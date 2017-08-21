Проект «ЗЗ». Сечин и Абрамович, союзники Путина
Господина Сечина в России прозвали Дартом Вейдером. Он считается одним из самых могущественных союзников Путина, его правой рукой. Другим союзником хозяина Кремля на Западе считают Романа Абрамовича. Вероятно, это левая рука президента. Пока правая рука Путина крепит нефтяную русскую власть в Германии, левая рука продвигает интересы Кремля в США.
Юлиан Ханс, автор статьи «Putins Ölmacht» («Путинская нефтяная власть»), опубликованной во влиятельной немецкой газете «Süddeutsche Zeitung», высказал следующую мысль: «Роснефть» поддерживает «повестку дня Кремля» миллиардами. Босс «Роснефти» — старый товарищ русского президента, когда-то он был, как и Путин, сотрудником КГБ и работал за границей. Конкуренты «Роснефти» были «уничтожены», пишет автор.
Пост, предложенный Герхарду Шрёдеру, Мартин Шульц (кандидат на пост федерального канцлера от СДПГ) назвал «работой в частном экономическом секторе». Весьма туманное определение! «Роснефть» — и частный сектор? Эта компания — крупнейший нефтяной концерн, 50% его владеет российское государство. Почти двадцать процентов «Роснефти» имеет «British Petroleum». Другой большой пакет акций куплен суверенным фондом Катара и нефтяным трейдером «Glencore» (штаб-квартира в Швейцарии). Остаток акций ходит на фондовых биржах Москвы и Лондона. Руководство «Роснефти» формирует правительство России. Оно-то и устанавливает политику компании.
Выдвижение герра Шрёдера на пост так называемого независимого директора, лица, входящего в Совет директоров «Роснефти», произошло в соответствии с указом Дмитрия Медведева, пишет Ханс.
Действия «Роснефти» свидетельствуют, что экономику и политику Кремля довольно трудно отделить друг от друга. К примеру, концерн недавно предоставил венесуэльскому режиму кредит на сумму более шести миллиардов долларов. А ведь долги самой «Роснефти» давно вызывают тревогу у наблюдателей. Отмечается также «активная работа» «Роснефти» в Ливии, Египте, Ираке.
Теперь вот могущественный босс «Роснефти», которого в России прозвали Дартом Вейдером (Darth Vader), занялся Германией. В мае 2017 г. на открытии представительства «Роснефти» в Берлине г-н Сечин объявил об удвоении инвестиций в Германии. Было озвучена и сумма: инвестиции составят шестьсот миллионов (валюта в статье не названа, «600 Millionen») в ближайшие пять лет. Были указаны и направления капиталовложений: планируется продлить трубопровод «Дружба» до нефтеперерабатывающих предприятий «Miro» в Карлсруэ и до предприятий «Bayernöl» в Фобурге. Часть активов названных компаний принадлежит всё той же «Роснефти». Ханс напоминает, что, помимо этого, «Роснефть» владеет 54% акций нефтеперерабатывающего предприятия «PCK» в Шведте. «Роснефть» занимает 3-е место в Германии среди фирм, перерабатывающих «чёрное золото». Наконец, на долю «Роснефти» ныне приходится четверть импортируемой Германией нефти.
Особое место «Роснефть» получила благодаря своему боссу — 56-летнему Игорю Сечину. Сечин, как и Путин, трудился по заданиям КГБ за границей. В то время, когда Путин начал работать в правительстве Санкт-Петербурга, г-н Сечин всегда находился рядом. Путин стал вице-мэром, а Сечин возглавил его аппарат. Когда Путин временно был премьер-министром РФ, г-н Сечин стал вице-премьером.
Из небольшой компании «Роснефть» доросла до крупнейшего нефтяного концерна в России. Успех «Роснефти» автор материала объясняет действиями через судебную систему и «секретную службу» (Geheimdienst). Конкурентов довели до банкротства, а собственность у них отобрали. Ханс напоминает, что в 2003 году М. Ходорковского отправили в лагерь. Остатки «ЮКОСа» оказались у той же «Роснефти». Русский предприниматель В. Евтушенков (Wladimir Jewtuschenkow), помня о незавидной участи Ходорковского, в 2014 г. сам отказался от своей компании «Башнефть». Позднее она тоже стала частью «Роснефти», а Евтушенков отделался всего лишь домашним арестом. Правда, «Роснефть» требует ещё 2,5 млрд. евро («компенсация ущерба») и грозится уничтожить «Систему» (концерн Евтушенкова). Ханс указывает на начало суда над экс-министром экономического развития РФ А. Улюкаевым, который выступил в своё время против продажи «Башнефти» концерну «Роснефть». Следователи обвиняют его в «шантаже Сечина». Подобная гипотеза, по мнению автора, нереалистична, ведь господина Сечина считают вторым по влиянию человеком после Путина. Даже премьер Медведев не столь влиятелен в России.
