Заложен первый фрегат для ВМС Мексики типа SIGMA 10514
Как сообщает блог bmpd, 17 августа на судостроительной верфи DSNS во Флиссингене (Нидерланды) состоялась церемония закладки головного фрегата проекта SIGMA 10514, предназначенного для ВМС Мексики, где он получил обозначение "океанский патрульный корабль большой дальности" (POLA).
О заключении контракта на постройку одного корабля проекта SIGMA 10514 было заявлено 10 апреля текущего года. Его оценочная стоимость составляет 5,783804454 млрд мексиканских песо (примерно 355 млн. долл.). Сдача корабля флоту предполагается в декабре 2018 года.
Две секции для фрегата планирует построить DSNS, четыре — мексиканская военно-морская верфь Astillero de Marina No. 20 (ASTIMAR-20) в Салина-Круз (штат Оахака).
Всего предполагается оснащение мексиканского флота 6 кораблями типа POLA, введение в строй 5 из них ожидается уже к 2024 году. Головное судно строится в Ниделандах, остальные будут заложены на ASTIMAR-20.
В Мексике крупные боевые корабли новой постройки не заказывались с первой половины 1930-х годов, когда в Испании были приобретены 6 канонерских лодок-транспортов. В дальнейшем все значительные надводные боевые корабли ВМС Мексики получали в порядке помощи из состава ВМС США.
Мексиканский корабль должен иметь полное водоизмещение 2575 тонн, длину 107,14 метров, ширину 14,08 метра и осадку 3,75 метра. Энергетическая установка двухвальная дизель-электрическая (CODOE) будет включать два дизельных двигателя мощностью по 9240 кВт, шесть дизель-генераторов по 735 кВт и два электромотора. Наибольшая скорость хода 28 узлов, экономическая 18 узлов, малошумная 14 узлов. Дальность плавания 5000 миль экономическим ходом, автономность 20 суток. Полный запас топлива 300 тонн. Экипаж 122 человека.
Вооружение мексиканских кораблей будет относительно слабым, и, судя по обнародованному изображению, должно включать одну 21-зарядную пусковую установку Mk 49 ЗРК ближнего действия Raytheon RAM, одну 57-мм универсальную артиллерийскую установку BAE Systems Bofors Mk 3, несколько 12.7-мм дистанционно управляемых пулеметных установок и, возможно, два трехтрубных 324-мм торпедных аппарата для противолодочных торпед. В ангаре обеспечено базирование вертолета 6-тонного класса. Корабль будет оснащен РЛС общего обнаружения Thales Smart Mk 2.
На текущий момент из серии SIGMA построены четыре корвета (или "малых фрегата") проекта SIGMA 9113 для Индонезии (были сданы в 2007-2009 годах) и два корабля проекта SIGMA 9813 и один проекта SIGMA 10513 для Марокко (сданы в 2011-2012 годах). Также с Индонезией заключены соглашения о постройке двух фрегатов проекта SIGMA 10514 на верфи индонезийского государственного судостроительного объединения PT PAL в Сурабайе (головной корабль был сдан в 2017 году).
О заключении контракта на постройку одного корабля проекта SIGMA 10514 было заявлено 10 апреля текущего года. Его оценочная стоимость составляет 5,783804454 млрд мексиканских песо (примерно 355 млн. долл.). Сдача корабля флоту предполагается в декабре 2018 года.
Две секции для фрегата планирует построить DSNS, четыре — мексиканская военно-морская верфь Astillero de Marina No. 20 (ASTIMAR-20) в Салина-Круз (штат Оахака).
Всего предполагается оснащение мексиканского флота 6 кораблями типа POLA, введение в строй 5 из них ожидается уже к 2024 году. Головное судно строится в Ниделандах, остальные будут заложены на ASTIMAR-20.
В Мексике крупные боевые корабли новой постройки не заказывались с первой половины 1930-х годов, когда в Испании были приобретены 6 канонерских лодок-транспортов. В дальнейшем все значительные надводные боевые корабли ВМС Мексики получали в порядке помощи из состава ВМС США.
Мексиканский корабль должен иметь полное водоизмещение 2575 тонн, длину 107,14 метров, ширину 14,08 метра и осадку 3,75 метра. Энергетическая установка двухвальная дизель-электрическая (CODOE) будет включать два дизельных двигателя мощностью по 9240 кВт, шесть дизель-генераторов по 735 кВт и два электромотора. Наибольшая скорость хода 28 узлов, экономическая 18 узлов, малошумная 14 узлов. Дальность плавания 5000 миль экономическим ходом, автономность 20 суток. Полный запас топлива 300 тонн. Экипаж 122 человека.
Вооружение мексиканских кораблей будет относительно слабым, и, судя по обнародованному изображению, должно включать одну 21-зарядную пусковую установку Mk 49 ЗРК ближнего действия Raytheon RAM, одну 57-мм универсальную артиллерийскую установку BAE Systems Bofors Mk 3, несколько 12.7-мм дистанционно управляемых пулеметных установок и, возможно, два трехтрубных 324-мм торпедных аппарата для противолодочных торпед. В ангаре обеспечено базирование вертолета 6-тонного класса. Корабль будет оснащен РЛС общего обнаружения Thales Smart Mk 2.
На текущий момент из серии SIGMA построены четыре корвета (или "малых фрегата") проекта SIGMA 9113 для Индонезии (были сданы в 2007-2009 годах) и два корабля проекта SIGMA 9813 и один проекта SIGMA 10513 для Марокко (сданы в 2011-2012 годах). Также с Индонезией заключены соглашения о постройке двух фрегатов проекта SIGMA 10514 на верфи индонезийского государственного судостроительного объединения PT PAL в Сурабайе (головной корабль был сдан в 2017 году).
Использованы фотографии: EastNews
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти