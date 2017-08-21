11:09 21 августа

Японский Голиаф: крупнейший в мире вертолетоносец JS Kaga

JS Kaga (DDH-184) — эскадренный миноносец-вертолётоносец типа «Идзумо» ВМС Японии. Является крупнейшим судном подобного класса в мире.




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