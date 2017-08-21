Спасатели ТОФ провели учение по оказанию помощи аварийной подлодке

Экипаж спасательного судна "Георгий Козьмин" в заданном районе морского полигона Тихоокеанского флота произвел поиск стенд-макета подводной лодки, лежащего на глубине 85 метров. После обнаружения был произведен спуск глубоководного аппарата АС-30, который в заданное нормативное время подошел к оборудованию, закрепился на комингс-площадке и провел тренировку по выводу экипажа условно аварийной подводной лодки,

Военнослужащие поисковой и аварийно-спасательной служб камчатской группировки провели учение с применением глубоководного батискафа АС-30, сообщает пресс-служба Восточного округа.«В ходе недельного выхода в море была проверена готовность личного состава и техники спасательного отряда к выполнению задач по предназначению», – говорится в релизе.рассказали в пресс-службе.Сообщается, что «одновременно на глубине работал и роботизированный телеуправляемый аппарат "Веном", который контролировал и обеспечивал безопасность проведения подводных работ».В округе добавили, что учение на глубине проходило в течение нескольких часов, «что позволило отработать весь спектр поставленных перед экипажами спасательного судна "Георгий Козьмин" и спасательного глубоководного аппарата АС-30 задач».Титановый корпус аппарата АС-30 позволяет выполнять работы на глубине до 1000 м. Радиоэлектронное оборудование, входящее в комплект навигационных комплексов аппарата, позволяет самостоятельно определять свое подводное местонахождение и обнаруживать назначенные объекты.