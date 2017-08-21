Дробовик против лобового стекла автомобиля Сегодня, 13:00 Мэтт с "Разрушительного ранчо" приобрел (или получил :) короткую горизонтальную двустволку 12 калибра и кучку странных патронов. Всё это он тестирует на лобовом стекле автомобиля. 0 Прострелит ли дробовик автомобильную покрышку? Спаренный 4-ствольный дробовик Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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