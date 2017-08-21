13:53 21 августа

«Акустическим атакам» на Кубе подверглись более 10 дипломатов

Количество американских дипломатов, попавших под воздействие неких акустических приборов на Кубе, оказалось большим, чем считалось ранее, передает ТАСС сообщение телеканала CNN.



По словам источников канала, «более 10 работавшим в Гаване дипломатам США и членам их семей пришлось лечиться из-за симптомов, вызванных акустическим воздействием неопределенного характера, которому они подвергались с ноября прошлого года».


Ранее сообщалось только о двух работниках посольства, вынужденных вернуться в Соединенные Штаты для лечения. Согласно информации, они могут потерять слух. В вязи с этим, дипломаты не смогли вернуться на работу в Гавану.

По данным телеканала, после этого случая еще несколько сотрудников дипмиссии решили покинуть территорию островного государства.

Кроме того, «в июне этого года пять канадских дипломатов и членов их семей в Гаване также сообщили, что испытывают симптомы, схожие с теми, которые наблюдались у американцев», рассказали собеседники CNN.

Госдеп, комментируя сообщения, заявил, что пока не знает причину заболевания сотрудников. В ведомстве отметили, что в настоящее время проводится проверка.

В свою очередь МИД Кубы категорически отверг причастность властей страны к указанным инцидентам.

Использованы фотографии: www.bbc.com/REUTERS
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Комментарии 16

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  1. А1845 Сегодня, 12:13
    из-за симптомов, вызванных акустическим воздействием неопределенного характера, которому они подвергались с ноября прошлого года
    а еще было замечено, что под кроватями бегают зеленые человечки и в потолке внезапно открылся люк..
    А1845
    1. Чёрный Сегодня, 12:21
      Может того...виски пережрали? laughing...Петьку Порося пусть спросят , как атаки отражать...он опытный его каждый день белка посещает. ....зелёных чёртиков с собой приводит wassat
      Чёрный
      1. Alex777 Сегодня, 12:51
        Слишком усердно подслушивали. Вот уши и отваливаются... wink
        Alex777
        1. Logall Сегодня, 13:09
          Скорее наоборот:
          Событий никаких нет, вообще ничего не происходит. Я бы тоже устал, подсел бы на ром, а по утрам жаловался на головные боли drinks
          Logall
          1. Paranoid50 Сегодня, 13:35
            пришлось лечиться из-за симптомов, вызванных акустическим воздействием неопределенного характера, которому они подвергались с ноября прошлого года».
            Цитата: Logall
            Я бы тоже устал, подсел бы на ром, а по утрам жаловался на головные боли drinks

            Дык,скорее всего так и было. yes Ещё вариант - отжигали в клубах, "колбасились" у колонок. wassat Вот вам и "акустическая атака". Кстати,после хорошего концерта с мощным звуком слуховой аппарат дня три в норму приходит.
            Paranoid50
    2. Злодей Сегодня, 13:10
      Цитата: А1845
      а еще было замечено, что под кроватями бегают зеленые человечки и в потолке внезапно открылся люк..

      Они печеньки не те схарчили?
      Злодей
  2. Masya Masya Сегодня, 12:23
    дипломатам США и членам их семей пришлось лечиться из-за симптомов, вызванных акустическим воздействием неопределенного характера,

    wink
    Masya Masya
  3. 30 вис Сегодня, 12:28
    Тихо шифером шурша ,крыша едет не спеша . Не надо больных на голову присылать !
    30 вис
  4. nesvobodnye Сегодня, 12:29
    Это они палёной водки напились.
    С метиловым спиртом бы из познакомить, тогда б ещё и ослепли.
    nesvobodnye
  5. Сан Саныч Сегодня, 12:44
    ну что тут скажешь? разве что можно посоветовать американским дипломатам на Кубе использовать в качестве головного убора кастрюли, тяжелый случай
    Сан Саныч
  6. Slon_on Сегодня, 12:51
    А не фиг включать музон в мобильниках на полную мощь при подключенных наушниках!
    Slon_on
  7. Монархист Сегодня, 12:58
    CNN хочет сказать,что американским и канадским дипломатам не нравятся песни Рауля Кастро?
    "Акустические атаки" уже не говорю: еще в Библии сказано как игрой на трубе целый город разрушен.
    Я жду,когда они в этом Владимира Владимировича обвинят
    Монархист
    1. Anarchist Сегодня, 13:24
      Нет! Здесь проделки духа, мной горячо любимого, Че!
      Anarchist
  8. Монархист Сегодня, 13:01
    Цитата: nesvobodnye
    Это они палёной водки напились.
    С метиловым спиртом бы из познакомить, тогда б ещё и ослепли.

    Вы хотите сказать,что у дипломатов совсем нет денег на виски или,что они перешли на паленку? В таком случае им мои соболезнования
    Монархист
  9. Geisenberg Сегодня, 13:09
    Овер 10 дипломатов подверглись магическому нападению со стороны кубинцев ...
    Geisenberg
  10. a.s.zzz888 Сегодня, 13:34
    «более 10 работавшим в Гаване дипломатам США и членам их семей пришлось лечиться из-за симптомов, вызванных акустическим воздействием неопределенного характера, которому они подвергались с ноября прошлого года»

    ... а как насчёт поноса (диарея)?... присутствует? laughing
    a.s.zzz888
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