«Герр Сечин, в России есть хоть кто-нибудь, кому не следует вас бояться?» Такой вопрос задали «Дарту Вейдеру» немецкие журналисты. («Herr Setschin, gibt es irgendjemanden in Russland, der keine Angst vor Ihnen haben muss?») Босс «Роснефти» ответил просто: «Это я у себя тоже уже спрашивал» («Das habe ich mich auch schon gefragt»).
Стефани Бейкер, Ирина Резник и Катя Казакина (Stephanie Baker, Irina Reznik, and Katya Kazakina) рассказали в «Bloomberg» о другом могущественном «союзнике Путина» — Романе Абрамовиче. Оказывается, этот миллиардер вступал в контакт с Джаредом Кушнером и Иванкой Трамп.
Точно неизвестно, сколько раз общались Кушнер и Абрамович, — раза три или четыре, указывается в публикации. Это были неформальные встречи. Но вот другой факт: их жёны дружат почти десять лет. И это не домыслы: об этом, как сообщил «источник», Кушнер и Иванка Трамп написали сами, заполняя формы SF-86 для допуска к секретным материалам, что полагается делать перед началом работы в Белом доме. В форме SF-86 присутствует среди прочих вопрос о «близких и продолжительных контактах» с иностранными гражданами за последние 7 лет. Имеются в виду отношения привязанности, влияния, а также взаимные интересы.
Авторы напоминают, что супруги Кушнеры провели четыре дня в России в 2014 году. В русские края они отправились, между прочим, по приглашению Даши Жуковой, жены Абрамовича. Мистер Кушнер вложил деньги в интернет-компанию, соосновательницей которой является Жукова. Также известно, что Иванка Трамп, Кушнер и его брат Джошуа сопровождали госпожу Жукову на спортивных состязаниях в Нью-Йорке.
Далее в материале ненавязчиво мелькает нефтяная тема. В статье говорится, что Абрамович — крупнейший акционер холдинга «Евраз», производителя стали, владеет футбольным клубом «Челси» в Лондоне, а ранее, в 2005 году, господин Абрамович оказался первым олигархом, которому Кремль дозволил продать собственную нефтяную фирму государственной компании. В рамках сделки, одобренной Путиным, Абрамович получил тринадцать миллиардов долларов («He took in $13 billion in the deal approved by President Vladimir Putin»).
М. Ходорковский, бывший нефтяной магнат, считает, что другого такого российского олигарха (кроме Абрамовича), который был бы столь близок к Путину и которого одновременно принимали бы на Западе, больше нет.
С другой стороны, не обнаружено никаких свидетельств того, что отношения Абрамовича с Кушнерами могли иметь какую-то связь с вмешательством России в американские президентские выборы. Вместе с тем история отношений семей показывает, какими обременительными могут быть известные отношения в момент, когда уже чётко не определишь, где отношения деловые, а где — политические.
Господин Абрамович «тесно связан с Путиным», отмечает издание. В иске, поданном в лондонский суд в 2012 году, олигарх Б. Березовский (ныне покойный) писал, что его вынудили продать Абрамовичу его долю в «Сибнефти». Рассматривая то дело, судья пришёл к выводу: Абрамович имел «привилегированный доступ» к В. Путину. Об этом знали и другие люди. К примеру, Эндрю Вуд, британский посол в России в 1995—2000 гг., тот самый человек, что позднее предупредил Джона Маккейна о досье со «свидетельствами связей Трампа с русскими», утверждает, что Абрамович «сильно сблизился с Кремлём» благодаря своему дару, которого начисто был лишён Б. Березовский. Абрамович ценен тем, что «умеет держать язык за зубами».
Зарубежные аналитики подвели очередную черту под своими «кремлёвскими» расследованиями. В Германии обнаружен враждебный инвестор Сечин по прозвищу Дарт Вейдер, который, по-видимому, вкладывает деньги не только в трубы, но и в политику, а до США дотянулась длинная рука Абрамовича, который тоже интересуется не одними яхтами и футбольными клубами. Куда ни посмотри, хоть в США, хоть в Европе, — всюду люди Путина.
Господин Сечин и господин Путин
Юлиан Ханс, автор статьи «Putins Ölmacht» («Путинская нефтяная власть»), опубликованной во влиятельной немецкой газете «Süddeutsche Zeitung», высказал следующую мысль: «Роснефть» поддерживает «повестку дня Кремля» миллиардами. Босс «Роснефти» — старый товарищ русского президента, когда-то он был, как и Путин, сотрудником КГБ и работал за границей. Конкуренты «Роснефти» были «уничтожены», пишет автор.
Пост, предложенный Герхарду Шрёдеру, Мартин Шульц (кандидат на пост федерального канцлера от СДПГ) назвал «работой в частном экономическом секторе». Весьма туманное определение! «Роснефть» — и частный сектор? Эта компания — крупнейший нефтяной концерн, 50% его владеет российское государство. Почти двадцать процентов «Роснефти» имеет «British Petroleum». Другой большой пакет акций куплен суверенным фондом Катара и нефтяным трейдером «Glencore» (штаб-квартира в Швейцарии). Остаток акций ходит на фондовых биржах Москвы и Лондона. Руководство «Роснефти» формирует правительство России. Оно-то и устанавливает политику компании.
Выдвижение герра Шрёдера на пост так называемого независимого директора, лица, входящего в Совет директоров «Роснефти», произошло в соответствии с указом Дмитрия Медведева, пишет Ханс.
Действия «Роснефти» свидетельствуют, что экономику и политику Кремля довольно трудно отделить друг от друга. К примеру, концерн недавно предоставил венесуэльскому режиму кредит на сумму более шести миллиардов долларов. А ведь долги самой «Роснефти» давно вызывают тревогу у наблюдателей. Отмечается также «активная работа» «Роснефти» в Ливии, Египте, Ираке.
Теперь вот могущественный босс «Роснефти», которого в России прозвали Дартом Вейдером (Darth Vader), занялся Германией. В мае 2017 г. на открытии представительства «Роснефти» в Берлине г-н Сечин объявил об удвоении инвестиций в Германии. Было озвучена и сумма: инвестиции составят шестьсот миллионов (валюта в статье не названа, «600 Millionen») в ближайшие пять лет. Были указаны и направления капиталовложений: планируется продлить трубопровод «Дружба» до нефтеперерабатывающих предприятий «Miro» в Карлсруэ и до предприятий «Bayernöl» в Фобурге. Часть активов названных компаний принадлежит всё той же «Роснефти». Ханс напоминает, что, помимо этого, «Роснефть» владеет 54% акций нефтеперерабатывающего предприятия «PCK» в Шведте. «Роснефть» занимает 3-е место в Германии среди фирм, перерабатывающих «чёрное золото». Наконец, на долю «Роснефти» ныне приходится четверть импортируемой Германией нефти.
Особое место «Роснефть» получила благодаря своему боссу — 56-летнему Игорю Сечину. Сечин, как и Путин, трудился по заданиям КГБ за границей. В то время, когда Путин начал работать в правительстве Санкт-Петербурга, г-н Сечин всегда находился рядом. Путин стал вице-мэром, а Сечин возглавил его аппарат. Когда Путин временно был премьер-министром РФ, г-н Сечин стал вице-премьером.
Из небольшой компании «Роснефть» доросла до крупнейшего нефтяного концерна в России. Успех «Роснефти» автор материала объясняет действиями через судебную систему и «секретную службу» (Geheimdienst). Конкурентов довели до банкротства, а собственность у них отобрали. Ханс напоминает, что в 2003 году М. Ходорковского отправили в лагерь. Остатки «ЮКОСа» оказались у той же «Роснефти». Русский предприниматель В. Евтушенков (Wladimir Jewtuschenkow), помня о незавидной участи Ходорковского, в 2014 г. сам отказался от своей компании «Башнефть». Позднее она тоже стала частью «Роснефти», а Евтушенков отделался всего лишь домашним арестом. Правда, «Роснефть» требует ещё 2,5 млрд. евро («компенсация ущерба») и грозится уничтожить «Систему» (концерн Евтушенкова). Ханс указывает на начало суда над экс-министром экономического развития РФ А. Улюкаевым, который выступил в своё время против продажи «Башнефти» концерну «Роснефть». Следователи обвиняют его в «шантаже Сечина». Подобная гипотеза, по мнению автора, нереалистична, ведь господина Сечина считают вторым по влиянию человеком после Путина. Даже премьер Медведев не столь влиятелен в России.
