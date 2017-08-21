16:22 21 августа

В войска начала поступать облегченная обувь компании «Фарадей»

Компания «Фарадей» разработала новую облегченную обувь в интересах Минобороны России и других силовых структур, передает Интерфакс-АВН сообщение представителя предприятия.



Начат выпуск новой облегченной модели ботинок с высоким берцем для военнослужащих. Верх обуви выполнен из натуральной гидрофобной кожи с текстильными вставками. Вставки из ткани обеспечивают лучшую вентиляцию и снижают вес обуви,
рассказал агентству представитель компании.


По его словам, «в отличие от уставной летней модели старого образца, новая модель компании "Фарадей" выпускается исключительно на литьевой подошве, что гарантирует максимальную износоустойчивость, прочность и влагостойкость».

Новинка уже поставляется для нужд министерства обороны.

Собеседник отметил, что «отзывы личного состава подтверждают гораздо больший срок службы по сравнению с облегченными моделями прошлых лет, которые имели проблемы с креплением подошвы и износоустойчивостью в целом».

Использованы фотографии: http://faradei.ru
4

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 7

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Trevis Сегодня, 15:50
    и снижают вес обуви,


    Существенно снижают?
    Интересно, подошва с пустотами внутри?
    Trevis
    1. АлексКП Сегодня, 15:55
      Больше нравится «в отличие от уставной летней модели старого образца, новая модель компании "Фарадей" выпускается исключительно на литьевой подошве, что гарантирует максимальную износоустойчивость, прочность и влагостойкость» а то помнится крокодилы месяц разнашиваеш месяц носиш и на третий они разлетаются.
      АлексКП
  2. Александр War Сегодня, 16:04
    Вообще Мин Обороны надо всех военных обувать в нормальную обувь ,а Фарадей зарекомендовал себя очень положительно!
    Александр War
  3. Чёрный Полковник Сегодня, 16:08
    Можно было бы и ступню облегчить - кожа то не дышит, как ни крути. Хотя может для пустынь-степей и есть что-то подобное. После военной кафедры сына остались подобные берцы. Не знаю как долго и нагруженно он их эксплуатировал, но я их на домашних работах добил за пару месяцев. Хотя, признаюсь, лёгкость и "лёгкое дыхание ног" понравились. Кстати, покупал он их в Военторге.
    Чёрный Полковник
  4. Андрюха Г Сегодня, 16:12
    "Лирическое отступление" - Туфли, как много в этом слове для советского офицера (прапорщика и свехсрочнослужащего) 25 лет проносившего хромовые сапоги (практически круглый год - и в жару и в ход).
    Андрюха Г
  5. fif21 Сегодня, 16:16
    В лужу не вступи , по мокрой траве не пройди , грязь с тряпки не отмоешь . recourse Обувь для парадов. И это ..... МО будет закупать? am
    fif21
    1. НЕКСУС Сегодня, 16:20
      Цитата: fif21
      В лужу не вступи , по мокрой траве не пройди

      С чего такой вывод? Эти берцы ,как раз и предназначены ходить и по грязи,и по траве и все это в режиме долгого похода...
      Цитата: fif21
      грязь с тряпки не отмоешь

      А пробовали? wassat
      Цитата: fif21
      Обувь для парадов

      Если она такая износостойкая и влагостойкая,почему нет?
      НЕКСУС
Картина дня