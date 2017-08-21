ВСУ при обстреле поселка использовали зажигательные боеприпасы

Сегодня (20 августа) Вооруженные силы Украины вновь обстреляли населенные пункты ЛНР,

Зная то, что нашим бойцам запрещено вести ответный огонь и реагировать на провокации, ВСУ специально применяют зажигательные боеприпасы, обстреливая населенные пункты, тем самым сжигая дома мирных граждан,

Здесь нет наших военнослужащих, это дачный кооператив, который находится возле населенного пункта Калиново, и все абсолютно граждане, которые здесь проживают, – мирные,