«Герр Сечин, в России есть хоть кто-нибудь, кому не следует вас бояться?» Такой вопрос задали «Дарту Вейдеру» немецкие журналисты. («Herr Setschin, gibt es irgendjemanden in Russland, der keine Angst vor Ihnen haben muss?») Босс «Роснефти» ответил просто: «Это я у себя тоже уже спрашивал» («Das habe ich mich auch schon gefragt»).
Стефани Бейкер, Ирина Резник и Катя Казакина (Stephanie Baker, Irina Reznik, and Katya Kazakina) рассказали в «Bloomberg» о другом могущественном «союзнике Путина» — Романе Абрамовиче. Оказывается, этот миллиардер вступал в контакт с Джаредом Кушнером и Иванкой Трамп.
Господин Абрамович
Точно неизвестно, сколько раз общались Кушнер и Абрамович, — раза три или четыре, указывается в публикации. Это были неформальные встречи. Но вот другой факт: их жёны дружат почти десять лет. И это не домыслы: об этом, как сообщил «источник», Кушнер и Иванка Трамп написали сами, заполняя формы SF-86 для допуска к секретным материалам, что полагается делать перед началом работы в Белом доме. В форме SF-86 присутствует среди прочих вопрос о «близких и продолжительных контактах» с иностранными гражданами за последние 7 лет. Имеются в виду отношения привязанности, влияния, а также взаимные интересы.
Авторы напоминают, что супруги Кушнеры провели четыре дня в России в 2014 году. В русские края они отправились, между прочим, по приглашению Даши Жуковой, жены Абрамовича. Мистер Кушнер вложил деньги в интернет-компанию, соосновательницей которой является Жукова. Также известно, что Иванка Трамп, Кушнер и его брат Джошуа сопровождали госпожу Жукову на спортивных состязаниях в Нью-Йорке.
Далее в материале ненавязчиво мелькает нефтяная тема. В статье говорится, что Абрамович — крупнейший акционер холдинга «Евраз», производителя стали, владеет футбольным клубом «Челси» в Лондоне, а ранее, в 2005 году, господин Абрамович оказался первым олигархом, которому Кремль дозволил продать собственную нефтяную фирму государственной компании. В рамках сделки, одобренной Путиным, Абрамович получил тринадцать миллиардов долларов («He took in $13 billion in the deal approved by President Vladimir Putin»).
М. Ходорковский, бывший нефтяной магнат, считает, что другого такого российского олигарха (кроме Абрамовича), который был бы столь близок к Путину и которого одновременно принимали бы на Западе, больше нет.
С другой стороны, не обнаружено никаких свидетельств того, что отношения Абрамовича с Кушнерами могли иметь какую-то связь с вмешательством России в американские президентские выборы. Вместе с тем история отношений семей показывает, какими обременительными могут быть известные отношения в момент, когда уже чётко не определишь, где отношения деловые, а где — политические.
Господин Абрамович «тесно связан с Путиным», отмечает издание. В иске, поданном в лондонский суд в 2012 году, олигарх Б. Березовский (ныне покойный) писал, что его вынудили продать Абрамовичу его долю в «Сибнефти». Рассматривая то дело, судья пришёл к выводу: Абрамович имел «привилегированный доступ» к В. Путину. Об этом знали и другие люди. К примеру, Эндрю Вуд, британский посол в России в 1995—2000 гг., тот самый человек, что позднее предупредил Джона Маккейна о досье со «свидетельствами связей Трампа с русскими», утверждает, что Абрамович «сильно сблизился с Кремлём» благодаря своему дару, которого начисто был лишён Б. Березовский. Абрамович ценен тем, что «умеет держать язык за зубами».
* * *
Зарубежные аналитики подвели очередную черту под своими «кремлёвскими» расследованиями. В Германии обнаружен враждебный инвестор Сечин по прозвищу Дарт Вейдер, который, по-видимому, вкладывает деньги не только в трубы, но и в политику, а до США дотянулась длинная рука Абрамовича, который тоже интересуется не одними яхтами и футбольными клубами. Куда ни посмотри, хоть в США, хоть в Европе, — всюду люди Путина.
Автор: Олег Чувакин
Использованы фотографии: https://www.eastnews.ru/
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