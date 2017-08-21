11:10 21 августа

ВСУ при обстреле поселка использовали зажигательные боеприпасы

Украинские военнослужащие использовали зажигательные боеприпасы при обстреле в воскресенье поселка Калиново, в результате загорелись два жилых дома, передает РИА Новости сообщение представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.



Сегодня (20 августа) Вооруженные силы Украины вновь обстреляли населенные пункты ЛНР,
сказал Марочко на брифинге.


Зная то, что нашим бойцам запрещено вести ответный огонь и реагировать на провокации, ВСУ специально применяют зажигательные боеприпасы, обстреливая населенные пункты, тем самым сжигая дома мирных граждан,
добавил он.

По словам представителя Народной милиции, «пожар, уничтоживший два дома, распространился на площади более 20 гектаров». На данный момент пожар потушен силами МЧС и военного ведомства республики.

Он подчеркнул, что в поселке нет военных, в нем проживают лишь мирные жители.

Здесь нет наших военнослужащих, это дачный кооператив, который находится возле населенного пункта Калиново, и все абсолютно граждане, которые здесь проживают, – мирные,
сказал Марочко.

Использованы фотографии: Луганский Телеграфъ/https://lt-lnr.su
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Комментарии 5

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  1. Чёрный Сегодня, 10:28
    Твари..всё по лекалам своих заокеанских хозяев
    Чёрный
    1. сибиралт Сегодня, 10:42
      Что подвозят, тем и стреляют.
      сибиралт
    2. cniza Сегодня, 10:43
      Сколько ещё надо терпеть , когда настанет время ответа?
      cniza
  2. Ванёк Сегодня, 10:30
    все абсолютно граждане, которые здесь проживают, – мирные,


    А ей плевать.*

    *25/17
    Ванёк
  3. Logall Сегодня, 10:47
    нашим бойцам запрещено вести ответный огонь
    Один вопрос: До каких пор?
    Logall
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