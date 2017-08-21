16:22 21 августа

Анатолий Антонов, награждённый медалью За возвращение Крыма, назначен послом РФ в США

Президент России Владимир Путин сегодня подписал указ о назначении нового посла РФ в Соединённых Штатах Америки. На должность посла, которую ранее занимал Сергей Кисляк, назначается Анатолий Антонов. Ранее Анатолий Антонов (с 2011 по 2016 годы) занимал пост заместителя министра обороны России, а затем (с декабря 2016) - заместителя главы МИД России.

Из президентского указа, текст которого приводит РИА Новости:
Назначить Антонова Анатолия Ивановича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки и постоянным наблюдателем Российской Федерации при Организации американских государств в Вашингтоне.


Из биографии Анатолия Антонова:


он родился в 1955 году в Омске. В 1978 году окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО МИД СССР). С того же года поступил на работу в министерство иностранных дел. В 1984 году окончил аспирантуру МГИМО. Имеет научную степень доктора политических наук, а также степень кандидата экономических наук. Владеет двумя иностранными языками: английским и бирманским. Имеет многочисленные госнаграды, включая орден Александра Невского и медаль За возвращение Крыма. Анатолий Антонов с 2015 года находится под санкциями ЕС, Канады и Украины.

Анатолий Антонов, награждённый медалью За возвращение Крыма, назначен послом РФ в США


Напомним, что сегодня американское посольство распространило информацию о том, что приостанавливает выдачу неиммиграционных виз для российских граждан.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 29

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  1. СРЦ П-15 Сегодня, 15:16
    Классно Путин троллит америку!
    СРЦ П-15
    1. oleg-gr Сегодня, 15:24
      Хорошая кандидатура. Ранее уже предполагалось такое развитие событий.
      oleg-gr
      1. Тралл Сегодня, 15:26
        Годный кандидат на получение медали "За возвращение Аляски" smile
        Тралл
        1. УАЗ 452 Сегодня, 15:34
          А что так скромно? Помнится, в стихотворении прочитал: "И на груди его висела медаль за город Вашингтон".
          УАЗ 452
        2. Alexey Lesogor Сегодня, 16:07
          и "За возвращение Калифорнии"
          Alexey Lesogor
    2. cniza Сегодня, 15:25
      Да уж , достанется ему наследство , но ход очень интересный.
      cniza
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 15:27
        Цитата: cniza
        Да уж , достанется ему наследство , но ход очень интересный.

        Теперь перед нашим послом стоит задача: как встретиться с Трампом не скомпрометировав его! lol
        СРЦ П-15
        1. cniza Сегодня, 15:29
          Подозреваю , что этого может не случиться , с них станется.
          cniza
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 15:33
            Цитата: cniza
            Подозреваю , что этого может не случиться , с них станется.

            Ну это уже будет оскорбление России! Зная непредсказуемость нашего президента, ответ будет неожиданным.
            СРЦ П-15
            1. cniza Сегодня, 15:37
              Я уже ничему не удивлюсь...
              cniza
      2. Logall Сегодня, 15:30
        Пусть в замы Захарченко берёт! Стебаться так стебаться!
        Logall
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 15:35
          Цитата: Logall
          Пусть в замы Захарченко берёт! Стебаться так стебаться!

          Это у которого в квартире нашли тонны "зелени"? belay laughing
          СРЦ П-15
        2. с-т Petrov Сегодня, 16:02
          Пусть в замы Захарченко берёт! Стебаться так стебаться!


          он на похудейке от Кремля

          программа похудения от Кремлевских докторов. Ему не до работы сейчас
          с-т Petrov
      3. антивирус Сегодня, 15:46
        реноме РФ создает не Антонов , а уборщица в раздевалках УАЗа "Роза Галеева".
        антивирус
  2. Зяблицев Сегодня, 15:16
    Пойдёт вручать верительные грамоты, да и вообще пусть эту медаль носит на лацкане своего пиджака,дабы напоминать пин... американцам, кто в доме, нашем русском доме, включая и убогую Украину, хозяин!!!
    Зяблицев
  3. Арон Заави Сегодня, 15:16
    Ну вы даете. laughing У Путина чисто одесское чувство юмора. laughing
    Арон Заави
    1. с-т Petrov Сегодня, 15:24
      Ранее Анатолий Антонов (с 2011 по 2016 годы) занимал пост заместителя министра обороны России


      мне нравится работа моего президента уже 15 лет. Вот это Россиюшке так свезло. Мало стран в котором подавляющее большинство жителей довольно работой президента.

      И славно что у нас совпало)
      с-т Petrov
  4. Владыка Ситх Сегодня, 15:18
    Назначили послом в США, чтобы вернуть Аляску и Калифорнию! good
    Владыка Ситх
    1. cniza Сегодня, 15:25
      Не выдавайте основные задачи нового посла ... lol
      cniza
      1. Комментарий был удален.
    2. Дамир Сегодня, 15:30
      Добрый день!!! нет к сожалению о возврате речь пока не идет.... пока только обозначить возможности!!!! hi ну и в тайной надежде выслать американского посла в ответ....
      Дамир
      1. Dimal777 Сегодня, 15:35
        можно не возвращать, а вот гражданскую войну там устроить повторно и всячески ее поддерживать - было бы отлично.
        Dimal777
        1. Paranoid50 Сегодня, 15:48
          Цитата: Dimal777
          а вот гражданскую войну там устроить повторно и всячески ее поддерживать - было бы отлично.

          Дык,пока,на начальном этапе,сами справляются. laughing А дальше... да будем поглядеть.
          Paranoid50
      2. Flinky Сегодня, 15:54
        Теффтель и так в сентябре сваливает.
        Flinky
  5. УАЗ 452 Сегодня, 15:36
    А агреман он уже получил? Или наши заклятые партнёры тоже только сегодня узнали о кандидатуре нового российского посла?
    УАЗ 452
  6. alien308 Сегодня, 15:39
    А, в президенты он годится?
    alien308
  7. Flinky Сегодня, 15:53
    Троллинг 160 уровня. Особенно, если Антонов будет всегда при всех своих наградах, включая медаль "За возвращение Крыма".
    Flinky
  8. Не служил Сегодня, 15:56
    Они же в Россию Тефта после Украины назначили, симметричный ответ.
    Поддержка гражданской войны в Штатах это не наш метод. Мы всё таки гуманисты в отличие от Партнёров.
    Не служил
  9. garnik Сегодня, 15:56
    Всегда считал ,что ответственные посты ,должны занимать бывшие военные или ФСБшники проявившие себя с лучшей стороны на прежней службе.Все таки среди них чаще можно встретить патриотов.
    garnik
  10. faiver Сегодня, 16:21
    прям специалист широкого профиля - зам министра обороны и зам министра иностранных дел....
    faiver
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