сражались с нацизмом из-за своих интересов . Спасение евреев произошло постольку поскольку.
        Арон Заави
        1. новичок Сегодня, 09:06
          а что такое нацизм, не он ли вас сжигал в печах? и как понимать ваше “ постольку поскольку“? видимо надо было снять с древков красные стяги и натянуть ваши значки? так хочется плюнуть вам в лицо, или размазать вас по стенке. вот так и воспитаны видимо и вы и ваши дети. вы недостойный человек, отказываюсь от общения с вами.
          новичок
        2. insular Сегодня, 09:46
          Цитата: Арон Заави
          Спасение евреев произошло постольку поскольку.

          Подленькое нутро laughing как не прячь как не маскируй, а оно леееезет.
          Вот как тут не удивиться непониманию людей с вашим флагом на этом сайте, за что же вас таких не любят?
          Цитата: Арон Заави
          Ни СССР, ни Союзники не сделали ничего для предотвращения геноцида евреев.
          Да совершенно верно. На столько ничего, что РФ (как и ранее в виде СССР) пожалуй единственное государство, котрое по сей день не допускает проявление фашизма и нацизма. Уж не за геноцид и притеснения ли?
          Ах да, лозунг же был не за евреев только, а вообще за освобождение народов и уничтожение коричневой чумы...
          И как вы выразились - это не русско-польские разборки, а реабелитация фашизма в чистом виде, с принижение роли нашего государства, той жертвы что была принесена и приносится и по сей день против нацизма. А вы и ваши полосатые друзья, давно уже погрязли в нацизме. Чему удивляться? Без исторической памяти нет Отечества, без Отечества нет Родины, без Родины не может быть и Народа.
          Вам не понять...
          insular
          1. Арон Заави Сегодня, 10:44
            Цитата: insular
            Да совершенно верно. На столько ничего, что РФ (как и ранее в виде СССР) пожалуй единственное государство, котрое по сей день не допускает проявление фашизма и нацизма. ...

            И не говорите.


            Арон Заави
        3. Alex_59 Сегодня, 11:03
          Цитата: Арон Заави
          Ни СССР, ни Союзники не сделали ничего для предотвращения геноцида евреев.

          Вот это хамство. А кто же тогда геноцид остановил? АОИ что ли? Или союзники должны были бежать спасать евреев быстрее чем своих граждан других национальностей?
          Цитата: Арон Заави
          Все силы антигитлеровской коалиции сражались с нацизмом из-за своих интересов .

          А из каких интересов они еще должны были сражаться с нацизмом? Евреи с арабами из-за каких интересов сражаются регулярно? За честь павших когда-то русских красноармейцев разве?

          Не, это феерично, право слово...
          Alex_59
    2. 210окв Сегодня, 08:52
      Кто первым голосовал в ООН за создание государства Израиль?Напомнить?Стыдливый Вы наш..
      Цитата: На страже
      число стран, которые повели себя по-настоящему постыдно в этой ситуации, входит Израиль


      Не ей говорить о стыдливости.
      Голосуя десьтилетиями против Израиля в оон и юнеско. Не признавая террористами хамас и хизбалу. Вооружая асада с хизбалой.
      210окв
      1. На страже Сегодня, 08:59
        Цитата: 210окв
        Кто первым голосовал в ООН за создание государства Израиль?Напомнить

        Напомни как СССР помогал арабам в уничтожении.
        На страже
      2. Арон Заави Сегодня, 09:01
        Цитата: 210окв
        Кто первым голосовал в ООН за создание государства Израиль?Напомнить?]

        Польша например голосовала. И что?
        Арон Заави
    3. товарищ ШУХЕР Сегодня, 08:52
      Цитата: На страже
      Не признавая террористами хамас и хизбалу.

      Эй! Из племени гонимых.
      А за что вас там арабы гоняют-то? Не за то-ли, что вы на ихней землице пристроились?
      До 1947 года, вроде как такого государства как Израиль не было и в помине.
      товарищ ШУХЕР
      1. На страже Сегодня, 09:00
        А какое там было государство до этого? Землю какого государства заняли евреи?
        На страже
        1. товарищ ШУХЕР Сегодня, 09:02
          Цитата: На страже
          Землю какого государства заняли евреи?

