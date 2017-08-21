Японский Голиаф: крупнейший в мире вертолетоносец JS Kaga Сегодня, 10:48 JS Kaga (DDH-184) — эскадренный миноносец-вертолётоносец типа «Идзумо» ВМС Японии. Является крупнейшим судном подобного класса в мире. 0 Океанский хищник Геноцид китайского народа в 1937-1945 годах Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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