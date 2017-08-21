МИД РФ: решение по музею Собибор – «вопиющий факт исторической амнезии»

Считаем решение международного управляющего комитета, отвечающего за строительство обновленного музея на месте бывшего нацистского лагеря смерти Собибор, не допускать к участию в проекте Россию вопиющим фактом исторической амнезии. Совершенно очевидно, что представительство во время памятных церемоний никак не заменяет полноценного участия в комитете и его работе, который уполномочен формировать концепцию будущего мемориала, организовывать работы на месте, контролировать финансирование,

Россию не допустили, стыдливо открестившись от ранее направленного приглашения, хотя мы многократно подтверждали готовность внести свой вклад, в том числе серьезный финансовый, в строительство мемориала для увековечивания памяти узников этой гитлеровской фабрики смерти, прекратившей свое существование именно благодаря подвигу красноармейца,

Нас в меньшей степени удивила позиция официальной Варшавы, в данном вопросе ее русофобская политика и стремление к антироссийскому историческому ревизионизму всем давно известны. Однако вызывает непонимание, недоумение и удивление то, с какой легкостью наши несостоявшиеся партнеры по проекту – Нидерланды, Словакия и Израиль – изменили свою позицию относительно российского участия,

На протяжении многих лет мы на всех уровнях, в том числе и публично, слышали уверения в невозможности отрицания вклада Красной Армии в победе над фашизмом, нас заверяли в неизменной поддержке нашего участия в проекте обновляемого музея. Что мы имеем в итоге? Все-таки совесть должна быть,