16:22 21 августа

Лавров прокомментировал решение США ограничить выдачу виз россиянам

Глава МИД Сергей Лавров пообещал не осложнять получение американскими гражданами российских виз в ответ на последние шаги Вашингтона, об этом он заявил на пресс-конференции.

Насчет наших ответных действий, как я уже сказал, необходимо изучить подробно те решения, которые американцами были объявлены. Посмотрим, могу сказать только одно: мы не будем срывать зло на американских гражданах. То есть, если кто-то надеялся, что в данном случае дурной пример будет заразительным, то он просчитался
— сказал Лавров.

По его мнению, решение американских властей нацелено на то, чтобы вызвать недовольство российских граждан действиями руководства страны.


Лавров прокомментировал решение США ограничить выдачу виз россиянам


Это логика известная — это логика тех, кто организует цветные революции, и это инерция администрации Обамы в чистом виде
— добавил глава МИД, передает РИА Новости.

Ранее американское посольство сообщило, что с 23 августа приостановит на неопределенный срок процедуру выдачи неиммиграционных виз США по всей России. Первого сентября эта процедура возобновится, но только в Москве. Собеседования для получения неиммиграционной визы в консульствах США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке будут приостановлены до последующего уведомления. Кроме того, посольство не будет возвращать оплаченный консульский сбор россиянам, подавшим заявление на визу.
Эти меры в посольстве объяснили сокращением численности сотрудников. Ограничения будут действовать, пока число американских дипломатов не увеличат, заявили в дипмиссии.

Использованы фотографии: © РИА Новости / Виталий Белоусов
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Комментарии 67

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  1. Strashila Сегодня, 14:14
    Принимают превентивные меры против зеленых человечков.
    Strashila
    1. maxim947 Сегодня, 14:22
      Желание янки подгадить и оставить последнее слово за собой превалирует над всем остальным, такова их пакостная сущность )))
      maxim947
    2. Венд Сегодня, 14:26
      Цитата: Strashila
      Принимают превентивные меры против зеленых человечков.

      Если надо спецы туда и без визы попадут. А вообще ход наших грамотный. Первыми из США уезжают люди достойные. И они уже выбрали Россию.
      Венд
      1. Чёрный Сегодня, 14:52
        По моему для 99, 99% россиян эти ограничения глубоко фиолетовы smile
        Чёрный
        1. cniza Сегодня, 15:04
          Вы пессимист , не понравится ну может для 100 человек , а остальным это по барабану.
          cniza
          1. Стирбьорн Сегодня, 15:52
            Цитата: cniza
            Вы пессимист , не понравится ну может для 100 человек , а остальным это по барабану.
            не понравится тем у кого родственники там живут, или по работе связаны - наша элита получит и так, под дипломатическим каналам
            Стирбьорн
    3. Стас Снежин Сегодня, 14:27
      Ограничения будут действовать, пока число американских дипломатов не увеличат, заявили в дипмиссии.

      Во как, американцы нам ультиматум поставили..
      Стас Снежин
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:43
        Цитата: Стас Снежин
        Во как, американцы нам ультиматум поставили..

        Если в этот раз, наш ответ будет такой же, как в прошлый... я не возражаю!
        СРЦ П-15
    4. Spartanez300 Сегодня, 15:09
      Гадкие , низкие , мелочные людишки проживают в США .
      Spartanez300
  2. svp67 Сегодня, 14:15
    Хорошо, хоть об "озабоченности" не сказал....
    Но отвечать то ВСЕ РАВНО НАДО.
    svp67
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:46
      Цитата: svp67
      Но отвечать то ВСЕ РАВНО НАДО.

      "Успокойтесь дети, дайте только срок! Будет вам и белка, будет и свисток!" Надеюсь на такой же красивый ответ, как в прошлый раз.
      СРЦ П-15
    2. Венд Сегодня, 14:55
      Цитата: svp67
      Хорошо, хоть об "озабоченности" не сказал....
      Но отвечать то ВСЕ РАВНО НАДО.

      Еще больше сократить число американских дипломатов.
      Венд
    3. НЕКСУС Сегодня, 14:55
      Цитата: svp67
      Но отвечать то ВСЕ РАВНО НАДО.

      А зачем спешить? Я вам скажу,как мастер спорта по шахматам- Спешить в долгой и сложной партии,значит обречь себя на поражение. Эмоции только мешают трезво оценить положение дел и выбрать наиболее верный ход.
      НЕКСУС
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 15:05
        Цитата: НЕКСУС
        А зачем спешить?

