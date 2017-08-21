Лавров прокомментировал решение США ограничить выдачу виз россиянам
Глава МИД Сергей Лавров пообещал не осложнять получение американскими гражданами российских виз в ответ на последние шаги Вашингтона, об этом он заявил на пресс-конференции.
По его мнению, решение американских властей нацелено на то, чтобы вызвать недовольство российских граждан действиями руководства страны.
Ранее американское посольство сообщило, что с 23 августа приостановит на неопределенный срок процедуру выдачи неиммиграционных виз США по всей России. Первого сентября эта процедура возобновится, но только в Москве. Собеседования для получения неиммиграционной визы в консульствах США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке будут приостановлены до последующего уведомления. Кроме того, посольство не будет возвращать оплаченный консульский сбор россиянам, подавшим заявление на визу.
Эти меры в посольстве объяснили сокращением численности сотрудников. Ограничения будут действовать, пока число американских дипломатов не увеличат, заявили в дипмиссии.
Насчет наших ответных действий, как я уже сказал, необходимо изучить подробно те решения, которые американцами были объявлены. Посмотрим, могу сказать только одно: мы не будем срывать зло на американских гражданах. То есть, если кто-то надеялся, что в данном случае дурной пример будет заразительным, то он просчитался— сказал Лавров.
По его мнению, решение американских властей нацелено на то, чтобы вызвать недовольство российских граждан действиями руководства страны.
Это логика известная — это логика тех, кто организует цветные революции, и это инерция администрации Обамы в чистом виде— добавил глава МИД, передает РИА Новости.
Ранее американское посольство сообщило, что с 23 августа приостановит на неопределенный срок процедуру выдачи неиммиграционных виз США по всей России. Первого сентября эта процедура возобновится, но только в Москве. Собеседования для получения неиммиграционной визы в консульствах США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке будут приостановлены до последующего уведомления. Кроме того, посольство не будет возвращать оплаченный консульский сбор россиянам, подавшим заявление на визу.
Эти меры в посольстве объяснили сокращением численности сотрудников. Ограничения будут действовать, пока число американских дипломатов не увеличат, заявили в дипмиссии.
Использованы фотографии: © РИА Новости / Виталий Белоусов
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