11:10 21 августа

Индия закупает у США 6 AH-64E Apache

Согласно информации блога bmpd, индийские СМИ сообщили об одобрении индийским правительственным советом по оборонным закупкам 17 августа приобретения для нужд местной армейской авиации 6 американских боевых вертолетов Boeing AH-64E Apache Guardian. На эти цели предполагается затратить 41,68 млрд. рупий (примерно 651 млн. долл.).

Заключение формального соглашения ожидается через 4 — 6 месяцев, отгрузка машин — в течение 36 — 48 месяцев. Однако до этого сделка подлежит утверждению со стороны Комитета по безопасности правительства Индии, возглавляемого премьер-министром.

Помимо вертолетов МО Индии намерено закупить управляемые ракеты Hellfire и 70-мм неуправляемые ракеты Hydra 70.




Ранее, 28 сентября 2015 года, был заключен контракт на приобретение 22 вертолетов данного типа, предназначенных для ВВС Индии, стоимостью 139,5 млрд. рупий (более 2,1 млрд. долл.). Начало их поставок запланировано на 2019 год. Cборка фюзеляжей машин производится на субподрядной основе в Хайдерабаде на совместном предприятии Boeing-Tata Advanced Systems Ltd., созданном Boeing и индийской группой Tata.

Как ранее указывалось, на указанном заседании было также одобрено приобретение на Украине двух комплектов газовых турбин для планируемых к строительству в России для ВМС Индии фрегатов проекта 11356 на сумму 4,9 млрд. рупий (76 млн. долл).

Использованы фотографии: EastNews
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Комментарии 12

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  1. xetai9977 Сегодня, 09:52
    Отличная машина!
    xetai9977
  2. Кокос Сегодня, 09:55
    Апач старая проверенная машина...другой вопрос почему не покупают наши которые превосходят американцев..?? политика?
    Кокос
    1. К0щей Сегодня, 10:01
      индия всегда закупала разных производителей. вопрос только в % доле одних к другим. сейчас спрос на нашу технику потихоньку растет, а до Сирии - падал.
      К0щей
    2. voyaka uh Сегодня, 10:25
      Апачи работают по земным целям ночью так же уверенно, как днем.
      Это большое преимущество.
      voyaka uh
    3. Esoteric Сегодня, 10:26
      Цитата: Кокос
      Апач старая проверенная машина...другой вопрос почему не покупают наши которые превосходят американцев..?? политика?

      Скорее всего, Индию не устраивают наши сроки поставки и развернутое гарантийное обслуживание...Не так просто найти из 146 000 000 желающих в три смены "ваять" и "ковыряться с монтажём и доводкой" за 37 000 российских рублей...
      Esoteric
      1. Соломон Кейн Сегодня, 10:57
        ..в три смены "ваять" и "ковыряться с монтажём и доводкой" за 37 000 российских рублей....
        тем паче под руководством ПАО «Роствертол, дяди Толи Сердюкова wassat
        Соломон Кейн
  3. HAM Сегодня, 10:01
    Если умудрились Т-90 угробить,то кто мешает и Апач сломать?
    HAM
    1. BlackMokona Сегодня, 10:28
      У США хороший сервис, быстро чинят, а у нас бюрократия тормозит. Поэтому сломанный Апач молниеносно починят, а Т-90 будет ждать запчастей два года
      BlackMokona
      1. GRF Сегодня, 10:48
        Цитата: BlackMokona
        У США хороший сервис, быстро чинят, а у нас бюрократия тормозит. Поэтому сломанный Апач молниеносно починят, а Т-90 будет ждать запчастей два года

        Где это бюрократия производством и сервисом занимается? Тем более молниеностно )
        Лишь бы на себя че нить вылить...
        GRF
  4. Altona Сегодня, 10:18
    Цитата: xetai9977
    Отличная машина!

    -----------------------------------
    Индусы вообще то неплохие летчики, но они же и чемпионы авиакатастроф, памятуя многострадальный и многократно проверенный МиГ-21.
    Altona
  5. А1845 Сегодня, 10:19
    приобретение на Украине двух комплектов газовых турбин для планируемых к строительству в России для ВМС Индии фрегатов проекта 11356
    когда же наши рыбинские пойдут?
    А1845
    1. Alexey RA Сегодня, 11:06
      Цитата: А1845
      когда же наши рыбинские пойдут?

      Для 11356? Вероятно, сразу после того, как запустят в производство ГТД для 22350. Тем более, что индусы говорили о заказе ими четырёх новых 11356 - так что, даже с учётом закупки николаевских ГТД, всё равно будут нужны комплекты ГЭУ ещё на 2 экспортных корабля.
      Alexey RA
  6. Комментарий был удален.
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