13:54 21 августа

Попали «под замес»: Кадры разгрома колонны ИГ под Дейр-эз-Зором

Министерство обороны России обнародовало записи авиаудара российских ВКС по бронеколонне боевиков террористической группировки «Исламское государство».




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Комментарии 2

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  1. AwaZ Сегодня, 12:46
    Вполне вполне вразумительное видео, в котором конкретно видно что уничтоженные цели являются боевыми единицами либо нагружены боеприпасами. Хотя не всегда попадания точечные , но однозначно наносят непоправимый ущерб бармалеям.
    AwaZ
  2. rosomaha Сегодня, 13:30
    надо чёрного юмора добавить..напр сбрасывать при ударах листовки-издёвки..мол извините, но вы гадкие и вас сюда не звали..поэтому мы вас чуть-чуть будем бить, тока вы не убегайте и не прячтесь
    rosomaha
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