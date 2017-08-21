13:54 21 августа

NI: КНДР может спровоцировать ядерную войну между США и Россией

Как сообщает ИноТВ, издание The National Interest полагает, что в случае отражения США атаки со стороны КНДР американская ракета-перехватчик может оказаться над территорией России, спровоцировав ядерную войну между странами.

Издание считает, что при решении КНДР провести испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты или атаковать с её помощью США, Пентагон запустит противоракеты в целях перехвата на маршевом участке полёта. Часть перехватчиков может не попасть в цель и войти в атмосферу уже над территорией России.




Как считают эксперты, в этой связи требуется немедленно согласовать с РФ вероятность такого сценария. В том числе числе раскрыть детали своих планов и устройства систем раннего предупреждения.

Из России траектории ракет [перехватчика и МБР] могут казаться довольно схожими, особенно если оператор радара находится в состоянии стресса или на него давят. Неважно, насколько рано должна сработать российская система раннего оповещения на бумаге, в реальности и на практике она показывает гораздо менее впечатляющие результаты.

— считает однин из американских экспертов.

Другие специалисты считают, что в РФ действует принцип «автозапуск по сигналу предупреждения».

Важным моментом являются цели северокорейских ракет. При атаке на Гавайи, траектория полета американских перехватчиков пройдет значительно южнее границ России. При ударе по Северной Америке, Россия увидит ответные ракеты и может принять их за угрозу, в том числе для европейской части страны.

Некоторые эксперты полагают, что даже СССР принял бы на себя единичный удар, а не стал осуществлять ответные запуски. Как они считают, с того времени российская система предупреждения стала гораздо совершеннее, но не исключают критических совпадений и ошибок.

Российских специалистов удивляет отсутствие системы самоликвидации на американских ракетах. Как парируют в США, их перехватчики не имеют заряда, так как призваны сбивать вражескую ракету за счёт удара. И поэтому настаивают на заключении соглашения, которое позволит избежать трагической ошибки.

Использованы фотографии: EastNews
5

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 20

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. cniza Сегодня, 11:36
    NI: КНДР может спровоцировать ядерную войну между США и Россией


    Это ещё разобраться кто и кого провоцирует , Ын не подарок , но надо же и разговаривать.
    cniza
    1. Соломон Кейн Сегодня, 11:49
      Витя, привет! Я этих "экспертов" не читаю. "Шлёпают" , что хотят, не зная ни темы и ни ситуации. Жуть на америкосских обывателей нагоняют, которые С.Корею ищут на карте в районе Персидского залива.... laughing
      Соломон Кейн
      1. cniza Сегодня, 11:55
        Доброго времени Костя! hi , да это понятно , ВПК США хочет больше заказов и соответственно денег , а народу лапша на уши.
        cniza
        1. Arzoo Сегодня, 13:14
          тThe National Interest все больше и больше отдает желтухой. Им нужно маникюр рекламировать.
          Arzoo
          1. Arzoo Сегодня, 13:20
            Во, че вспомнил, а где это господа израильтяне и им подобные романовы? Которые рвали на себе тельняху и колотили по клавиатуре, утверждая о огне и ярости США. Наверное там где и их командование, в очереди у сортира.
            Arzoo
    2. vch Сегодня, 12:40
      Сами заварили кашу, а теперь сами же и истерят.... Блин, такое ощущение, что действительно бог решил наказать Америку напрочь лишив их разума. Жду, когда из верхних этажей небоскребов посыпятся "официальные лица" с криками "русские ракеты летят"......
      vch
    3. Arzoo Сегодня, 13:17
      Ын единственный человек который открыто плюет матрасам в лицо и вызывает у них приступы кровавой фебрильной диареи.
      Arzoo
  2. Житель Мордора Сегодня, 11:38
    NI: КНДР может спровоцировать ядерную войну между США и Россией

    какие влажные глупые мечтания. winked
    Житель Мордора
    1. Соломон Кейн Сегодня, 11:52
      ...я бы сказал - бред вспотевшего мозга ..... wassat wassat lol
      Соломон Кейн
      1. Logall Сегодня, 12:04
        Цитата: Соломон Кейн
        ...я бы сказал - бред вспотевшего мозга ..... wassat wassat lol

