Киев: памятников Ленину на Украине больше не осталось
По всей Украине идет процесс «декоммунизации», в рамках которого снесено уже 1320 памятников вождю революции Владимиру Ленину, пишет Daily Telegraph со ссылкой на главу украинского Института национальной памяти Владимира Вятровича. Статью приводит ИноТВ.
По словам Вятровича, «Ленина больше на подконтрольной Киеву территории не осталось».
Впрочем, он допустил, что где-то в деревнях либо на заводах «какие-то статуи советского вождя» могли остаться, поскольку они нигде не зарегистрированы.
«Остается Ленин и на Восточной Украине, где ополченцы чтут советское прошлое и называют прозападный Киев фашистским режимом», – отмечает издание.
Газета отмечает, что в основном памятники Ленину, установленные на Украине, были обычными, не представляющими художественно-исторической ценности. «Те, что были сделаны из ценных металлов, отправились на переплавку, а пару десятков памятников отправили в Киев в музей советской пропаганды», – говорится в публикации.
Издание напоминает также, что одновременно с «ленинопадом» началась и кампания по переименованию географических объектов, «в рамках которой новые имена получили 32 крупных города, 955 населённых пунктов и два региона».
В одном из городов появилась улица Джона Леннона, которая ранее носила название В.И. Ленина. «А киевские власти и вовсе вызвали волну возмущения, переименовав Московский проспект в честь неоднозначного лидера националистов Степана Бандеры», – заключает газета.
По словам Вятровича, «Ленина больше на подконтрольной Киеву территории не осталось».
Впрочем, он допустил, что где-то в деревнях либо на заводах «какие-то статуи советского вождя» могли остаться, поскольку они нигде не зарегистрированы.
«Остается Ленин и на Восточной Украине, где ополченцы чтут советское прошлое и называют прозападный Киев фашистским режимом», – отмечает издание.
Газета отмечает, что в основном памятники Ленину, установленные на Украине, были обычными, не представляющими художественно-исторической ценности. «Те, что были сделаны из ценных металлов, отправились на переплавку, а пару десятков памятников отправили в Киев в музей советской пропаганды», – говорится в публикации.
Издание напоминает также, что одновременно с «ленинопадом» началась и кампания по переименованию географических объектов, «в рамках которой новые имена получили 32 крупных города, 955 населённых пунктов и два региона».
В одном из городов появилась улица Джона Леннона, которая ранее носила название В.И. Ленина. «А киевские власти и вовсе вызвали волну возмущения, переименовав Московский проспект в честь неоднозначного лидера националистов Степана Бандеры», – заключает газета.
Использованы фотографии: ukr.segodnya.ua / AP
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти