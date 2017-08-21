11:09 21 августа

Российский "Орлан" в космосе: первые кадры испытаний

Сегодня – о космосе, путешествиях во времени, российских беспилотниках, возрождении мотоциклов «ИЖ» и не только.




2

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 0

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
Картина дня