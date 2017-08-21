Попали «под замес»: Кадры разгрома колонны ИГ под Дейр-эз-Зором Сегодня, 11:30 Министерство обороны России обнародовало записи авиаудара российских ВКС по бронеколонне боевиков террористической группировки «Исламское государство». 4 Высадка десанта при поддержке "Аллигаторов": уникальное видео из Сирии Опубликовано видео удара кораблей ВМФ России по объектам ИГ в Сирии Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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