В Ставрополье штурмовики уничтожили лагерь условных диверсантов
На полигоне в Ставропольском крае экипажи Су-25 в ходе учения уничтожили базу условных диверсантов, сообщает пресс-служба Южного округа.
Сообщается, что по легенде учения, «на территории данного региона в лесном массиве горной местности условными террористами был оборудован тренировочный лагерь для подготовки 20 диверсионно-разведывательных групп по 10 человек в каждой».
«Используя координаты целей, полученных самолетами-разведчиками, штурмовики Су-25СМ совершили несколько боевых вылетов с пуском управляемых ракет и сбросом корректируемых авиабомб, уничтожив при этом объекты условной базы боевиков, в том числе 5 крупных схронов с оружием и боеприпасами, а также самих "диверсантов"», – рассказали в округе.
Кроме того, экипажи отработали действия при отказе авиационной техники, уклонении от атак истребительной авиации противника в условиях радиоэлектронного подавления.
Экипажи штурмовиков Су-25СМ штурмового авиаполка Южного военного округа в ходе плановых летно-тактических занятий уничтожили крупную базу условных незаконных вооруженных формирований (НВФ) на полигоне в Ставропольском крае,говорится в релизе.
Сообщается, что по легенде учения, «на территории данного региона в лесном массиве горной местности условными террористами был оборудован тренировочный лагерь для подготовки 20 диверсионно-разведывательных групп по 10 человек в каждой».
«Используя координаты целей, полученных самолетами-разведчиками, штурмовики Су-25СМ совершили несколько боевых вылетов с пуском управляемых ракет и сбросом корректируемых авиабомб, уничтожив при этом объекты условной базы боевиков, в том числе 5 крупных схронов с оружием и боеприпасами, а также самих "диверсантов"», – рассказали в округе.
Кроме того, экипажи отработали действия при отказе авиационной техники, уклонении от атак истребительной авиации противника в условиях радиоэлектронного подавления.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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