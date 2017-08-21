13:54 21 августа

Киев: памятников Ленину на Украине больше не осталось

По всей Украине идет процесс «декоммунизации», в рамках которого снесено уже 1320 памятников вождю революции Владимиру Ленину, пишет Daily Telegraph со ссылкой на главу украинского Института национальной памяти Владимира Вятровича. Статью приводит ИноТВ.



По словам Вятровича, «Ленина больше на подконтрольной Киеву территории не осталось».


Впрочем, он допустил, что где-то в деревнях либо на заводах «какие-то статуи советского вождя» могли остаться, поскольку они нигде не зарегистрированы.

«Остается Ленин и на Восточной Украине, где ополченцы чтут советское прошлое и называют прозападный Киев фашистским режимом», – отмечает издание.

Газета отмечает, что в основном памятники Ленину, установленные на Украине, были обычными, не представляющими художественно-исторической ценности. «Те, что были сделаны из ценных металлов, отправились на переплавку, а пару десятков памятников отправили в Киев в музей советской пропаганды», – говорится в публикации.

Издание напоминает также, что одновременно с «ленинопадом» началась и кампания по переименованию географических объектов, «в рамках которой новые имена получили 32 крупных города, 955 населённых пунктов и два региона».

В одном из городов появилась улица Джона Леннона, которая ранее носила название В.И. Ленина. «А киевские власти и вовсе вызвали волну возмущения, переименовав Московский проспект в честь неоднозначного лидера националистов Степана Бандеры», – заключает газета.

Использованы фотографии: ukr.segodnya.ua / AP
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Комментарии 27

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  1. Чёрный Сегодня, 12:44
    ..можно приниматься за остальное проклятое наследие советского прошлого - закрыть киевское метро, взорвать ДнепроГЭС, сдать на металлолом газопповод.....и т.д.....работы для ущемлённых мозгов непочатый край.....
    Чёрный
    1. Монос Сегодня, 12:50
      Ну, теперь запануют!
      Монос
      1. Татьяна Сегодня, 12:53
        И что? Украинцам без памятников Ленину стало при Порошенко жить лучше?! fool
        Татьяна
        1. oleg-gr Сегодня, 13:08
          Стратег войны с памятниками. Ничем от бандерлогов из м/ф о Маугли не отличается. Воздастся ему за дела его.
          oleg-gr
          1. cniza Сегодня, 13:11
            Киев: памятников Ленину на Украине больше не осталось


            Д.Б. , кто следующий ?
            cniza
          2. антивирус Сегодня, 13:23
            я рад за них. радость принесли в каждый дом. хоть такую. это объединяет реально.
            антивирус
        2. Чёрный Сегодня, 13:37
          Цитата: Татьяна
          И что? Украинцам без памятников Ленину стало при Порошенко жить лучше?! fool

          Может и не легче но веселее точно wassat
          Чёрный
        3. с-т Petrov Сегодня, 13:42
          И что? Украинцам без памятников Ленину стало при Порошенко жить лучше?!


          здобулэ пэрэмогу
          с-т Petrov
      2. Zibelew Сегодня, 13:12
        Неправда: один ещё остался! Это - сама Украина.
        Zibelew
    2. сибиралт Сегодня, 12:52
      Снесли последний памятник отцу-основателю Украины. Теперь нужно ставить памятник древнему "укру".

      А если ему сделать лоб повыше, то опять Ленин получится. laughing
      сибиралт
    3. Венд Сегодня, 12:59
      Цитата: Чёрный
      ..можно приниматься за остальное проклятое наследие советского прошлого - закрыть киевское метро, взорвать ДнепроГЭС, сдать на металлолом газопповод.....и т.д.....работы для ущемлённых мозгов непочатый край.....

