В преддверии Дня независимости Украины подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады под командованием Красильникова предприняли попытку захвата наших позиций в районе (поселка) Жабуньки. Однако, получив соизмеримый и адекватный ответ, противник с позором бежал,

В очередной раз настоятельно рекомендую командованию ВСУ отказаться от реализации преступных планов и не на словах, а на деле выполнять достигнутые договоренности. Надеюсь, что произошедшие события станут для вас уроком на будущее,