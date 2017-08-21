16:22 21 августа

В Ставрополье штурмовики уничтожили лагерь условных диверсантов

На полигоне в Ставропольском крае экипажи Су-25 в ходе учения уничтожили базу условных диверсантов, сообщает пресс-служба Южного округа.

В Ставрополье штурмовики уничтожили лагерь условных диверсантов


Экипажи штурмовиков Су-25СМ штурмового авиаполка Южного военного округа в ходе плановых летно-тактических занятий уничтожили крупную базу условных незаконных вооруженных формирований (НВФ) на полигоне в Ставропольском крае,
говорится в релизе.


Сообщается, что по легенде учения, «на территории данного региона в лесном массиве горной местности условными террористами был оборудован тренировочный лагерь для подготовки 20 диверсионно-разведывательных групп по 10 человек в каждой».

«Используя координаты целей, полученных самолетами-разведчиками, штурмовики Су-25СМ совершили несколько боевых вылетов с пуском управляемых ракет и сбросом корректируемых авиабомб, уничтожив при этом объекты условной базы боевиков, в том числе 5 крупных схронов с оружием и боеприпасами, а также самих "диверсантов"», – рассказали в округе.

Кроме того, экипажи отработали действия при отказе авиационной техники, уклонении от атак истребительной авиации противника в условиях радиоэлектронного подавления.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 2

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  1. Александр War Сегодня, 15:39
    Коль тема про авиацию добавлю Из экспозиции открывающегося Международного военно-технического форума "Армия-2017" в Кубинке. Модель укрытия типа ТМУ для хранения летательного аппарата типа Су-34. Экспозиция Международного военно-технического форума "Армия-2017" в Кубинке
    Александр War
  2. Александр War Сегодня, 15:47
    Не по теме! Про Сургут помните этого ,умника" Франц Клинцевич не считает произошедшее терактом. В продолжении http://twower.livejournal.com/2130248.html
    Александр War
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