11:09 21 августа

Спасатели ТОФ провели учение по оказанию помощи аварийной подлодке

Военнослужащие поисковой и аварийно-спасательной служб камчатской группировки провели учение с применением глубоководного батискафа АС-30, сообщает пресс-служба Восточного округа.

Спасатели ТОФ провели учение по оказанию помощи аварийной подлодке


«В ходе недельного выхода в море была проверена готовность личного состава и техники спасательного отряда к выполнению задач по предназначению», – говорится в релизе.


Экипаж спасательного судна "Георгий Козьмин" в заданном районе морского полигона Тихоокеанского флота произвел поиск стенд-макета подводной лодки, лежащего на глубине 85 метров. После обнаружения был произведен спуск глубоководного аппарата АС-30, который в заданное нормативное время подошел к оборудованию, закрепился на комингс-площадке и провел тренировку по выводу экипажа условно аварийной подводной лодки,
рассказали в пресс-службе.

Сообщается, что «одновременно на глубине работал и роботизированный телеуправляемый аппарат "Веном", который контролировал и обеспечивал безопасность проведения подводных работ».

В округе добавили, что учение на глубине проходило в течение нескольких часов, «что позволило отработать весь спектр поставленных перед экипажами спасательного судна "Георгий Козьмин" и спасательного глубоководного аппарата АС-30 задач».

Титановый корпус аппарата АС-30 позволяет выполнять работы на глубине до 1000 м. Радиоэлектронное оборудование, входящее в комплект навигационных комплексов аппарата, позволяет самостоятельно определять свое подводное местонахождение и обнаруживать назначенные объекты.

Использованы фотографии: Пресс-служба Восточного военного округа
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  1. Витас Сегодня, 11:04
    Эх, капитан Колесников... пока в жопу не клюнет, не внедряем, не закупаем, не тренируемся.
    Витас
  2. san4es Сегодня, 11:09
    АС-30 недавно прошел средний ремонт и модернизацию на Канонерском судоремонтном заводе в городе Санкт-Петербурге. В ходе проведения заводских работ на нем полностью было заменено морально устаревшее оборудование на системы нового цифрового поколения

    Глубоководный спасательный аппарат АС-30 предназначен для спасения экипажей аварийных подводных лодок, выполнения разнообразных работ на глубине до 1000 метров. soldier
    san4es
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