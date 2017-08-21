Американский крейсер Indianapolis, погибший в 1945 году, найден спустя 72 года
Американский крейсер Indianapolis найден спустя 72 года. Как сообщает сайт военно-морского института ВМС США, в ходе поисковой операции под руководством Пола Аллена были обнаружены останки кораблекрушения, ставшего одним из последних крупных поражений американцев в ходе Второй мировой войны, передает "Warspot"
В ночь с 29 на 30 июля 1945 года американский тяжелый крейсер «Индианаполис» шел с Гуама к Филиппинам после успешного выполнения секретной миссии по доставке обогащенного урана и деталей атомной бомбы «Малыш», которая позже была сброшена на Хиросиму. Незадолго до полуночи крейсер был обнаружен японской подводной лодкой I-58, причём экипаж субмарины идентифицировал корабль как линкор. «Индианаполис» не имел гидролокаторов или гидрофонов и шёл без эскорта эсминцев, поэтому I-58 без проблем выпустила по нему шесть торпед. В 00:14 30 июля американский крейсер был поражён двумя торпедами, попавшими в носовую часть, и через 12 минут пошёл ко дну.
Несмотря на то что радисты «Индианаполиса» успели передать сигнал бедствия, помощи выжившим после японской атаки морякам пришлось ждать почти четверо суток. Из 1196 человек, находившихся на борту крейсера 30 июля, около 300 утонули сразу вместе с кораблём. Большинство из оставшихся на поверхности моряков, не дождавшись помощи, погибло. Во время спасательной операции, продолжавшейся до 8 августа, удалось спасти лишь 321 человека, причём четверо из них вскоре скончались.
Поисковая операция, организованная в 2016 году миллиардером и филантропом Полом Алленом, одним из основателей компании Microsoft, в минувшие выходные завершилась успехом. Останки корабля были обнаружены на глубине порядка 5,3 км в Филиппинском море. Специальные беспилотные аппараты сделали несколько снимков, которые позволили идентифицировать Indianapolis.
Поисковая группа передала координаты находки ВМС США, поскольку затонувший корабль считается военным захоронением и остается собственностью американского флота. При этом общественности точное место обнаружения передаваться не будет. Команда Пола Аллена продолжает поиски обломков крейсера. Известно, что на сегодняшний день в живых остались 22 члена экипажа Indianapolis, и на сегодняшний день военное командование планирует оповестить их, а также членов семей погибших моряков о присвоении статуса останкам корабля военного захоронения.
В ночь с 29 на 30 июля 1945 года американский тяжелый крейсер «Индианаполис» шел с Гуама к Филиппинам после успешного выполнения секретной миссии по доставке обогащенного урана и деталей атомной бомбы «Малыш», которая позже была сброшена на Хиросиму. Незадолго до полуночи крейсер был обнаружен японской подводной лодкой I-58, причём экипаж субмарины идентифицировал корабль как линкор. «Индианаполис» не имел гидролокаторов или гидрофонов и шёл без эскорта эсминцев, поэтому I-58 без проблем выпустила по нему шесть торпед. В 00:14 30 июля американский крейсер был поражён двумя торпедами, попавшими в носовую часть, и через 12 минут пошёл ко дну.
Крейсер Indianapolis
Несмотря на то что радисты «Индианаполиса» успели передать сигнал бедствия, помощи выжившим после японской атаки морякам пришлось ждать почти четверо суток. Из 1196 человек, находившихся на борту крейсера 30 июля, около 300 утонули сразу вместе с кораблём. Большинство из оставшихся на поверхности моряков, не дождавшись помощи, погибло. Во время спасательной операции, продолжавшейся до 8 августа, удалось спасти лишь 321 человека, причём четверо из них вскоре скончались.
Останки корабля на дне Филиппинского моря
Поисковая операция, организованная в 2016 году миллиардером и филантропом Полом Алленом, одним из основателей компании Microsoft, в минувшие выходные завершилась успехом. Останки корабля были обнаружены на глубине порядка 5,3 км в Филиппинском море. Специальные беспилотные аппараты сделали несколько снимков, которые позволили идентифицировать Indianapolis.
Поисковая группа передала координаты находки ВМС США, поскольку затонувший корабль считается военным захоронением и остается собственностью американского флота. При этом общественности точное место обнаружения передаваться не будет. Команда Пола Аллена продолжает поиски обломков крейсера. Известно, что на сегодняшний день в живых остались 22 члена экипажа Indianapolis, и на сегодняшний день военное командование планирует оповестить их, а также членов семей погибших моряков о присвоении статуса останкам корабля военного захоронения.
Использованы фотографии: http://www.usni.org/
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