СМИ: РФ испытывает средства борьбы с GPS
Как сообщает ИноТВ, австрийское издание Der Standard заявляет о дезорганизации руководством РФ системы глобального позиционирования (GPS) с помощью так называемого «спуфинга», то есть пересылки на устройство ложного сигнала с неверным местоположением.
Автор статьи Адриан Лобе полагает, что широко распространенная по всему миру GPS продемонстрировала уязвимость к стороннему вмешательству, что показали прецеденты в Чёрном море.
Так, 22 июня корабль, причалившийся в новороссийском порту, сообщил в управление ВМС США о проблемах с определением собственных координат. Вместо реального местоположения навигационный прибор показывал аэропорт Геленджик, расположенный на дистанции в 32 км. Подобные проблемы налюдались и у 20 других кораблей. Исследование устройств показало их исправность, в связи с чем автор предполагает, что имел место быть не технический сбой, а целенаправленный саботаж.
Как считает журнал New Scientist, РФ уже давно ведет электронную борьбу с навигационными системами с помощью так называемого «спуфинга». При нем на устройство посылаются ложные сигналы GPS, указывающие неверное местоположение. Такой метод применялся в армии США для отражения атак беспилотников, вызывая падение БЛА.
Подобный случай был в Москве, когда от населения мегаполиса поступали жалобы на сбои в работе приложений, использующих технологию GPS. Рядом с Кремлём значок машины начинал прыгать по карте. Как предположил блогер и эксперт по IT Григорий Бакунов, в Кремле установлен передатчик, который создаёт помехи для GPS-устройств.
Как считает профессор аэрокосмического факультета Техасского университета Тодд Хамфрейс, применяемые РФ методы электронной войны являются потенциальной угрозой для беспилотных автомобилей и фьючерсной биржи, трейдинг на которой базируетсяся на GPS-позиционировании. Главную опасность, по его мнению, представляет незаметность манипуляций, обнаружение которых происходит слишком поздно.
Автор статьи Адриан Лобе полагает, что широко распространенная по всему миру GPS продемонстрировала уязвимость к стороннему вмешательству, что показали прецеденты в Чёрном море.
Так, 22 июня корабль, причалившийся в новороссийском порту, сообщил в управление ВМС США о проблемах с определением собственных координат. Вместо реального местоположения навигационный прибор показывал аэропорт Геленджик, расположенный на дистанции в 32 км. Подобные проблемы налюдались и у 20 других кораблей. Исследование устройств показало их исправность, в связи с чем автор предполагает, что имел место быть не технический сбой, а целенаправленный саботаж.
Как считает журнал New Scientist, РФ уже давно ведет электронную борьбу с навигационными системами с помощью так называемого «спуфинга». При нем на устройство посылаются ложные сигналы GPS, указывающие неверное местоположение. Такой метод применялся в армии США для отражения атак беспилотников, вызывая падение БЛА.
Подобный случай был в Москве, когда от населения мегаполиса поступали жалобы на сбои в работе приложений, использующих технологию GPS. Рядом с Кремлём значок машины начинал прыгать по карте. Как предположил блогер и эксперт по IT Григорий Бакунов, в Кремле установлен передатчик, который создаёт помехи для GPS-устройств.
Как считает профессор аэрокосмического факультета Техасского университета Тодд Хамфрейс, применяемые РФ методы электронной войны являются потенциальной угрозой для беспилотных автомобилей и фьючерсной биржи, трейдинг на которой базируетсяся на GPS-позиционировании. Главную опасность, по его мнению, представляет незаметность манипуляций, обнаружение которых происходит слишком поздно.
Использованы фотографии: EastNews
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