          А вот с кем вы там грызётесь, вот того землица и будет.
          товарищ ШУХЕР
          1. А. Привалов Сегодня, 09:34
            Цитата: товарищ ШУХЕР
            А вот с кем вы там грызётесь, вот того землица и будет.



            Любого, кто утверждает, что в один прекрасный день евреи передадут всё это арабам, следует мягко называть наивным мечтателем. hi
            А. Привалов
        2. Orionvit Сегодня, 09:34
          Цитата: На страже
          А какое там было государство до этого? Землю какого государства заняли евреи?

          Государство Израиль, до 1947г. было только в библейском варианте. Не нужно путать национальную религиозную мифологию с реальной историей. Так же как библейского племенного божка, выдавать за всевышнего творца. А то как послушаешь вас "обиженных", и впрямь вселенная от евреев произошла. laughing
          Orionvit
          1. Арон Заави Сегодня, 10:45
            Цитата: Orionvit
            Так же как библейского племенного божка, выдавать за всевышнего творца. А то как послушаешь вас "обиженных", и впрямь вселенная от евреев произошла. laughing

            С этим к патриарху.
            Арон Заави
          2. Бродяга1812 Сегодня, 11:09
            Иудея,позже разделившийся на Иудею и Израиль ,существовали в реальности ,а не " в библейском варианте" тысячелетия. И территорию ,кстати занимали ,куда как бОльшую ,нежели сегодня современный Израиль. Мосада, Кейсария, Иерусалим, Яффо, Беер Шева, Ашкелон, Ашдод - все эти города основали и построили евреи. Арабское присутствие ( после нашествия) отмечено разорением и превращением страны в пустыню ,лишь после седьмого века. Да и оно недолго продолжалось, так как территории прибрали к рукам османы.
            Бродяга1812
      2. Арон Заави Сегодня, 09:02
        Цитата: товарищ ШУХЕР
        Цитата: На страже
        Не признавая террористами хамас и хизбалу.

        Эй! Из племени гонимых.
        А за что вас там арабы гоняют-то? Не за то-ли, что вы на ихней землице пристроились?
        До 1947 года, вроде как такого государства как Израиль не было и в помине.

        И что? А до 1946 года не было Сирии.
        Арон Заави
        1. товарищ ШУХЕР Сегодня, 09:07
          Цитата: Арон Заави
          И что? А до 1946 года не было Сирии.

          Евреи уникальный народ, как только им прижимают хвост, сразу перескакивают на другую тему...
          товарищ ШУХЕР
        2. insular Сегодня, 10:02
          Цитата: Арон Заави
          А до 1946 года не было Сирии.

          Ну уж историю Сирии к вашей мультяшно-сказачной истории то как притянули? wassat
          Мультяшки такие мультяшки...
          insular
          1. На страже Сегодня, 10:15
            Россия тоже образовалась 91 году, 26 лет всего smile
            Если Израиль в 48 году, то это.. тут такое дело, мы старше wink
            На страже
            1. Сан Саныч Сегодня, 10:27
              Цитата: На страже
              Россия тоже образовалась 91 году, 26 лет всего smile
              Если Израиль в 48 году, то это.. тут такое дело, мы старше wink

              если РФ, то да, а если Россия, то здесь-таки пытаетесь ввести в заблуждение)
              Сан Саныч
    4. Che Burashka Сегодня, 09:58
      Цитата: На страже
      число стран, которые повели себя по-настоящему постыдно в этой ситуации, входит Израиль

      Не ей говорить о стыдливости.

      Именно ей! А кому и что будут говорить российские официальные лица - мы сами разберёмся, без советов с берега Мёртвого моря. Или с берега Атлантического?
      Цитата: На страже
      Голосуя десьтилетиями против Израиля в оон и юнеско. Не признавая террористами хамас и хизбалу. Вооружая асада с хизбалой.

