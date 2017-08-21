11:09 21 августа

Киевские силовики предприняли попытку атаковать позиции ДНР

Подразделения ВСУ попытались атаковать позиции армии ДНР в пригороде Донецка, однако, получив ответ, позорно бежали, передает РИА Новости сообщение представителя оперативного командования республики Эдуарда Басурина.

Боец украинского батальона "Донбасс"

В преддверии Дня независимости Украины подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады под командованием Красильникова предприняли попытку захвата наших позиций в районе (поселка) Жабуньки. Однако, получив соизмеримый и адекватный ответ, противник с позором бежал,
рассказал журналистам Басурин.


Он добавил, что атака «сопровождалась обстрелом окраин Донецка», и порекомендовал украинскому командованию соблюдать минские договоренности.

В очередной раз настоятельно рекомендую командованию ВСУ отказаться от реализации преступных планов и не на словах, а на деле выполнять достигнутые договоренности. Надеюсь, что произошедшие события станут для вас уроком на будущее,
сказал Басурин.

Вчера сообщалось, что киевские силовики обстреляли окраины Донецка и Ясиноватский район из крупнокалиберных минометов. В результате в ДНР погиб сотрудник МЧС, есть раненые.

Использованы фотографии: AFP/EAST NEWS
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Комментарии 15

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  1. Ванёк Сегодня, 10:06
    Боец батальона "Донбасс"

    не в сказке сказать ни пером описать

    Классика.
    Ванёк
    1. Зяблицев Сегодня, 10:16
      Все таки сразу видно в Басурине Советскую школу Донецкого политического училища - не отступи, а бежали, и не просто бежали, а бежали с позором! laughing
      Зяблицев
      1. Подрезчик Сегодня, 10:22
        Еще как то думал, что можно более менее мирно решить этот вопрос, теперь понимаю...МОЧИТЬ мразь мотоПЭХОТНУЮ, и как можно скорее...заразная болезнь... am
        Подрезчик
        1. Ванёк Сегодня, 10:42
          Цитата: Подрезчик
          заразная болезнь...


          В простонародии - мандавошки.
          Ванёк
          1. cniza Сегодня, 10:46
            Цитата: Подрезчик
            Еще как то думал, что можно более менее мирно решить этот вопрос, теперь понимаю...МОЧИТЬ мразь мотоПЭХОТНУЮ, и как можно скорее...заразная болезнь... am


            Политическая возня уже затянулась , сколько ещё надо жертв?
            cniza
            1. Ныробский Сегодня, 11:01
              Цитата: cniza
              Политическая возня уже затянулась , сколько ещё надо жертв?

              Всё ещё решают, по каким лекалам будут делать раскрой уркаины. Как только "большие" договорятся, так и начнут реально "урегулировать". Кстати сегодня или завтра, в Минске встречаются Сурков и Волкер, дабы потрещать по уркаинским делам "с глазу на глаз" без посторонних. Наверное укропы к этой встрече своё наступление и приурочили.
              Ныробский
    2. Венд Сегодня, 10:21
      У ВСУ это уже традиция, наступление, получение дюлей, отступление и победные посты интернене о том с каким мужеством ВСУ бежали
      Венд
    3. сибиралт Сегодня, 10:35
      Судя по контрастным теням, мужичок поддал с утречка. laughing
      сибиралт
  2. Logall Сегодня, 10:08
    позорно бежали
    Ну хоть чему-то из янки научили, приём отработан на высшем уровне! soldier
    Logall
    1. Чёрный Сегодня, 10:18
      Опять лезли в серую зону, опять огребли, опять голосят "а нас то за шо". .....а кладбище хирургических отходов под Одессой межбу тем растёт....
      Чёрный
  3. Altona Сегодня, 10:14
    Пока щеневмерлы не вымрут, так и будет. Но видимо бандеровскому сброду пока еще нет переводу.
    Altona
  4. Altona Сегодня, 10:15
    Цитата: Logall
    Ну хоть чему-то из янки научили, приём отработан на высшем уровне!

    ----------------------------------
    Совершили минусовое наступление. laughing hi
    Altona
    1. Logall Сегодня, 10:41
      Как у татар, в языке нет слова назад. Есть Алга– вперёд. При бегстве–разворот и Алга!
      Logall
  5. Димка75 Сегодня, 10:25
    Цитата: Венд
    У ВСУ это уже традиция, наступление, получение дюлей, отступление и победные посты интернене о том с каким мужеством ВСУ бежали

    А вы заметили, что как раз описали "победное" содержимое данной статьи.
    Димка75
  6. КОТ БАЮН Сегодня, 10:33
    В преддверии Дня независимости Украины
    - получили звездюлей. Это самый лучший подарок для поскакунчиков.
    КОТ БАЮН
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