      Да тут поле не пахано, столько советских достижений по всей Украине.
      Венд
  2. Житель Мордора Сегодня, 12:45
    Киев: памятников Ленину на Украине больше не осталось
    fellow
    Ура хлопцы! Осталось совсем не много декомунизировать до конца промышленность и останется у нас трэзубэц гимн и хатки обмазанные свежим поросячьим калом! laughing laughing
    Житель Мордора
    1. Logall Сегодня, 13:03
      Ни когда не мог подумать, что Ильич станет столпом преткновения. Тем более символом сопротивления...
      Ленин жил, Ленин жив, Ленин будетжить!
      Logall
      1. антивирус Сегодня, 13:27
        да , еще лет 10 будут говорить : вот там направо и потом мимо клумбы где Ленин стоял.

        вся планировка городов и сел остается с советских времен и НИ ЧЕГО НЕ МЕНЯЮТ. даже администрации и кино театры не переделают и парадные лестницы- входы с др стороны не проломят
        антивирус
    2. Б.Т.В. Сегодня, 13:08
      Цитата: Житель Мордора
      Осталось совсем не много декомунизировать до конца промышленность и


      Вернуть территории, которыми приросли, благодаря " ненавистным коммунякам- москалям".
      Б.Т.В.
  3. salat Сегодня, 12:49
    Мда, а вот название улиц имени Ленина внаукрадине просто пруд пруди, по мимо этого полно улиц с коммунистическими названиями, вот например ул Гагарина не подалеку от Бердянска Нововасильевка так там вообще сплош совковые названия! эти все улицы переименуют или тоже снесут?))))))))))))))))))))
    Д.Б. laughing request
    salat
  4. Ванёк Сегодня, 12:50
    Хохол женится на Русской. Его батя зовёт на разговор:

    - Сын, перед первой брачной ночью., Покажи себя! Вышиванку сними, грудь покажи, пусть она видит какая Украина красивая. Потом на кровать её брось - пусть она видит какая Украина сильная. Потом ...

    Дед из-за печи:

    - Потом анонируй, пусть видит какая Украина независимая.
    Ванёк
  5. svp67 Сегодня, 12:51
    Киев: памятников Ленину на Украине больше не осталось
    Ура!!!!!!!! Перэмога!!!!! Но принесло ли это счастье и мир на землю Украины? Может стоило направить энергию в более мирное русло?
    svp67
  6. Hoc vince Сегодня, 12:51
    Вот до чего доводит повсеместное уничтожение образования.
    Hoc vince
  7. bogart047 Сегодня, 12:55
    ну все, сейчас заживем...
    bogart047
  8. DPN Сегодня, 13:00
    Редиски одним словом ,жили в Советское время почти при коммунизме ,а сейчас дурью маются . Хорошо хоть наши дерьмократы вовремя опомнились не ВСЁ СОВЕТСКОЕ посносили ,. Запад нас за это и не понимает, сначала ругали всё Советское ,а теперь стали за него цыплятся,поняли что без СССР не было бы ПОБЕДЫ и тем более нынешней РФ.
    DPN
  9. Витас Сегодня, 13:03
    Это сносят в моем родном городе. Не все майданутые, не все... но увы у всякой сволочи, наглости всегда больше, чем у честных людей.
    Витас
  10. HAM Сегодня, 13:04
    А теперь с кем же воевать!?Памятники кончились..
    Хотя,свинья всегда грязи найдёт!
    HAM
  11. казерог Сегодня, 13:13
    раз Ильича не осталось на территории руины пора отдавать русские земли Ильичом подаренные укропам
    казерог
  12. Доктор Бармалей Сегодня, 13:18
    Киев: памятников Ленину на Украине больше не осталось

    Доктор Бармалей
  13. изя топ Сегодня, 13:34
    вот это ПЭРЭМОЖИЩА fellow но я бы всё таки пэцю проверил-а не прячет ли бюстик за золотым унитазом what
    изя топ
  14. Berkut24 Сегодня, 13:53
    И что, после этого жизнь полегчала и замаячили хорошие перспективы? Теперь заживут?
    Berkut24
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