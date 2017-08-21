13:53 21 августа

Видео массовой драки между индийскими и китайскими военнослужащими

Продолжили проявлять себя эпизоды китайско-индийского пограничного конфликта. В Сети были опубликованы кадры, на которых, как утверждается, - драка между индийскими и китайскими военнослужащими на одном из спорных пограничных участков. В инциденте приняли участие несколько десятков человек с обеих сторон. В ходи шли не только кулаки, но и, как отмечается на индийском телевидении, камни. В результате массовой драки несколько солдат с обеих сторон были госпитализированы с серьёзными травмами. Столкновение между военнослужащими произошло в день независимости Индии.



Отмечается, что Индия и Китай вступили в наиболее острую фазу конфликта за последние тридцать с лишним лет.


Напомним, что наиболее горячие споры между официальными Пекином и Нью-Дели вызывает территория плато Доклам. Каждая из стран считает эту территорию своей. Китай проводит в этом районе строительство дороги военного назначения, против чего активно протестует Индия.

Неожиданно пограничный конфликт и территориальные претензии Индии и Китая друг к другу докатились и до Австралии. Австралийское издание The Australia сообщает о том, что студенты одного из вузов Сиднея написали жалобу на преподавателя индийского происхождения, который в ходе занятий демонстрировал карту, на которой спорные территории (между КНР и Индией) обозначены в качестве индийских. Руководство вуза заставило преподавателя публично просить извинений. Извинения были принесены.

Использованы фотографии: YouTube
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Комментарии 34

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  1. Житель Мордора Сегодня, 11:13
    Видео массовой драки между индийскими и китайскими военнослужащими

    Понеслась! laughing
    Житель Мордора
    1. Tusv Сегодня, 11:24
      Цитата: Житель Мордора
      Понеслась!

      Наоборот. Чисто по Русски начистили друг другу морды и успокоились навремя
      Tusv
      1. Макаров Сегодня, 11:27
        если ты был в Китае то знаешь, что еще можно привинтить "чисто по-русски", но если ты был в Индии, то ты точно знаешь что там "русским" и не пахнет...не уж то эволюционист был прав....
        Макаров
        1. НасРать Сегодня, 12:19
          А где там последователи Джеки Чана и Брюса Ли ?
          bully
          НасРать
      2. Esoteric Сегодня, 11:34
        Цитата: Tusv
        Наоборот. Чисто по Русски начистили друг другу морды и успокоились навремя

        Нету там никакой чистки морд. Бегают по кругу и изображают из себя крутых бойцов... Сюжет гонят с повтором...Один в конце эпизода споткнулся, когда задом пятился и упал... lol
        Esoteric
    2. с-т Petrov Сегодня, 11:24
      туда кинуть шашку в центр толпы, вот конфликт бы начался между странами обладателями ЯО
      с-т Petrov
    3. сибиралт Сегодня, 11:33
      Стенка на стенку - древняя мужская забава. laughing Лишь бы политики не вмешивались.
      сибиралт
      1. капрал Сегодня, 11:56
        Цитата: сибиралт
        Стенка на стенку - древняя мужская забава

        Оператор самый хитрозадый . Высоко сижу - далеко гляжу, и подальше от замеса. laughing
        капрал
    4. svp67 Сегодня, 11:56
      Цитата: Житель Мордора
      Понеслась !

      Продолжилось... Там у них это далеко не в первый раз
      svp67
  2. новичок Сегодня, 11:15
    отметили, однако, день независимости индусы. да всё понятно, так, кто кого?, с каким счётом? laughing
    новичок
    1. Чёрный Сегодня, 11:16
      Цитата: новичок
      отметили, однако, день независимости индусы. да всё понятно, так, кто кого?, с каким счётгм? laughing

      Ничья wassat...это разве драка?..ну прям девочки 6 класс, ...им бы к нам на День ВДВ приехать, постажироваться.... wassat
      Чёрный
      1. новичок Сегодня, 11:19
        ждём второго раунда. ну что ж вы такой злой, до нашей десантуры им далеко, категории не те. ну разве что, в качестве груш.
        новичок
        1. Paranoid50 Сегодня, 11:42
          Цитата: новичок
          до нашей десантуры им далеко

          Дык,в своё время погранцы справлялись. yes
          Paranoid50
  3. gukoyan Сегодня, 11:15
    Ну прям Мортал Комбат какой-то)))
    А где кунг-фу???)
    gukoyan
    1. cniza Сегодня, 11:17
      Цитата: gukoyan
      Ну прям Мортал Комбат какой-то)))
      А где кунг-фу???)