      А не подскажите ли, какая страна одной из первых проголосовала за создание Израиля? Не СССР?
      Насчёт хамас и хизболла - наверное Израиль признал террористической организацией всякие там "независимые ичкерии"? Наверное Израиль поддержал решение РФ о признании независимости Южной Осетии и Абхазии? После расстрела градами Цхинвала. Наверное это Израиль отказывался посылать своих инструкторов в Грузию времён саакашвилли и отказывался продавать им оружие? Из которого потом расстреливали осетин и российских миротворцев.
      Вот они, истинные наследники узников Собибора, Майданека, Освенцима и т.д. Ну ничего, история имеет своеобразное чувство юмора - кто не помнит историю, тех носом и в тоже д....мо.
      Che Burashka
      1. На страже Сегодня, 10:22
        меньше смотрите телевизор
        На страже
        1. Che Burashka Сегодня, 10:25
          Цитата: На страже
          меньше смотрите телевизор

          Яволь!
          Che Burashka
  5. Hoc vince Сегодня, 08:49
    «С кем мы говорим? Есть только одна страна, на территории которой было сразу столько страшных концлагерей. Заметьте, не у явных союзников Германии: не в Италии, не в Румынии, Австрии или Болгарии, не в Испании или Японии, а именно у поляков. Кто-нибудь верит, что это возможно без поддержки местного населения? Вот и всё, что надо знать о Польше» (с)
    Hoc vince
    1. Che Burashka Сегодня, 10:18
      Цитата: Hoc vince
      «С кем мы говорим? Есть только одна страна, на территории которой было сразу столько страшных концлагерей. Заметьте, не у явных союзников Германии: не в Италии, не в Румынии, Австрии или Болгарии, не в Испании или Японии, а именно у поляков. Кто-нибудь верит, что это возможно без поддержки местного населения? Вот и всё, что надо знать о Польше» (с)

      100% в цель! Ничего и не добавишь.... кроме того, что теперь это видимо друзья Израиля.
      А чьё это высказывание? Не могу найти.... request
      Che Burashka
  6. irazum Сегодня, 09:07
    Обидели... А как поступили с этим человеком на Родине? Родину обидели, это да.
    irazum
  7. сталевар Сегодня, 09:28
    Нам в лицо плюют, а Захарова всё бла,бла,бла. Возмущается. Может надо сделать что-нибудь, чтобы запад тоже по возмущался.
    сталевар
  8. Гардамир Сегодня, 09:31
    А какая эротическая женщина! Как это её возбудило! А не она ли говорила, что тиран Сталин хуже Гитлера? А ведь советские войска в сталинские времена освободили этот самый Собибор.
    Ну не берут и ладно, может тогда страной займётесь своей собственной? А то в стране спортсменов мочат, одного за другим, некие размосквичиванием занялись, впереди чемпионат по футболу. А вся страна должна видите ли на ушах стоять, потому что кремль обиделся.
    Гардамир
  9. Altona Сегодня, 09:45
    Вроде как Холокост отрицать нельзя. Почему же сам Израиль стыдливо закрывает глаза на реабилитацию нацизма? Видимо сионистам во имя своих целей давно наплевать на жертвы еврейского и прочих народов в минувшей войне. Я даже подозреваю, что европейская ветвь специально зачищалась вместе со славянами.
    Altona
  10. Бродяга1812 Сегодня, 10:18
    Дискуссия по статье об Израиле ,привычно скатилась к разборкам в духе Шуры Балаганова: " А ты кто такой?".
    Поэтому сначала по существу вопроса. Концентрационный лагерь Собибор был расположен в лесу на территории Польше,исключительно с одной целью -уничтожения евреев. Представителей других национальностей там не было. Уникальность данной фабрики смерти в том,что именно там в 1943 году, произошло единственное успешное восстание узников, с уничтожением охраны и массовым побегом евреев.Возглавил восстание офицер Красной Армии -еврей Печерский Александр Аронович. После побега , лагерь был немцами уничтожен , земля засажена сельхозкультурами.Сам Печерский был репрессирован советскими властями и направлен в штрафной батальон. Там он окончил войну в звании капитана ,был тяжелоранен и комиссован.После войны, в период "борьбы с космополитизмом" Александр Аронович был уволен с работы, указ о награждении его орденом ВОВ был аннулирован в 1949 году.Пять лет в связи с еврейской национальностью он был безработным и жил на иждивении супруги. В советской литературе ни слова о восстании в Собиборе не было по следующим причинам : а.часть вырвавшихся восставших была выдана поляками немцам, а СССР не хотел портить отношения с союзникам педалируя эту тему.б. Печерский был евреем , а говорить о евреях-воинах- героях войны в СССР было не принято, в. арабы не поняли бы муссирования щекотливой темы.Тех же чистокровных евреев Куникова и Козельца указывали ,как русских.Но все же указывали,а Собибор -отдельный разговор: еврейское восстание в лагере смерти для евреев. Собибор Красная Армия не освобождала по той причине ,что на момент вступления на территорию Польши, его там не было. Претензии на участие в мемориале у РФ основаны на том, что восстание поднял советский офицер .И увековечивание памяти о Печерском , в том числе и посмертное награждение его Путиным орденом мужества произошло уже в наши дни. В то же время , память о восстании под руководством Печерского на Западе и в Израиле очень чтили всегда. Его именем названа улица в Цфате, о восстании сняты фильмы,написаны книги, песни.Ныне РФ активно подключилась к увековечиванию памяти еврейского героя.В Ростове,где он скончался ,есть улица его имени , на доме появилась мемориальная доска,в Москве собираются назвать именем Печерского улицу....
    Посол Израиля в РФ Гарри Корен, высказал официальную точку зрения Израиля на участие РФ в мемориале- только за! Но Польша не территория Израиля и в его компетенцию не входит выдача разрешения на участие РФ ,или не участие.
    И вообще , последние дней десять на сайте ни слова не было об Израиле.Скучно стало. А теперь вот ,она радость- то.....
    Бродяга1812
  11. 1536 Сегодня, 10:19
    Страну не надо было разваливать в 1991-м, тогда и разговоров бы не было. Сейчас надо думать, как противостоять неофашистам в Польше и остальной Европе, а также "страусиной" политики Израиля. МИД не для того, чтобы брызгать эмоциями, а для того, чтобы пить коньяк, когда нужно и с кем нужно.
    1536
  12. 1536 Сегодня, 10:23
    Цитата: На страже
    Россия тоже образовалась 91 году, 26 лет всего smile
    Если Израиль в 48 году, то это.. тут такое дело, мы старше wink