        Правильно! Я уже тут писал, что нам нужно всё уравнять: американских работников посольств на 150 млн нашего населения - 455 человек, а наших 455 работников - на 300 млн американского населения. Получается у наших нагрузка в два раза больше - вот и надо сократить количество американских служащих в России в два раза, чтобы уравнять их "в правах" так сказать... laughing
        СРЦ П-15
    4. Непостижимый Сегодня, 15:22
      Цитата: svp67
      Но отвечать то ВСЕ РАВНО НАДО.

      Не будьте мартышками... отвечать им надо. Идите и отвечайте, если можете... в чем я сомневаюсь.

      На верху разберутся, как поступить в данной ситуации.
      Ваше форумное мнение ничего не стоит, только пустое сотрясание воздуха
      Непостижимый
  3. Тралл Сегодня, 14:15
    Пусть чиновники и депутаты-корупционеры волнуются. У простых граждан детки в америках не учатся
    Тралл
    1. japs Сегодня, 14:23
      Верно! В США едут те, у кого есть лишние деньги.
      У меня их нет. Да ежели и были бы, на кой ляд мне эти США?
      На негеров смотреть?
      japs
      1. Тралл Сегодня, 14:31
        Какой пророческий прошлогодний плакат, однако smile
        Тралл
      2. Vision Сегодня, 15:16
        Вот раз вы сельский бомж сидите в своей России,а нормальные люди могут себе позволить отдых в США.
        Vision
        1. Лопатов Сегодня, 15:32
          Цитата: Vision
          а нормальные люди могут себе позволить отдых в США.

          Вы уверены, что США может предложить что-то лучшее в плане отдыха, чем признанные курортные регионы? 8))))))))))))))))))
          Американцам нечего предложить в плане туризьма.
          Лопатов
          1. Vision Сегодня, 15:41
            А отдых может быть разными.
            Начиная от прогулок по Большому Яблоку и заканчивая подъемом на горы Колорадо.
            Vision
            1. Лопатов Сегодня, 15:59
              Цитата: Vision
              Начиная от прогулок по Большому Яблоку

              Вы уверены, что это "большое яблоко" лучше той же Венеции? Я понимаю, патриотизьм, но не настолько же 8))) Ну а если хочется на современный город посмотреть- "яблоку" даже до Канадзавы как до Пекина задним ходом. Не говоря уж о Токио.
              Цитата: Vision
              заканчивая подъемом на горы Колорадо

              Никакое Колорадо в плане альпинизма не сравнится с Кавказом. Нужен трэш- Гималаи, нужен спокойный отдых в горах- Альпы.

              Американцам абсолютно нечего предложить. Кроме мифов о собственной исключительности 8)))
              Лопатов
            2. faridg7 Сегодня, 16:04
              Цитата: Vision
              заканчивая подъемом на горы Колорадо.

              Да что там после Памира, Тяньшаня и Саян может удивить? Только разочарование. Вот я лучше на Курилы поеду или на Камчатку.
              faridg7
        2. Mik13 Сегодня, 16:06
          Цитата: Vision
          Вот раз вы сельский бомж сидите в своей России,а нормальные люди могут себе позволить отдых в США.

          Сдаеццо мне, Вы сразу несколько правил умудрились нарушить.
          К тому же у Вас аватарка забавная такая...
          В общем, напишу-ка я на Вас коварный донос кровавой гебне... bully11
          Mik13
    2. вадим dok Сегодня, 14:41
      Сто процентов за Вас!
      вадим dok
    3. Арберес Сегодня, 14:47
      Цитата: Тралл
      Пусть чиновники и депутаты-корупционеры волнуются. У простых граждан детки в америках не учатся


      Золотое бы...ло , закатив истерику
      Рвется всей отарой в сладкую Америку.
      Я бы их ускорил (дав пинка под копчик)
      Вышел у мажоров "небольшой" обломчик!
      Штаты в нервном гневе просто не унять!
      Запретили Русским визы выдавать.
      Люди мы простые, что нам делать в Штатах?
      И живем открыто, скромно, небогато.
      Все чинуши наши о Майами грезят,
      А ВОТ МЫ ЗА ХЛЕБУШКОМ
      НА ТАКСИ НЕ ЕЗДИМ!
      Арберес
      1. Vision Сегодня, 15:18
        большинство жителей России могут себе позволить только Крым,да Анапу с "вонючим" черным морем.
        Так,что уймите свою зависть к классу,который отдыхает за границей.
        Vision
        1. Dym71 Сегодня, 15:49
          Цитата: Vision
          Так,что уймите свою зависть к классу,который отдыхает за границей.