        Привет, Костя! hi
        Чтобы вспотеть, нужно напрячься! А там никто ничего не напрягает! wassat
        Logall
        1. Соломон Кейн Сегодня, 12:22
          Александр, салют! Что поделать - больной мозг здоровые мысли не рождают....
          Соломон Кейн
          1. Logall Сегодня, 12:36
            Не может быть, что на западе у большинства людей был больной мозг. Скорее всего он здоровый, просто запылился. Им не пользуются! И их пропаганда прилагает все усилия, чтобы так и оставалось...
            Logall
  3. А1845 Сегодня, 11:44
    При ударе по Северной Америке, Россия увидит ответные ракеты и может принять их за угрозу, в том числе для европейской части страны.
    не знаю, как сейчас, но во времена СССР траекторию цели определили бы точно и быстро. Но тогда корабли наблюдения во всех океанах были..
    А1845
  4. Комментарий был удален.
  5. Monster_Fat Сегодня, 11:56
    Статья -бред сумасшедшего. Россия на фуфло не ведется. Русские -это вам не прибалты, которые катаются в истерике при виде любого пролетающего мимо самолета. Перехватчики, если они и полетят в сторону России, будут уничтожены только над территорией России если их туда специально запустят, да и не опасны они так, как при пролете цели самоликвидируется. А если и упадут некоторые в России-русским ученым будет интересно покопаться в остатках...
    Monster_Fat
    1. Tusv Сегодня, 12:24
      Цитата: Monster_Fat
      Статья -бред сумасшедшего. Россия на фуфло не ведется.

      350 км над землей это уже не фувло, а вполне себе МБР
      Перехватчики, если они и полетят в сторону России, будут уничтожены только над территорией России

      По моему это Вы бредите, с какого такого перепугу Мы будем ждать, когда ракета перехватчик залетит на территорию России и там самоликвидируется?
      Русские -это вам не прибалты, которые катаются в истерике при виде любого пролетающего мимо самолета

      Вот Это правильно "не могём, а могем" (с) Быков. И все об этом знают
      Tusv
  6. Tusv Сегодня, 12:07
    Как считают эксперты, в этой связи требуется немедленно согласовать с РФ вероятность такого сценария. В том числе числе раскрыть детали своих планов и устройства систем раннего предупреждения.

    Ура!!. Дожили. В NI появились умные головы
    Tusv
    1. Monster_Fat Сегодня, 12:14
      Вы не обратили внимания на эти слова;
      В том числе числе раскрыть детали своих планов и устройства систем раннего предупреждения.
      Типа русские должны выложить не много не мало а данные об устройстве своей системы раннего предупреждения. Нифига себе "заявочка".
      Monster_Fat
      1. Tusv Сегодня, 12:33
        Цитата: Monster_Fat
        Типа русские должны выложить не много не мало

        А я грешным делом подумал, что янки должны выложить свои секреты. Потому как у Нас даже простой Пионер, который у арабов и персов СКАД глубоко засекреченная разработка и под пытками не выдадим тайну его производства wassat
        Tusv
        1. Monster_Fat Сегодня, 12:44
          Вынужден Вас огорчить: РКСД "Пионер" никакого отнешения к "Скаду" не имеет.
          Monster_Fat
  7. Masya Masya Сегодня, 12:11
    Пентагон запустит противоракеты в целях перехвата на маршевом участке полёта. Часть перехватчиков может не попасть в цель и войти в атмосферу уже над территорией России.

    Уже заранее знают, что в цель не попадут... что не удивительно с их целкостью...
    Masya Masya
  8. JonnyT Сегодня, 12:49
    В том числе числе раскрыть детали своих планов и устройства систем раннего предупреждения.

    И ключ от квартиры где деньги лежат.
    Может США стоит отстать от Ына со своими учениями и перестать провоцировать?
    JonnyT
Картина дня