13:53 21 августа

СМИ: РФ испытывает средства борьбы с GPS

Как сообщает ИноТВ, австрийское издание Der Standard заявляет о дезорганизации руководством РФ системы глобального позиционирования (GPS) с помощью так называемого «спуфинга», то есть пересылки на устройство ложного сигнала с неверным местоположением.

Автор статьи Адриан Лобе полагает, что широко распространенная по всему миру GPS продемонстрировала уязвимость к стороннему вмешательству, что показали прецеденты в Чёрном море.

Так, 22 июня корабль, причалившийся в новороссийском порту, сообщил в управление ВМС США о проблемах с определением собственных координат. Вместо реального местоположения навигационный прибор показывал аэропорт Геленджик, расположенный на дистанции в 32 км. Подобные проблемы налюдались и у 20 других кораблей. Исследование устройств показало их исправность, в связи с чем автор предполагает, что имел место быть не технический сбой, а целенаправленный саботаж.




Как считает журнал New Scientist, РФ уже давно ведет электронную борьбу с навигационными системами с помощью так называемого «спуфинга». При нем на устройство посылаются ложные сигналы GPS, указывающие неверное местоположение. Такой метод применялся в армии США для отражения атак беспилотников, вызывая падение БЛА.

Подобный случай был в Москве, когда от населения мегаполиса поступали жалобы на сбои в работе приложений, использующих технологию GPS. Рядом с Кремлём значок машины начинал прыгать по карте. Как предположил блогер и эксперт по IT Григорий Бакунов, в Кремле установлен передатчик, который создаёт помехи для GPS-устройств.

Как считает профессор аэрокосмического факультета Техасского университета Тодд Хамфрейс, применяемые РФ методы электронной войны являются потенциальной угрозой для беспилотных автомобилей и фьючерсной биржи, трейдинг на которой базируетсяся на GPS-позиционировании. Главную опасность, по его мнению, представляет незаметность манипуляций, обнаружение которых происходит слишком поздно.

Использованы фотографии: EastNews
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 18

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  1. Житель Мордора Сегодня, 12:12
    СМИ
    уже смешно laughing
    РФ испытывают средства борьбы с GPS
    да ладно..? belay
    РФ создаст, РФ подготовит,РФ построит . БлаБлаБлаБлаБлаБлаБлаБла
    А можно так - РФ создала, РФ подготовила,РФ построила. А то как то глупо всё звучит...
    Житель Мордора
    1. oleg-gr Сегодня, 12:14
      Гулять, так гулять. Если западное вооружение использует GPS, то и пусть летят к себе домой. Для этого любая дезорганизация подойдет. И нечего жаловаться.
      oleg-gr
      1. Житель Мордора Сегодня, 12:17
        Знаете этот бред из серии СУ-24 потушил "Дональда Кука".
        Житель Мордора
        1. vch Сегодня, 12:33
          Маразм крепчает. С другой стороны, чем больше паники и страхов у них - тем лучше...... Лишь бы какой нибудь вояка с перепугу не "бросил валенок на пульт")))))))
          vch
        2. Tusv Сегодня, 12:40
          Цитата: Житель Мордора
          Знаете этот бред из серии СУ-24 потушил "Дональда Кука".

          А Вы точно из современного Мордора? Американцы и до Кука считали, что Россия по РЭБ превосходит США на 20 лет, после него прибавили исчо 5 лет
          Tusv
          1. Житель Мордора Сегодня, 12:44
            Я из современного Мордора и мне накласть что
            Американцы и до Кука считали, что Россия по РЭБ превосходит США на 20 лет
            . Более того если вас хвалит Враг (именно так с заглавной буквы) то это не к добру.
            Житель Мордора
            1. Tusv Сегодня, 12:58
              Цитата: Житель Мордора
              Более того если вас хвалит Враг (именно так с заглавной буквы) то это не к добру.

              Кода вражина хочет, но не может, она тупа уважает и ни какой похвалы hi
              Tusv
              1. Житель Мордора Сегодня, 13:05
                Продолжайте в том же духе и повторение 1941 года будет не за горами.
                Житель Мордора
                1. Tusv Сегодня, 13:37
                  Цитата: Житель Мордора
                  Продолжайте в том же духе и повторение 1941 года будет не за горами.

                  Сходи, послужи в Армии,. так для личного обогощения Ваших растреппанных чуйстваф. Лично я со своим КМС по самбо, супротив нашей десантуры обречен на смерть лютую hi
                  Tusv
      2. Hoc vince Сегодня, 13:13
        На экстренном совещании в NASA пытались понять, почему взорвался правый стартовый ускоритель "Челленжера".
        В то же время на срочном совещании в КГБ пытались понять, почему не взорвался левый
        Hoc vince
    2. INVESTOR Сегодня, 12:24
      Как сообщает ИноТВ,

      Вот не вызывает доверия этот источник, вообще никак. request
      INVESTOR
    3. Deadушка Сегодня, 12:58
      Цитата: Житель Мордора
      СМИ
      уже смешно laughing
      РФ испытывают средства борьбы с GPS
      да ладно..? belay
      РФ создаст, РФ подготовит,РФ построит . БлаБлаБлаБлаБлаБлаБлаБла
      А можно так - РФ создала, РФ подготовила,РФ построила. А то как то глупо всё звучит...

      Как вас колбасит от величия своей страны. Хотя своей ли?! request
      Про подмену сигнала сотовой связи вы конечно тоже не слышали.
      Мой юный друг, на свете много неизведанного. winked
      Deadушка
  2. den3080 Сегодня, 12:26
    ну шо ж... астролябия и сектант им в помощь, мореходы чай smile
    den3080
  3. Hoc vince Сегодня, 12:28
    Навеяло:
    Пора бросать эту вредную привычку.
    — Курить?
    — Нет, доверять.
    Hoc vince
  4. Быков. Сегодня, 12:49
    Так в чём проблема? Можно подумать, что там не отрабатывают способы противодействия нашей ГЛОНАСС.
    Быков.
  5. Masya Masya Сегодня, 12:49
    А мы еще и солнце переставим, и звезды перемешаем... wink
    Masya Masya
  6. Сергей-8848 Сегодня, 13:17
    За фьючерсную биржу и её трейдинги, связанные с GPS, особенно обидно...
    Сергей-8848
  7. oldzek Сегодня, 13:51
    да! к хорошему привыкаешь легко,а вот отвыкать.....был у меня штурман который не знал как без джипиеса проложить курс .
    oldzek
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