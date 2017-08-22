Военно-воздушным силам США угрожает внутренний враг
В американских ВВС назревает неприметный внешнему глазу кризис. Сокращения, противоречивые изменения стандартов, снижение морального духа лётчиков и в итоге падение доверия к вооружённым силами — так видят ситуацию эксперты, изучившие вопрос «перестройки» американских ВВС.
О «неприметном кризисе» в американских военно-воздушных силах поведал Дэвид Макс Корзен в журнале «The National Interest».
Дэвид Макс Корзен (David Max Korzen) — бывший пилот ВВС США, ныне состоит в резерве ВВС, выпускник Центра изучения Ближнего Востока Гарвардского университета, живёт в Вашингтоне.
Вовсе не Китай и не Россия являются величайшими врагами ВВС США. Угроза ВВС таится «внутри», считает он.
Автор полагает, что военно-воздушные силы Соединённых Штатов словно находятся в состоянии внутренней войны. Пытаясь смягчить разочарование военнослужащих, Дебора Ли (занимавшая в своё время пост министра ВВС США), а также начальник штаба генерал Дэвид Голдфейн выпустили указания, которые снизили градус накал обстановки, однако проблемы не решили. В ВВС нет ни единых стандартов службы, ни былого морального духа, ни даже доверия к военной службе.
Дэвид Макс Корзен отмечает, что военно-воздушные силы столкнулись с рядом проблемных аспектов в области карьеры, и особенно это коснулось пилотов истребителей. Прогнозируется, что к 1 октября 2017 года ВВС недосчитаются тысячи пилотов (почти трети). Есть мнение, что из ВВС уйдёт даже больше лётчиков. Руководство военно-воздушных сил считает, что самая важная причина ухода персонала — наём пилотов гражданскими авиакомпаниями. В ВВС предложили лётчикам «бонусы» (до 35.000 долларов в год), но интереса эта сумма не вызвала.
Поскольку ВВС и без того предлагают пилотам приличную зарплату и хорошие льготы в дополнение «к щедрым бонусным пакетам», вполне вероятно, пишет автор, что финансовые соображения — не единственная причина дефицита военных кадров. И это подтверждают данные опроса, проведённого непосредственно среди лётчиков ещё в 2015 году.
На решение 37% персонала уйти со службы в ВВС повлияли «дополнительные обязанности», которые выходят за документированные рамки. Среди «официальных» недокументированных обязанностей ВВС — инструктаж по курсам первой помощи, управление сайтами эскадрильи и др.
Пентагон пытался бороться с этим явлением: в записке, датированной 2016 годом, сообщается о сокращении ряда «обязанностей». Крайний срок введения изменений — 1 октября 2016 года. То есть новые правила, предусматривающие изменение, должны были вступить в силу почти год назад. Однако дата давно прошла, а новое руководство ВВС признало, что «это какая-то работа в процессе».
Задержка понятна. Трансформация руководства ВВС «носит широкий характер», отмечает автор, и названный ранее срок реформы был слишком «амбициозным». Более того, Пентагон ограничен в самой возможности изменений политики. Также надо понимать, что многие «обязанности» предусмотрены законодательством США или просто глубоко укоренились.
Интересно, что руководство ВВС неоднократно заявляло, что оно ожидает инициатив по сокращению соответствующих обязанностей от нижестоящих командиров, а не сверху, от Пентагона. «Не ждите этого от меня, — недавно заявил в «Heritage Foundation» генерал Голдфейн. — Я доверяю командирам крыла, которым поручено решить эту задачу».
Командир авиационного крыла, — это, как правило, полковник, отвечающий за крыло, состоящее из нескольких эскадрилий. Это офицер, знакомый с конкретными требованиями своих подразделений. Поэтому такой офицер действительно является тем начальником, который находится в курсе всех изменений. И многие командиры сегодня желают полностью решить существующую проблему, однако им мешают два препятствия: нормативное регулирование и нехватка ресурсов. Именно эти препятствия привели к «мешанине стандартов» в ВВС США.
Как решает этот вопрос командование ВВС? «Мы даём командирам право рисковать и действовать по своему усмотрению», — сказал Брук Бжозовске (Brooke Brzozowske), сотрудник по связям с общественностью американских военно-воздушных сил.
Единообразного способа решить проблему не существует, считает он. Иногда следует учитывать весь план изменений, иногда некоторые его аспекты. «Разным эскадрильям требуются разные вещи», — заметил сотрудник.