      В кино...
      cniza
  4. bankirchik34 Сегодня, 11:22
    так чье кунг-фу круче то оказалось7
    bankirchik34
    1. УАЗ 452 Сегодня, 11:38
      Вот, вот: за кого сражалась панда?
      УАЗ 452
  5. aud13 Сегодня, 11:23
    Цитата: новичок
    отметили, однако, день независимости индусы. да всё понятно, так, кто кого?, с каким счётом? laughing

    От разборок китайцев и индийцев, в плюсе останутся американцы....
    Однозначно.
    aud13
    1. новичок Сегодня, 11:30
      всё оно как то вовремя совпадает с новой стратегией янки к Китаю, я про торговую войну, которую озвучили янки.
      новичок
    2. igordok Сегодня, 11:33
      Цитата: aud13
      Однозначно.

      Если они это не заварили, то по крайней мере поддерживать конфликт будут.
      И Китаю плохо, и Индия больше вооружения покупать будет, в том числе и у США.
      igordok
  6. zivXP Сегодня, 11:24
    Индийско-китайская зарница
    zivXP
  7. Alexey RA Сегодня, 11:27
    М-да... китайцы как всегда: Заветам предков - верны!
    Полвека назад с другой стороны Китая тоже всё начиналось вот так:

    А закончилось - вот так:
    Alexey RA
    1. Соломон Кейн Сегодня, 11:39
      Борзота маудзедуневцев не знает границ. На днях из Питера возвращался с китайскими туристами. Ведут себя, как стая собак - хуже, чем цыгане.... "Сапсан" пригаживают так, что ребята из тех.обслуживания подвижного состава плачут, после таких пассажиров.....
      Соломон Кейн
      1. Юджин-Евгений Сегодня, 12:19
        Они и в своих поездах не хуже гадят
        Юджин-Евгений
    2. donavi49 Сегодня, 12:16
      Ну сейчас игроки другие и ситуация другая. Кстати на играх китайцы были лучше индусов в каждой дисциплине.
      donavi49
  8. Михаил_Зверев Сегодня, 11:29
    Плохо. Лишний повод к напряжённости между нашими союзниками по БРИКС и ШОС.
    Михаил_Зверев
    1. Нормаль ок Сегодня, 11:42
      Цитата: Михаил_Зверев
      Плохо. Лишний повод к напряжённости между нашими союзниками по БРИКС и ШОС.

      Этот повод у них уже 50 лет как имеется.
      Нормаль ок
      1. Alexey RA Сегодня, 13:16
        Цитата: Нормаль ок
        Этот повод у них уже 50 лет как имеется.

        Больше. Китайско-Индийская война была ещё в 1962 г. - причём началось всё в 1960 г. и опять с того, что индийцы обнаружили построенную китайцами в приграничье дорогу.
        Alexey RA
    2. x.andvlad Сегодня, 12:16
      Также у индусов и с пакистанцами старые постоянные "терки".
      Может эти БРИКС и ШОС как то и поспособствуют примирению, но это будет не легко. Вражда между ними сложилась на бытовом уровне.
      Мигранты из Индии и Пакистана дерутся везде, даже ближе к Европе, например на Крите, о чем слышал не раз.
      x.andvlad
  9. УАЗ 452 Сегодня, 11:37
    Это была репетиция четвёртой мировой войны.
    Это мне вспомнилась фраза Эйнштейна: "Я не знаю каким оружием будет вестись третья мировая, но четвёртая точно палками и камнями."
    Похоже, некоторые армии уже готовятся. А мы всё: "Армата"! С-500! Перенимать опыт нужно у мудрых восточных товарищей, вносить коррективы в планы боевой подготовки.
    УАЗ 452
    1. kenig1 Сегодня, 11:41
      Как громко сказано- союзники.
      kenig1
  10. donavi49 Сегодня, 12:14
    Ну НОАК активно наращивает силы. Перебрасывая части с внутренних округов. Впервые в том районе засветились HJ-10 и их новые БМП. Проводятся крупные учения в регионе.

    donavi49
  11. svp67 Сегодня, 12:17
    В ходи шли не только кулаки, но и, как отмечается на индийском телевидении, камни.

    Прочел и почему то вспомнил этот мульт
    svp67
    1. mvg Сегодня, 13:22
      Раздел ужасы на другом сайте. Kinogo.club или аналогичный.
      mvg
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