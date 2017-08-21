Анатолий Антонов, награждённый медалью За возвращение Крыма, назначен послом РФ в США

Назначить Антонова Анатолия Ивановича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки и постоянным наблюдателем Российской Федерации при Организации американских государств в Вашингтоне.

Президент России Владимир Путин сегодня подписал указ о назначении нового посла РФ в Соединённых Штатах Америки. На должность посла, которую ранее занимал Сергей Кисляк, назначается Анатолий Антонов. Ранее Анатолий Антонов (с 2011 по 2016 годы) занимал пост заместителя министра обороны России, а затем (с декабря 2016) - заместителя главы МИД России.Из президентского указа, текст которого приводит РИА Новости Из биографии Анатолия Антонова:он родился в 1955 году в Омске. В 1978 году окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО МИД СССР). С того же года поступил на работу в министерство иностранных дел. В 1984 году окончил аспирантуру МГИМО. Имеет научную степень доктора политических наук, а также степень кандидата экономических наук. Владеет двумя иностранными языками: английским и бирманским. Имеет многочисленные госнаграды, включая орден Александра Невского и медаль За возвращение Крыма. Анатолий Антонов с 2015 года находится под санкциями ЕС, Канады и Украины.Напомним, что сегодня американское посольство распространило информацию о том, что приостанавливает выдачу неиммиграционных виз для российских граждан.