Очевидно, что ВВС предпочитают децентрализованный подход, делает вывод автор. Некоторые крылья (23-е крыло на базе ВВС Moody AFB; 4-е крыло истребителей в Seymour Johnson AFB; 27-ое специальное крыло операций в Cannon AFB) внесли лишь незначительные изменения. В Andrews AFB в Мэриленде 11-е крыло объявило, что там исключили четыре дополнительные обязанности в своих эскадрильях. Другие крылья, похоже, ещё больше делегировали полномочия, позволив отдельным эскадрильям самостоятельно принимать решения о том, что подлежит сокращению. Сотрудник по связям крыла в Elmendorf AFB прямо заметил: «Каждая отдельная эскадрилья несёт ответственность за дополнительные обязанности».
366-е истребительное крыло в Mountain Home AFB (Айдахо) выступает за «здравый смысл» на практике. Там упразднена должность представителя подразделения по связям с общественностью и переписаны должностные обязанности кадрового менеджера, занимающегося программами вознаграждений персонала.
Как реализовать новое видение руководства ВВС, не имея на то надлежащих полномочий? Это общая проблема ВВС. «Мы попали в серое пространство», — считает техник-сержант Хизер Редман, представитель 15-го крыла в Hickam AFB (Гавайи). Правила не обновились, поэтому лётчикам приходится следовать то устным инструкциям, то или письменным указаниям.
Другим фактором, препятствующим изменениям в отдельных подразделениях, является нехватка соответствующих ресурсов, то есть кадров. Отмечается желание сократить ещё больше обязанностей, однако как это сделать в условиях, когда в ВВС не хватает людей? «Ресурсов нет», — сказал один из активных в этом вопросе офицеров, пожелавший остаться анонимным. Если отказаться от выполнения некоторых обязанностей, то эти обязанности выполнять будет попросту некому!
Более того, что бы ни думали в Пентагоне, ни один из активистов на местах не сообщил о существенных изменениях на уровне эскадрильи.
«Теоретически они [эти обязанности] были сокращены, — сказал неназванный пилот, — но, откровенно говоря, я ещё не видел никаких реальных изменений, кроме закрытия одного или двух [онлайн-курсов]».
Начальство ВВС, похоже, намерено всё же провести соответствующие изменения. Но постоянная нехватка кадров, вероятно, лишь усугубит кризис. Лётчики говорят, что они разочарованы обещаниями перемен в прошлом, а потому не уверены, что нынешняя перестройка в ВВС увенчается успехом.
«Я не думаю, что они намерены сократить дополнительные обязанности, — говорит Майк Уолтерс, бывший пилот ВВС. — За двенадцать лет службы я много слышал об этом на самом высоком уровне и на уровне эскадрильи». Однако, по словам Уолтерса, обещанное «снова и снова не происходило». И персонал начинает скептически относиться к такого рода идеям руководства. «Даже когда там обещают в будущем что-то улучшить, вы просто им больше не верите, — резюмировал Уолтерс. — Люди думают, что света в конце туннеля нет».
У ВВС США есть и другие проблемы. Как отмечает И. Плеханов, проанализировавший для «ИноСМИ» военные новости, не добравшиеся до первых полос изданий, статистика по состоянию бомбардировщиков США говорит о следующем: из 75 самолётов B-52 только 33 готовы к боевым вылетам, из 62 самолётов B-1 — 25, а из 20 самолётов B-2 — только семь или восемь готовы к полётам вообще. По словам бывшего заместителя начальника штаба авиационной разведки ВВС США генерал-лейтенанта Дэвида Дептулы, которые приводит «Military Times», сегодняшние американские ВВС — самые малочисленные и самые небоеспособные за всю историю США. На этот кризис в ВВС пролила свет напряжённость в отношениях с КНДР.
В материале отмечается и нехватка пилотов, о которой уже говорилось в статье Дэвида Макса Корзена. Указывается, что нехватка персонала ощущается как среди пилотов истребителей, так и пилотов бомбардировщиков.
В ВВС ощущается также нехватка операторов дронов. Мало того, перевод пилотов в операторы дронов проводится в приказном порядке, и этим недовольны люди, привыкшие летать самостоятельно, а не сидеть за пультами управления.
Ещё одна причина потери кадров ВВС: по прогнозу «Boeing», к 2036 г. планете потребуется 637 тысяч новых пилотов. 117 тысяч потребуется одной только Северной Америке. И борьба за военных пилотов, которые налетали большое число часов, ещё больше обострится. Запросы будут исходить не только от авиакомпаний США, но и из стран Азии: там готовы платить лётчикам большие деньги.
ВВС США не хватает также техников и обслуживающего персонала. На сегодня недостаёт 3.500 человек.
В заключение — вишенка на торте. Средний возраст самолётов в ВВС США — уже 28 лет. Аналогичный показатель для гражданской авиации — всего десять лет.
Вывод: военные самолёты в США стареют. И всё меньшее число персонала содержит машины в боеспособном состоянии.
О «неприметном кризисе» в американских военно-воздушных силах поведал Дэвид Макс Корзен в журнале «The National Interest».
Дэвид Макс Корзен (David Max Korzen) — бывший пилот ВВС США, ныне состоит в резерве ВВС, выпускник Центра изучения Ближнего Востока Гарвардского университета, живёт в Вашингтоне.
Вовсе не Китай и не Россия являются величайшими врагами ВВС США. Угроза ВВС таится «внутри», считает он.
Автор полагает, что военно-воздушные силы Соединённых Штатов словно находятся в состоянии внутренней войны. Пытаясь смягчить разочарование военнослужащих, Дебора Ли (занимавшая в своё время пост министра ВВС США), а также начальник штаба генерал Дэвид Голдфейн выпустили указания, которые снизили градус накал обстановки, однако проблемы не решили. В ВВС нет ни единых стандартов службы, ни былого морального духа, ни даже доверия к военной службе.
Дэвид Макс Корзен отмечает, что военно-воздушные силы столкнулись с рядом проблемных аспектов в области карьеры, и особенно это коснулось пилотов истребителей. Прогнозируется, что к 1 октября 2017 года ВВС недосчитаются тысячи пилотов (почти трети). Есть мнение, что из ВВС уйдёт даже больше лётчиков. Руководство военно-воздушных сил считает, что самая важная причина ухода персонала — наём пилотов гражданскими авиакомпаниями. В ВВС предложили лётчикам «бонусы» (до 35.000 долларов в год), но интереса эта сумма не вызвала.
Поскольку ВВС и без того предлагают пилотам приличную зарплату и хорошие льготы в дополнение «к щедрым бонусным пакетам», вполне вероятно, пишет автор, что финансовые соображения — не единственная причина дефицита военных кадров. И это подтверждают данные опроса, проведённого непосредственно среди лётчиков ещё в 2015 году.
На решение 37% персонала уйти со службы в ВВС повлияли «дополнительные обязанности», которые выходят за документированные рамки. Среди «официальных» недокументированных обязанностей ВВС — инструктаж по курсам первой помощи, управление сайтами эскадрильи и др.
Пентагон пытался бороться с этим явлением: в записке, датированной 2016 годом, сообщается о сокращении ряда «обязанностей». Крайний срок введения изменений — 1 октября 2016 года. То есть новые правила, предусматривающие изменение, должны были вступить в силу почти год назад. Однако дата давно прошла, а новое руководство ВВС признало, что «это какая-то работа в процессе».
Задержка понятна. Трансформация руководства ВВС «носит широкий характер», отмечает автор, и названный ранее срок реформы был слишком «амбициозным». Более того, Пентагон ограничен в самой возможности изменений политики. Также надо понимать, что многие «обязанности» предусмотрены законодательством США или просто глубоко укоренились.
Интересно, что руководство ВВС неоднократно заявляло, что оно ожидает инициатив по сокращению соответствующих обязанностей от нижестоящих командиров, а не сверху, от Пентагона. «Не ждите этого от меня, — недавно заявил в «Heritage Foundation» генерал Голдфейн. — Я доверяю командирам крыла, которым поручено решить эту задачу».
Командир авиационного крыла, — это, как правило, полковник, отвечающий за крыло, состоящее из нескольких эскадрилий. Это офицер, знакомый с конкретными требованиями своих подразделений. Поэтому такой офицер действительно является тем начальником, который находится в курсе всех изменений. И многие командиры сегодня желают полностью решить существующую проблему, однако им мешают два препятствия: нормативное регулирование и нехватка ресурсов. Именно эти препятствия привели к «мешанине стандартов» в ВВС США.
Как решает этот вопрос командование ВВС? «Мы даём командирам право рисковать и действовать по своему усмотрению», — сказал Брук Бжозовске (Brooke Brzozowske), сотрудник по связям с общественностью американских военно-воздушных сил.
Единообразного способа решить проблему не существует, считает он. Иногда следует учитывать весь план изменений, иногда некоторые его аспекты. «Разным эскадрильям требуются разные вещи», — заметил сотрудник.
Очевидно, что ВВС предпочитают децентрализованный подход, делает вывод автор. Некоторые крылья (23-е крыло на базе ВВС Moody AFB; 4-е крыло истребителей в Seymour Johnson AFB; 27-ое специальное крыло операций в Cannon AFB) внесли лишь незначительные изменения. В Andrews AFB в Мэриленде 11-е крыло объявило, что там исключили четыре дополнительные обязанности в своих эскадрильях. Другие крылья, похоже, ещё больше делегировали полномочия, позволив отдельным эскадрильям самостоятельно принимать решения о том, что подлежит сокращению. Сотрудник по связям крыла в Elmendorf AFB прямо заметил: «Каждая отдельная эскадрилья несёт ответственность за дополнительные обязанности».
