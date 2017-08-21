Российский "Орлан" в космосе: первые кадры испытаний Сегодня, 09:04 Сегодня – о космосе, путешествиях во времени, российских беспилотниках, возрождении мотоциклов «ИЖ» и не только. 2 Первая в космосе Колеса Второй мировой войны Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти