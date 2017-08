Проект «ЗЗ». Сечин и Абрамович, союзники Путина

Господин Сечин и господин Путин

Господин Абрамович

* * *

Юлиан Ханс, автор статьи «Putins Ölmacht» («Путинская нефтяная власть»), опубликованной во влиятельной немецкой газете «Süddeutsche Zeitung» , высказал следующую мысль: «Роснефть» поддерживает «повестку дня Кремля» миллиардами. Босс «Роснефти» — старый товарищ русского президента, когда-то он был, как и Путин, сотрудником КГБ и работал за границей. Конкуренты «Роснефти» были «уничтожены», пишет автор.Пост, предложенный Герхарду Шрёдеру, Мартин Шульц (кандидат на пост федерального канцлера от СДПГ) назвал «работой в частном экономическом секторе». Весьма туманное определение! «Роснефть» — и частный сектор? Эта компания — крупнейший нефтяной концерн, 50% его владеет российское государство. Почти двадцать процентов «Роснефти» имеет «British Petroleum». Другой большой пакет акций куплен суверенным фондом Катара и нефтяным трейдером «Glencore» (штаб-квартира в Швейцарии). Остаток акций ходит на фондовых биржах Москвы и Лондона. Руководство «Роснефти» формирует правительство России. Оно-то и устанавливает политику компании.Выдвижение герра Шрёдера на пост так называемого независимого директора, лица, входящего в Совет директоров «Роснефти», произошло в соответствии с указом Дмитрия Медведева, пишет Ханс.Действия «Роснефти» свидетельствуют, что экономику и политику Кремля довольно трудно отделить друг от друга. К примеру, концерн недавно предоставил венесуэльскому режиму кредит на сумму более шести миллиардов долларов. А ведь долги самой «Роснефти» давно вызывают тревогу у наблюдателей. Отмечается также «активная работа» «Роснефти» в Ливии, Египте, Ираке.Теперь вот могущественный босс «Роснефти», которого в России прозвали Дартом Вейдером (Darth Vader), занялся Германией. В мае 2017 г. на открытии представительства «Роснефти» в Берлине г-н Сечин объявил об удвоении инвестиций в Германии. Было озвучена и сумма: инвестиции составят шестьсот миллионов (валюта в статье не названа, «600 Millionen») в ближайшие пять лет. Были указаны и направления капиталовложений: планируется продлить трубопровод «Дружба» до нефтеперерабатывающих предприятий «Miro» в Карлсруэ и до предприятий «Bayernöl» в Фобурге. Часть активов названных компаний принадлежит всё той же «Роснефти». Ханс напоминает, что, помимо этого, «Роснефть» владеет 54% акций нефтеперерабатывающего предприятия «PCK» в Шведте. «Роснефть» занимает 3-е место в Германии среди фирм, перерабатывающих «чёрное золото». Наконец, на долю «Роснефти» ныне приходится четверть импортируемой Германией нефти.Особое место «Роснефть» получила благодаря своему боссу — 56-летнему Игорю Сечину. Сечин, как и Путин, трудился по заданиям КГБ за границей. В то время, когда Путин начал работать в правительстве Санкт-Петербурга, г-н Сечин всегда находился рядом. Путин стал вице-мэром, а Сечин возглавил его аппарат. Когда Путин временно был премьер-министром РФ, г-н Сечин стал вице-премьером.Из небольшой компании «Роснефть» доросла до крупнейшего нефтяного концерна в России. Успех «Роснефти» автор материала объясняет действиями через судебную систему и «секретную службу» (Geheimdienst). Конкурентов довели до банкротства, а собственность у них отобрали. Ханс напоминает, что в 2003 году М. Ходорковского отправили в лагерь. Остатки «ЮКОСа» оказались у той же «Роснефти». Русский предприниматель В. Евтушенков (Wladimir Jewtuschenkow), помня о незавидной участи Ходорковского, в 2014 г. сам отказался от своей компании «Башнефть». Позднее она тоже стала частью «Роснефти», а Евтушенков отделался всего лишь домашним арестом. Правда, «Роснефть» требует ещё 2,5 млрд. евро («компенсация ущерба») и грозится уничтожить «Систему» (концерн Евтушенкова). Ханс указывает на начало суда над экс-министром экономического развития РФ А. Улюкаевым, который выступил в своё время против продажи «Башнефти» концерну «Роснефть». Следователи обвиняют его в «шантаже Сечина». Подобная гипотеза, по мнению автора, нереалистична, ведь господина Сечина считают вторым по влиянию человеком после Путина. Даже премьер Медведев не столь влиятелен в России.