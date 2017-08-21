13:54 21 августа

Дробовик против лобового стекла автомобиля

Мэтт с "Разрушительного ранчо" приобрел (или получил :) короткую горизонтальную двустволку 12 калибра и кучку странных патронов. Всё это он тестирует на лобовом стекле автомобиля.




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