          Не цепляет Ваш комментарий совсем - души нет, одна злоба. yes
          Вы попробуйте написать так, как " Арберес " laughing
          Слабо? wink
          Dym71
        2. Арберес Сегодня, 15:50
          Так,что уймите свою зависть к классу,который отдыхает за границей.
          Ну какая же это зависть, "золотой Вы мой"-это классовая ненависть! lol
          Если серьезно. О штатах как то никогда не мечтал, а Европу как нибудь надо посмотреть. Меня Греция и Испания уже давно манит.
          Арберес
    4. Стирбьорн Сегодня, 16:09
      Цитата: Тралл
      Пусть чиновники и депутаты-корупционеры волнуются.

      они то как раз и так получат визы - сказали же, что в Москве выдавать с 1 сентября будут
      Стирбьорн
  4. Александр War Сегодня, 14:16
    Лавров чего-то как слабенько ответил , тут надо зеркально отвечать или закрывать консульства сша в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке и оставить одно в Москве
    Александр War
    1. Тралл Сегодня, 14:18
      smile
      Цитата: Александр War
      Лавров чего-то как слабенько ответил , тут надо зеркально отвечать или закрывать консульства сша в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке и оставить одно в Москве

      И войну америке назначить
      Тралл
      1. Александр War Сегодня, 14:22
        Адекватные меры ,что смущает?
        Александр War
      2. rammjager Сегодня, 14:26
        Смешно:)Однако,я полностью согласен с Александр War.Сколько можно сглатывать?
        rammjager
      3. Тралл Сегодня, 14:26
        Высшим пилотажем будет в ответ отменить консульский сбор гражданам США или вообще сделать российскую визу бесплатной.
        А так же запустить лотерею "Рэд-карта" smile
        Тралл
        1. askme Сегодня, 15:23
          За 2016 год в Россию вернулись 150000 бывших граждан СССР-России... Гораздо большее количество обдумывают вернуться...
          askme
          1. Стирбьорн Сегодня, 16:11
            Цитата: askme
            За 2016 год в Россию вернулись 150000 бывших граждан СССР-России... Гораздо большее количество обдумывают вернуться...

            90% это гастарбайтеры - таджики, узбеки и киргизы
            Стирбьорн
    2. Макаров Сегодня, 14:30
      однозначно!
      Макаров
    3. Monster_Fat Сегодня, 15:44
      А действительно раз визы выдают только в Москве, значит консульства в других городах не нужны-закрыть их к ядреной матери, а то визы не дают зато связь с НКО и со всякими "Навальными" поддерживать они могут.
      Monster_Fat
      1. Александр War Сегодня, 16:15
        Как говориться их за язык ни кто не тянул ,раз визы выдают только в Москве, значит консульства в других городах не нужны-закрыть их к ядреной матери в самую десятку!
        Александр War
    4. Стирбьорн Сегодня, 16:13
      Цитата: Александр War
      Лавров чего-то как слабенько ответил , тут надо зеркально отвечать или закрывать консульства сша в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке и оставить одно в Москве

      и запануем laughing
      Стирбьорн
  5. Арберес Сегодня, 14:17
    По его мнению, решение американских властей нацелено на то, чтобы вызвать недовольство российских граждан действиями руководства страны.
    А так хотелось съездить в Вашингтонию! Нашего Трампа поддержать... т.с. ЛИЧНО!
    Арберес
  6. Сергей Медведев Сегодня, 14:19
    Мне эти ограничения до лампочки. Я в США не собираюсь. Пусть хоть совсем въезд туда запретят. Другой вопрос, что наши должны ответить адекватно, а вместо этого опять. Забота об американских гражданах. Может лучше о наших гражданах подумать?
    Сергей Медведев
  7. tacet Сегодня, 14:21
    " Кроме того, посольство не будет возвращать оплаченный консульский сбор россиянам, подавшим заявление на визу."
    Интересно в суд подаст хоть один обворованный ?
    tacet
  8. Александр War Сегодня, 14:21
    Еще одна хорошая новость В районе Сингапура протаранили "Джона Маккейна" При проходе Маллакского пролива в районе Сингапура, американский ракетный эсминец "Джон Маккейн"столкнулся с нефтеналивным судном "Alnic MC". результате 5 моряков получили ранения, 10 пропали без вести. Сам корабль получил существенные повреждения в районе кормы.
    Александр War
    1. jetfors_84 Сегодня, 14:39
      ВОт танкер его боднул!
      jetfors_84
      1. Александр War Сегодня, 14:49
        Маккейн многим не нравиться , а танкер так его поприветствовал smile
        Александр War
    2. Mik13 Сегодня, 16:11
      Цитата: Александр War
      При проходе Маллакского пролива в районе Сингапура, американский ракетный эсминец "Джон Маккейн"столкнулся с нефтеналивным судном "Alnic MC". результате 5 моряков получили ранения, 10 пропали без вести. Сам корабль получил существенные повреждения в районе кормы.

