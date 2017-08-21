13:54 21 августа

Американский крейсер Indianapolis, погибший в 1945 году, найден спустя 72 года

Американский крейсер Indianapolis найден спустя 72 года. Как сообщает сайт военно-морского института ВМС США, в ходе поисковой операции под руководством Пола Аллена были обнаружены останки кораблекрушения, ставшего одним из последних крупных поражений американцев в ходе Второй мировой войны, передает "Warspot"

В ночь с 29 на 30 июля 1945 года американский тяжелый крейсер «Индианаполис» шел с Гуама к Филиппинам после успешного выполнения секретной миссии по доставке обогащенного урана и деталей атомной бомбы «Малыш», которая позже была сброшена на Хиросиму. Незадолго до полуночи крейсер был обнаружен японской подводной лодкой I-58, причём экипаж субмарины идентифицировал корабль как линкор. «Индианаполис» не имел гидролокаторов или гидрофонов и шёл без эскорта эсминцев, поэтому I-58 без проблем выпустила по нему шесть торпед. В 00:14 30 июля американский крейсер был поражён двумя торпедами, попавшими в носовую часть, и через 12 минут пошёл ко дну.

Американский крейсер Indianapolis, погибший в 1945 году, найден спустя 72 года

Крейсер Indianapolis



Несмотря на то что радисты «Индианаполиса» успели передать сигнал бедствия, помощи выжившим после японской атаки морякам пришлось ждать почти четверо суток. Из 1196 человек, находившихся на борту крейсера 30 июля, около 300 утонули сразу вместе с кораблём. Большинство из оставшихся на поверхности моряков, не дождавшись помощи, погибло. Во время спасательной операции, продолжавшейся до 8 августа, удалось спасти лишь 321 человека, причём четверо из них вскоре скончались.


Останки корабля на дне Филиппинского моря


Поисковая операция, организованная в 2016 году миллиардером и филантропом Полом Алленом, одним из основателей компании Microsoft, в минувшие выходные завершилась успехом. Останки корабля были обнаружены на глубине порядка 5,3 км в Филиппинском море. Специальные беспилотные аппараты сделали несколько снимков, которые позволили идентифицировать Indianapolis.

Поисковая группа передала координаты находки ВМС США, поскольку затонувший корабль считается военным захоронением и остается собственностью американского флота. При этом общественности точное место обнаружения передаваться не будет. Команда Пола Аллена продолжает поиски обломков крейсера. Известно, что на сегодняшний день в живых остались 22 члена экипажа Indianapolis, и на сегодняшний день военное командование планирует оповестить их, а также членов семей погибших моряков о присвоении статуса останкам корабля военного захоронения.

Использованы фотографии: http://www.usni.org/
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Комментарии 10

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  1. oleg-gr Сегодня, 13:11
    Американский тяжелый крейсер «Индианаполис» свое получил.
    oleg-gr
    1. Zibelew Сегодня, 13:13
      Японцы уже не помнят, кто сбросил на них атомную бомбу. Многие предполагают, что СССР.
      Zibelew
      1. Тралл Сегодня, 13:19
        Большинство из оставшихся на поверхности моряков, не дождавшись помощи, погибло.

        Были сожраны акулами(это не шутка).
        Тралл
        1. Zibelew Сегодня, 13:23
          Из 1196 человек на борту около 300 утонули вместе с кораблем. Остальные 800 пытались спастись от обезвоживания и от акул. Из 321 поднятого из воды моряка выжили 316 человек. Впоследствии капитан МакВэй в 1968 году был признан военным трибуналом виновным в инциденте, после чего он совершил самоубийство.
          Zibelew
      2. Nehist Сегодня, 13:50
        Может хватит нести этот бред что японцы не помнят?!!!
        Nehist
  2. ШВЕДский_стол Сегодня, 13:14
    Это же про него сняли американцы недавно фильм "Крейсер"? Там еще казах играет главную роль капитана крейсера...
    ШВЕДский_стол
    1. Тралл Сегодня, 13:22
      Да, очередная провальная роль Н.Кейджа.
      Тралл
  3. Сергей-8848 Сегодня, 13:23
    Полное раздолье для АИ: - ну что бы стоило японской ПЛ выйти в атаку до разгрузки "Индианаполиса"?
    Своевременное, а не запоздалое уничтожение этого кораблика было бы гораздо главнее всей "Жемчужной бухты". Если бы знать...
    Сергей-8848
    1. Цой Сегодня, 13:52
      Цитата: Сергей-8848
      Своевременное, а не запоздалое уничтожение этого кораблика было бы гораздо главнее всей "Жемчужной бухты". Если бы знать...


      Одна из превратностей судьбы... Интересная история с этим кораблем связана...
      Цой
  4. Altona Сегодня, 13:27
    Морякам погибшего крейсера светлая память. Вторая Мировая еще не раскрыла нам всех смертей и тайн. По телевизору был фильм полгода назад примерно про какого то олимпийского чемпиона по бегу, который служил летчиком и попал в японский концлагерь, когда его самолет был сбит. "Несломленный" вроде называется Unbroken(2014 год).
    Altona
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