Индия закупает у США 6 AH-64E Apache
Согласно информации блога bmpd, индийские СМИ сообщили об одобрении индийским правительственным советом по оборонным закупкам 17 августа приобретения для нужд местной армейской авиации 6 американских боевых вертолетов Boeing AH-64E Apache Guardian. На эти цели предполагается затратить 41,68 млрд. рупий (примерно 651 млн. долл.).
Заключение формального соглашения ожидается через 4 — 6 месяцев, отгрузка машин — в течение 36 — 48 месяцев. Однако до этого сделка подлежит утверждению со стороны Комитета по безопасности правительства Индии, возглавляемого премьер-министром.
Помимо вертолетов МО Индии намерено закупить управляемые ракеты Hellfire и 70-мм неуправляемые ракеты Hydra 70.
Ранее, 28 сентября 2015 года, был заключен контракт на приобретение 22 вертолетов данного типа, предназначенных для ВВС Индии, стоимостью 139,5 млрд. рупий (более 2,1 млрд. долл.). Начало их поставок запланировано на 2019 год. Cборка фюзеляжей машин производится на субподрядной основе в Хайдерабаде на совместном предприятии Boeing-Tata Advanced Systems Ltd., созданном Boeing и индийской группой Tata.
Как ранее указывалось, на указанном заседании было также одобрено приобретение на Украине двух комплектов газовых турбин для планируемых к строительству в России для ВМС Индии фрегатов проекта 11356 на сумму 4,9 млрд. рупий (76 млн. долл).
Заключение формального соглашения ожидается через 4 — 6 месяцев, отгрузка машин — в течение 36 — 48 месяцев. Однако до этого сделка подлежит утверждению со стороны Комитета по безопасности правительства Индии, возглавляемого премьер-министром.
Помимо вертолетов МО Индии намерено закупить управляемые ракеты Hellfire и 70-мм неуправляемые ракеты Hydra 70.
Ранее, 28 сентября 2015 года, был заключен контракт на приобретение 22 вертолетов данного типа, предназначенных для ВВС Индии, стоимостью 139,5 млрд. рупий (более 2,1 млрд. долл.). Начало их поставок запланировано на 2019 год. Cборка фюзеляжей машин производится на субподрядной основе в Хайдерабаде на совместном предприятии Boeing-Tata Advanced Systems Ltd., созданном Boeing и индийской группой Tata.
Как ранее указывалось, на указанном заседании было также одобрено приобретение на Украине двух комплектов газовых турбин для планируемых к строительству в России для ВМС Индии фрегатов проекта 11356 на сумму 4,9 млрд. рупий (76 млн. долл).
Использованы фотографии: EastNews
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