      Елки! Так они додумались эсминец в честь Маккейна назвать? НУ совсем бесстрашные люди...
      Как вы яхту назовете...
      Кто-то биографию живого Маккейна читал? Он же воплощение Зигзага Мак Кряка!
      Mik13
  9. Ментат Сегодня, 14:22
    Явно рассчитано на создание «возмущения деловых кругов». Но как-то жидко. Особенно умиляет, конечно, решение не возвращать сбор, чем они настроят людей не против российского руководства, а против себя такой мелочной вороватостью.
    Ментат
  10. Макаров Сегодня, 14:24
    какая еще нафиг инерция? вполне самостоятельная политика нового презика...и еще не вполне понятно как сочетается забота об АМЕРИКАНСКИХ гражданах и цветная революция создаваемая к слову ими же...может кто-то объяснит? Они УЖЕ осложнили жизнь россиянам...а в ответ типа нагнетать никто ничего не хочет? маразм...встать на путь развития конфликта (это я про дипломатов) а потом пытаться соскочить с него....
    Макаров
  11. shans2 Сегодня, 14:24
    Свою коронную фразу потом не добавил?)
    shans2
  12. Гардамир Сегодня, 14:29
    Лаврова надо наградить медалью Козырева, одного поля ягоды. И ответить нечем и сказать нечего.
    Гардамир
    1. Ziksura Сегодня, 15:54
      Для начала вас железным крестом. Не первый раз и не первый год спрашиваю (хотя и знаю , это я для не посвящённых форумчан стараюсь) смысл вашей аватарки. А то я гляжу ужо на модном критиканизме бриганенфюррер.
      Ziksura
  13. Tusv Сегодня, 14:36
    Ограничения будут действовать, пока число американских дипломатов не увеличат, заявили в дипмиссии.

    Как говорят друзья Евреи, Арабы понимают только силу. Сокращение штатов такая ничтожная весчь. , что говорить о ней - срамота, но и нормальный отпуск простому фсбешнику и греушнику
    Tusv
  14. jetfors_84 Сегодня, 14:37
    Если консульства не работают на выдачу виз, закрыть их. Пущай все в москве тусуются.
    jetfors_84
    1. вадим dok Сегодня, 14:44
      Они и так уже закрывают сами консульства!
      вадим dok
      1. DenZ Сегодня, 15:11
        Цитата: вадим dok
        Они и так уже закрывают сами консульства

        И где в России уже закрыли если не секрет?
        DenZ
  15. хмурый лис Сегодня, 14:52
    гадюки брызгают ядом .вот только смотрите как бы слюной не захлебнулись от злости Исключительные negative
    хмурый лис
    1. askme Сегодня, 15:28
      Брызгают - потому что очень плохо им, страшно, болеют. Не стоит им мешать)
      askme
  16. mikh-korsakov Сегодня, 15:02
    Не понял Лаврова. Он сказал, что решение американских властей вызвано их желанием спровоцировать в России цветную революцию. Но при этом он сказал, что наша страна не будет отвечать на происки Америки. То есть он допускает, что этот удар Америки можно пропустить. Согласен ли г-н Лавров выступит на митинге перед разъяренной толпой либералов, которым срочно понадобится в Америку.
    mikh-korsakov
    1. Макаров Сегодня, 15:04
      едва-ли его на митинге вообще можно увидеть...
      Макаров
  17. colonel Сегодня, 15:11
    Собеседования для получения неиммиграционной визы в консульствах США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке будут приостановлены

    Вопрос: консульства США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в таком случае, на хрена нам нужны?
    colonel
    1. Monster_Fat Сегодня, 15:52
      Они нужны не "нам", а "им"-американцам для связи и работы с НКО, для собеседования с претендентами на пополнение "пятой колонны" в России, для личных бесед с персонами типа "навальный и Ко"...
      Monster_Fat
      1. colonel Сегодня, 15:58
        Дык, и я о том же. Хотя, если вся эта шелупонь получит иммигрантские визы, я лично, не обижусь.
        colonel
  18. iouris Сегодня, 15:13
    Администрация США всячески пытается ослабить зависимость РФ от США. Но пока процесс идёт очень сложно. Нужно помочь США и запретить эмиграцию из РФ.
    iouris
    1. Setrac Сегодня, 15:24
      Цитата: iouris
      Администрация США всячески пытается ослабить зависимость РФ от США. Но пока процесс идёт очень сложно. Нужно помочь США и запретить эмиграцию из РФ.

      Правильно, раз уж джексонавеника вернули - запретить выезд всем ученым и евреям, особенно евреям.
      Setrac
  19. unignm Сегодня, 16:16
    я так понял что новые рушники завезли?
    unignm
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