366-е истребительное крыло в Mountain Home AFB (Айдахо) выступает за «здравый смысл» на практике. Там упразднена должность представителя подразделения по связям с общественностью и переписаны должностные обязанности кадрового менеджера, занимающегося программами вознаграждений персонала.
Как реализовать новое видение руководства ВВС, не имея на то надлежащих полномочий? Это общая проблема ВВС. «Мы попали в серое пространство», — считает техник-сержант Хизер Редман, представитель 15-го крыла в Hickam AFB (Гавайи). Правила не обновились, поэтому лётчикам приходится следовать то устным инструкциям, то или письменным указаниям.
Другим фактором, препятствующим изменениям в отдельных подразделениях, является нехватка соответствующих ресурсов, то есть кадров. Отмечается желание сократить ещё больше обязанностей, однако как это сделать в условиях, когда в ВВС не хватает людей? «Ресурсов нет», — сказал один из активных в этом вопросе офицеров, пожелавший остаться анонимным. Если отказаться от выполнения некоторых обязанностей, то эти обязанности выполнять будет попросту некому!
Более того, что бы ни думали в Пентагоне, ни один из активистов на местах не сообщил о существенных изменениях на уровне эскадрильи.
«Теоретически они [эти обязанности] были сокращены, — сказал неназванный пилот, — но, откровенно говоря, я ещё не видел никаких реальных изменений, кроме закрытия одного или двух [онлайн-курсов]».
Начальство ВВС, похоже, намерено всё же провести соответствующие изменения. Но постоянная нехватка кадров, вероятно, лишь усугубит кризис. Лётчики говорят, что они разочарованы обещаниями перемен в прошлом, а потому не уверены, что нынешняя перестройка в ВВС увенчается успехом.
«Я не думаю, что они намерены сократить дополнительные обязанности, — говорит Майк Уолтерс, бывший пилот ВВС. — За двенадцать лет службы я много слышал об этом на самом высоком уровне и на уровне эскадрильи». Однако, по словам Уолтерса, обещанное «снова и снова не происходило». И персонал начинает скептически относиться к такого рода идеям руководства. «Даже когда там обещают в будущем что-то улучшить, вы просто им больше не верите, — резюмировал Уолтерс. — Люди думают, что света в конце туннеля нет».
У ВВС США есть и другие проблемы. Как отмечает И. Плеханов, проанализировавший для «ИноСМИ» военные новости, не добравшиеся до первых полос изданий, статистика по состоянию бомбардировщиков США говорит о следующем: из 75 самолётов B-52 только 33 готовы к боевым вылетам, из 62 самолётов B-1 — 25, а из 20 самолётов B-2 — только семь или восемь готовы к полётам вообще. По словам бывшего заместителя начальника штаба авиационной разведки ВВС США генерал-лейтенанта Дэвида Дептулы, которые приводит «Military Times», сегодняшние американские ВВС — самые малочисленные и самые небоеспособные за всю историю США. На этот кризис в ВВС пролила свет напряжённость в отношениях с КНДР.
В материале отмечается и нехватка пилотов, о которой уже говорилось в статье Дэвида Макса Корзена. Указывается, что нехватка персонала ощущается как среди пилотов истребителей, так и пилотов бомбардировщиков.
В ВВС ощущается также нехватка операторов дронов. Мало того, перевод пилотов в операторы дронов проводится в приказном порядке, и этим недовольны люди, привыкшие летать самостоятельно, а не сидеть за пультами управления.
Ещё одна причина потери кадров ВВС: по прогнозу «Boeing», к 2036 г. планете потребуется 637 тысяч новых пилотов. 117 тысяч потребуется одной только Северной Америке. И борьба за военных пилотов, которые налетали большое число часов, ещё больше обострится. Запросы будут исходить не только от авиакомпаний США, но и из стран Азии: там готовы платить лётчикам большие деньги.
ВВС США не хватает также техников и обслуживающего персонала. На сегодня недостаёт 3.500 человек.
В заключение — вишенка на торте. Средний возраст самолётов в ВВС США — уже 28 лет. Аналогичный показатель для гражданской авиации — всего десять лет.
Вывод: военные самолёты в США стареют. И всё меньшее число персонала содержит машины в боеспособном состоянии.
Обозревал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
Использованы фотографии: Reuters
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