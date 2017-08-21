Киевские силовики предприняли попытку атаковать позиции ДНР
Подразделения ВСУ попытались атаковать позиции армии ДНР в пригороде Донецка, однако, получив ответ, позорно бежали, передает РИА Новости сообщение представителя оперативного командования республики Эдуарда Басурина.
Он добавил, что атака «сопровождалась обстрелом окраин Донецка», и порекомендовал украинскому командованию соблюдать минские договоренности.
Вчера сообщалось, что киевские силовики обстреляли окраины Донецка и Ясиноватский район из крупнокалиберных минометов. В результате в ДНР погиб сотрудник МЧС, есть раненые.
В преддверии Дня независимости Украины подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады под командованием Красильникова предприняли попытку захвата наших позиций в районе (поселка) Жабуньки. Однако, получив соизмеримый и адекватный ответ, противник с позором бежал,рассказал журналистам Басурин.
Он добавил, что атака «сопровождалась обстрелом окраин Донецка», и порекомендовал украинскому командованию соблюдать минские договоренности.
В очередной раз настоятельно рекомендую командованию ВСУ отказаться от реализации преступных планов и не на словах, а на деле выполнять достигнутые договоренности. Надеюсь, что произошедшие события станут для вас уроком на будущее,сказал Басурин.
Вчера сообщалось, что киевские силовики обстреляли окраины Донецка и Ясиноватский район из крупнокалиберных минометов. В результате в ДНР погиб сотрудник МЧС, есть раненые.
Использованы фотографии: AFP/EAST NEWS
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