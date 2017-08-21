«Акустическим атакам» на Кубе подверглись более 10 дипломатов
Количество американских дипломатов, попавших под воздействие неких акустических приборов на Кубе, оказалось большим, чем считалось ранее, передает ТАСС сообщение телеканала CNN.
По словам источников канала, «более 10 работавшим в Гаване дипломатам США и членам их семей пришлось лечиться из-за симптомов, вызванных акустическим воздействием неопределенного характера, которому они подвергались с ноября прошлого года».
Ранее сообщалось только о двух работниках посольства, вынужденных вернуться в Соединенные Штаты для лечения. Согласно информации, они могут потерять слух. В вязи с этим, дипломаты не смогли вернуться на работу в Гавану.
По данным телеканала, после этого случая еще несколько сотрудников дипмиссии решили покинуть территорию островного государства.
Кроме того, «в июне этого года пять канадских дипломатов и членов их семей в Гаване также сообщили, что испытывают симптомы, схожие с теми, которые наблюдались у американцев», рассказали собеседники CNN.
Госдеп, комментируя сообщения, заявил, что пока не знает причину заболевания сотрудников. В ведомстве отметили, что в настоящее время проводится проверка.
В свою очередь МИД Кубы категорически отверг причастность властей страны к указанным инцидентам.
По словам источников канала, «более 10 работавшим в Гаване дипломатам США и членам их семей пришлось лечиться из-за симптомов, вызванных акустическим воздействием неопределенного характера, которому они подвергались с ноября прошлого года».
Ранее сообщалось только о двух работниках посольства, вынужденных вернуться в Соединенные Штаты для лечения. Согласно информации, они могут потерять слух. В вязи с этим, дипломаты не смогли вернуться на работу в Гавану.
По данным телеканала, после этого случая еще несколько сотрудников дипмиссии решили покинуть территорию островного государства.
Кроме того, «в июне этого года пять канадских дипломатов и членов их семей в Гаване также сообщили, что испытывают симптомы, схожие с теми, которые наблюдались у американцев», рассказали собеседники CNN.
Госдеп, комментируя сообщения, заявил, что пока не знает причину заболевания сотрудников. В ведомстве отметили, что в настоящее время проводится проверка.
В свою очередь МИД Кубы категорически отверг причастность властей страны к указанным инцидентам.
Использованы фотографии: www.bbc.com/REUTERS
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти