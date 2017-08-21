Эрдоган: Турция и Иран обсудили совместную операцию против РПК
Президент Турции Тайип Эрдоган на брифинге, который транслировался телеканалом Haberturk, заявил, что обсудил с главой генштаба иранских ВС вопрос возможного проведения совместной операции против членов запрещенной в Турции "Рабочей партии Курдистана" (РПК).
Как передает РИА Новости, глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Бакери посетил Турцию с визитом на прошлой неделе. Это была первая военная встреча на таком высоком уровне за всю историю отношений Турции и Исламской Республики Иран.
После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли более 900 военных и полицейских, а также более 300 гражданских. По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК.
Как передает РИА Новости, глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Бакери посетил Турцию с визитом на прошлой неделе. Это была первая военная встреча на таком высоком уровне за всю историю отношений Турции и Исламской Республики Иран.
Вопрос совместной с Ираном операции против террористических группировок всегда стоит на повестке дня. Двое глав генштабов (Турции и Ирана ) обсудили этот вопрос, как это осуществить. Осуществление операции с дипломатической точки зрения – мы обсудили это с иранским главой генштаба. Усилия будут продолжаться, так как у террористов РПК есть филиал в Иране – PJAK (Партия свободной жизни в Курдистане ). Эти организации вредят как иранцам, так и нам— заявил Эрдоган
После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли более 900 военных и полицейских, а также более 300 гражданских. По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК.
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