«Герр Сечин, в России есть хоть кто-нибудь, кому не следует вас бояться?» Такой вопрос задали «Дарту Вейдеру» немецкие журналисты. («Herr Setschin, gibt es irgendjemanden in Russland, der keine Angst vor Ihnen haben muss?») Босс «Роснефти» ответил просто: «Это я у себя тоже уже спрашивал» («Das habe ich mich auch schon gefragt»).Стефани Бейкер, Ирина Резник и Катя Казакина (Stephanie Baker, Irina Reznik, and Katya Kazakina) рассказали в «Bloomberg» о другом могущественном «союзнике Путина» — Романе Абрамовиче. Оказывается, этот миллиардер вступал в контакт с Джаредом Кушнером и Иванкой Трамп.Точно неизвестно, сколько раз общались Кушнер и Абрамович, — раза три или четыре, указывается в публикации. Это были неформальные встречи. Но вот другой факт: их жёны дружат почти десять лет. И это не домыслы: об этом, как сообщил «источник», Кушнер и Иванка Трамп написали сами, заполняя формы SF-86 для допуска к секретным материалам, что полагается делать перед началом работы в Белом доме. В форме SF-86 присутствует среди прочих вопрос о «близких и продолжительных контактах» с иностранными гражданами за последние 7 лет. Имеются в виду отношения привязанности, влияния, а также взаимные интересы.Авторы напоминают, что супруги Кушнеры провели четыре дня в России в 2014 году. В русские края они отправились, между прочим, по приглашению Даши Жуковой, жены Абрамовича. Мистер Кушнер вложил деньги в интернет-компанию, соосновательницей которой является Жукова. Также известно, что Иванка Трамп, Кушнер и его брат Джошуа сопровождали госпожу Жукову на спортивных состязаниях в Нью-Йорке.Далее в материале ненавязчиво мелькает нефтяная тема. В статье говорится, что Абрамович — крупнейший акционер холдинга «Евраз», производителя стали, владеет футбольным клубом «Челси» в Лондоне, а ранее, в 2005 году, господин Абрамович оказался первым олигархом, которому Кремль дозволил продать собственную нефтяную фирму государственной компании. В рамках сделки, одобренной Путиным, Абрамович получил тринадцать миллиардов долларов («He took in $13 billion in the deal approved by President Vladimir Putin»).М. Ходорковский, бывший нефтяной магнат, считает, что другого такого российского олигарха (кроме Абрамовича), который был бы столь близок к Путину и которого одновременно принимали бы на Западе, больше нет.С другой стороны, не обнаружено никаких свидетельств того, что отношения Абрамовича с Кушнерами могли иметь какую-то связь с вмешательством России в американские президентские выборы. Вместе с тем история отношений семей показывает, какими обременительными могут быть известные отношения в момент, когда уже чётко не определишь, где отношения деловые, а где — политические.Господин Абрамович «тесно связан с Путиным», отмечает издание. В иске, поданном в лондонский суд в 2012 году, олигарх Б. Березовский (ныне покойный) писал, что его вынудили продать Абрамовичу его долю в «Сибнефти». Рассматривая то дело, судья пришёл к выводу: Абрамович имел «привилегированный доступ» к В. Путину. Об этом знали и другие люди. К примеру, Эндрю Вуд, британский посол в России в 1995—2000 гг., тот самый человек, что позднее предупредил Джона Маккейна о досье со «свидетельствами связей Трампа с русскими», утверждает, что Абрамович «сильно сблизился с Кремлём» благодаря своему дару, которого начисто был лишён Б. Березовский. Абрамович ценен тем, что «умеет держать язык за зубами».Зарубежные аналитики подвели очередную черту под своими «кремлёвскими» расследованиями. В Германии обнаружен враждебный инвестор Сечин по прозвищу Дарт Вейдер, который, по-видимому, вкладывает деньги не только в трубы, но и в политику, а до США дотянулась длинная рука Абрамовича, который тоже интересуется не одними яхтами и футбольными клубами. Куда ни посмотри, хоть в США, хоть в Европе, — всюду люди Путина.