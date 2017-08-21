В войска начала поступать облегченная обувь компании «Фарадей»

Начат выпуск новой облегченной модели ботинок с высоким берцем для военнослужащих. Верх обуви выполнен из натуральной гидрофобной кожи с текстильными вставками. Вставки из ткани обеспечивают лучшую вентиляцию и снижают вес обуви,

Компания «Фарадей» разработала новую облегченную обувь в интересах Минобороны России и других силовых структур, передает Интерфакс-АВН сообщение представителя предприятия.рассказал агентству представитель компании.По его словам, «в отличие от уставной летней модели старого образца, новая модель компании "Фарадей" выпускается исключительно на литьевой подошве, что гарантирует максимальную износоустойчивость, прочность и влагостойкость».Новинка уже поставляется для нужд министерства обороны.Собеседник отметил, что «отзывы личного состава подтверждают гораздо больший срок службы по сравнению с облегченными моделями прошлых лет, которые имели проблемы с креплением подошвы и износоустойчивостью в целом».