Лавров прокомментировал решение США ограничить выдачу виз россиянам

Насчет наших ответных действий, как я уже сказал, необходимо изучить подробно те решения, которые американцами были объявлены. Посмотрим, могу сказать только одно: мы не будем срывать зло на американских гражданах. То есть, если кто-то надеялся, что в данном случае дурной пример будет заразительным, то он просчитался

Это логика известная — это логика тех, кто организует цветные революции, и это инерция администрации Обамы в чистом виде