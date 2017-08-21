16:22 21 августа

В войска поставлена первая партия РЗСО "Торнадо-С"

Как сообщает пресс-служба ПАО "Мотовилихинские заводы", предприятие в рамках выполнения гособоронзаказа отгрузило в войска первую партию машин из состава современного комплекса реактивной системы залпового огня «Торнадо-С».

Предприятие в рамках выполнения гособоронзаказа отгрузило в войска первую партию машин из состава современного комплекса РСЗО "Торнадо-С". К сожалению, в рамках государственной тайны мы не можем сказать об объемах заказа, его сроках и сумме
- отметили в пресс-службе

Как ранее сообщил начальник ракетных войск и артиллерии Вооружённых сил России генерал-лейтенант Михаил Матвеевский, до 2020 года РСЗО «Торнадо-С» в рамках программы планового перевооружения реактивных артиллерийских бригад заменят своих предшественников — системы «Смерч».


В войска поставлена первая партия РЗСО "Торнадо-С"


«Торнадо-С» является модифицированной версией высокоэффективной РСЗО «Смерч». Новая разработка соответствует основным тенденциям ведения современного боя. Реализованные в системе процессы автоматизации позволяют одновременно управлять стрельбой дивизиона, а также автоматически рассчитывать данные по цели, наводить пакеты направляющих боевых машин в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Это позволит значительно повысить мобильность комплекса и эффективность его боевого применения.

ПАО «Мотовилихинские заводы» является разработчиком и единственным в России производителем боевой и транспортно-заряжающей машин из состава реактивных систем залпового огня типа «Град», «Смерч» и их модифицированных версий «Торнадо-Г», «Торнадо-С». В 2015 году РСЗО «Торнадо-С» прошла государственные испытания.

Использованы фотографии: http://mz.perm.ru/
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Комментарии 4

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  1. Siberia 9444 Сегодня, 16:01
    Это хорошо , но с шасси надо что делать feel
    Siberia 9444
    1. umah Сегодня, 16:16
      А на камазовское шасси с уменьшенным количеством направляющих передумали ставить?
      umah
    2. активатор Сегодня, 16:16
      Цитата: Siberia 9444
      Это хорошо , но с шасси надо что делать feel

      А ,что с ним не так?
      активатор
  2. Ziksura Сегодня, 16:06
    Это конечно очень хорошо. Но если честно меня интересует- наш ответ китайцам готовится, т.е. новые разработки ведутся?
    Ziksura
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