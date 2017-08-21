11:09 21 августа

Американская коалиция уничтожила в Хасеке и Ракке свыше 80 мирных жителей

Согласно информации ТАСС, телеканал Al Mayadeen, ссылаясь на информацию от очевидцев, сообщает об авиаударе ВВС проамериканской коалиции по мечете в населенном пункте Эль-Джазаа, расположенном на юго-востоке сирийской провинции Хасеке.

Жертвами налета стал 41 человек, убитые находились внутри мечети во время молитвы.

Американская коалиция уничтожила в Хасеке и Ракке свыше 80 мирных жителей



Авиаудар коалиции пришелся и на район Харет-эль-Бадави в городе Ракка, где погибло более 40 мирных жителей. С 6 июня проамериканские войска, представленные арабо-курдскими формированиями из "Сил демократической Сирии" (СДС), в городе сражаются с боевиками ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ). Однако, как утверждают жители, пострадавший район не находился под контролем боевиков.

Использованы фотографии: EastNews
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Комментарии 1

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  1. Ванёк Сегодня, 11:09
    Это юмор такой, да?
    Ванёк
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