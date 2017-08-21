11:10 21 августа

Установлена личность каталонского террориста

Из Испании приходят сообщения о том, что каталонская полиция установила личность террориста, совершившего наезды на людей на пешеходной улице Барселоны. Речь идёт о человеке по имени Юнес Абу Якуб, который взял в аренду автомобиль Renault Kangoo. Юнесу Абу Якубу, по данным испанских стражей правопорядка, 22 года. Он объявлено в розыск.

С помощью автомобиля был совершён и террористический акт в другом каталонском городе – Камбрильс.

В общей сложности от нападения террористов погибли 15 человек, более 130 получили ранения различной степени тяжести.


Установлена личность каталонского террориста


Полиция сообщает, что «логово» террористов находилось в городе Альканар (Каталония) – населённом пункте с населением около 10 тысяч человек, где практически всех друг друга знают в лицо. В сообщении говорится, что в Альканаре нашли взрывные устройства, которые боевики изначально собирались использовать для совершения теракта. По некоторым данным, одно из взрывных устройств при подготовке теракта взорвалось в руках представителя каталонской ячейки террористической группировки. После этого террористы решили использовать арендованные автомобили.

К розыску террориста, управлявшего автомобилем в Барселоне, подключены сотрудники полиции как из Испании, так и из других европейских стран. Предполагается, что Якуб мог успеть перебраться за границу.

Использованы фотографии: ©AP/EAST NEWS
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Комментарии 3

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  1. Olegater Сегодня, 11:05
    Да ладно установлена личность!!!! Какое достижение толерастии. Просто работать нужно как Российские спецслужбы и гемороя такого не будет с установлением личности по истечении срока после теракта и самого теракта. И наверное живым задерживать не собираются - свидетели никому не нужны.
    Olegater
    1. сибиралт Сегодня, 11:09
      Как-то на Донбассе государственный терроризм уже более 3 лет, погибли и покалечены десятки тысяч, но мир заговорил о паре десятков пострадавших от ДТП испанцах! belay
      сибиралт
  2. Соломон Кейн Сегодня, 11:07
    Надо Корейбу "трясти", может дальние родственники.. laughing wink lol
    Соломон Кейн
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