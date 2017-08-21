NI: КНДР может спровоцировать ядерную войну между США и Россией

Из России траектории ракет [перехватчика и МБР] могут казаться довольно схожими, особенно если оператор радара находится в состоянии стресса или на него давят. Неважно, насколько рано должна сработать российская система раннего оповещения на бумаге, в реальности и на практике она показывает гораздо менее впечатляющие результаты.

Как сообщает ИноТВ , издание The National Interest полагает, что в случае отражения США атаки со стороны КНДР американская ракета-перехватчик может оказаться над территорией России, спровоцировав ядерную войну между странами Издание считает, что при решении КНДР провести испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты или атаковать с её помощью США, Пентагон запустит противоракеты в целях перехвата на маршевом участке полёта. Часть перехватчиков может не попасть в цель и войти в атмосферу уже над территорией России.Как считают эксперты, в этой связи требуется немедленно согласовать с РФ вероятность такого сценария. В том числе числе раскрыть детали своих планов и устройства систем раннего предупреждения.— считает однин из американских экспертов.Другие специалисты считают, что в РФ действует принцип «автозапуск по сигналу предупреждения».Важным моментом являются цели северокорейских ракет. При атаке на Гавайи, траектория полета американских перехватчиков пройдет значительно южнее границ России. При ударе по Северной Америке, Россия увидит ответные ракеты и может принять их за угрозу, в том числе для европейской части страны.Некоторые эксперты полагают, что даже СССР принял бы на себя единичный удар, а не стал осуществлять ответные запуски. Как они считают, с того времени российская система предупреждения стала гораздо совершеннее, но не исключают критических совпадений и ошибок.Российских специалистов удивляет отсутствие системы самоликвидации на американских ракетах. Как парируют в США, их перехватчики не имеют заряда, так как призваны сбивать вражескую ракету за счёт удара. И поэтому настаивают на заключении соглашения, которое позволит избежать трагической ошибки.