    России - более 1000 лет. Она образовалась, когда никаких других "проектов" вокруг и в помине не было. А то, что ее государственность принимает порой разные формы - это говорит о постоянном поиске и движении вперед народа, ее населяющего, а не о каких-то исторических казусах, происходящих в головах недоучек и выскочек.
    1536
  13. Berkut24 Сегодня, 10:26
    Ну если Израилю уже пофиг на правду про убиенных евреев, то, может, нам и не стОит так напирать на этот концлагерь? История учит тому, что она ничему не учит. Мы своих героев помним, а вот их жертвы по истечению срока давности и изменению политической коньюнктуры на западе мы с моральной точки зрения помнить не обязаны.
    Berkut24
  14. Сан Саныч Сегодня, 10:31
    ну не хотят они, и не надо, что ж так убиваться? да идут они лесом, Сусанин им в помощь!
    Сан Саныч
  15. Арон Заави Сегодня, 10:38
    Цитата: insular

    РФ, СССР, РИ и далее в века - это деюре, дефакто и по здравому смыслу одно государство.
    Таке вещи надо знать. И уж темболее деюре, РФ - это единственная наследница СССР, единственая принявшая на себя приемственность СССР, как прав так и обязанностей, выплатившая все долги и вернушая себе историческое название Россия. Все воины присягнувшие СССР, были приняты в РФ, как присягнувшие тому же государству. И далее и далее.
    Помните об этом.

    Не понял. Значит гражданам РФ евреи должны быть благодарны за крупнейший вклад СССР в победу над нацизмом, а гражданам других республик? Украины и Армении, Белоруссии и Азербайджана, Грузии и Казахстана и другим? Граждане этих государств не сражались в Красной армии и партизанских отрядах,не работали в тылу и не принимали беженцев делясь с ними последним куском хоеба. Все это наследовали только граждане РФ? Меня интересует только это . Ваши современные разборки меня совершенно не интересуют.
    Арон Заави
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