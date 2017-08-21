Эрдоган: Турция и Иран обсудили совместную операцию против РПК

Вопрос совместной с Ираном операции против террористических группировок всегда стоит на повестке дня. Двое глав генштабов (Турции и Ирана ) обсудили этот вопрос, как это осуществить. Осуществление операции с дипломатической точки зрения – мы обсудили это с иранским главой генштаба. Усилия будут продолжаться, так как у террористов РПК есть филиал в Иране – PJAK (Партия свободной жизни в Курдистане ). Эти организации вредят как иранцам, так и нам

Президент Турции Тайип Эрдоган на брифинге, который транслировался телеканалом Haberturk, заявил, что обсудил с главой генштаба иранских ВС вопрос возможного проведения совместной операции против членов запрещенной в Турции "Рабочей партии Курдистана" (РПК).Как передает РИА Новости , глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Бакери посетил Турцию с визитом на прошлой неделе. Это была первая военная встреча на таком высоком уровне за всю историю отношений Турции и Исламской Республики Иран.— заявил ЭрдоганПосле возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли более 900 военных и полицейских, а также более 300 гражданских. По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК.