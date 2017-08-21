В войска поставлена первая партия РЗСО "Торнадо-С"

Предприятие в рамках выполнения гособоронзаказа отгрузило в войска первую партию машин из состава современного комплекса РСЗО "Торнадо-С". К сожалению, в рамках государственной тайны мы не можем сказать об объемах заказа, его сроках и сумме

Как сообщает пресс-служба ПАО "Мотовилихинские заводы", предприятие в рамках выполнения гособоронзаказа отгрузило в войска первую партию машин из состава современного комплекса реактивной системы залпового огня «Торнадо-С».- отметили в пресс-службеКак ранее сообщил начальник ракетных войск и артиллерии Вооружённых сил России генерал-лейтенант Михаил Матвеевский, до 2020 года РСЗО «Торнадо-С» в рамках программы планового перевооружения реактивных артиллерийских бригад заменят своих предшественников — системы «Смерч».«Торнадо-С» является модифицированной версией высокоэффективной РСЗО «Смерч». Новая разработка соответствует основным тенденциям ведения современного боя. Реализованные в системе процессы автоматизации позволяют одновременно управлять стрельбой дивизиона, а также автоматически рассчитывать данные по цели, наводить пакеты направляющих боевых машин в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Это позволит значительно повысить мобильность комплекса и эффективность его боевого применения.ПАО «Мотовилихинские заводы» является разработчиком и единственным в России производителем боевой и транспортно-заряжающей машин из состава реактивных систем залпового огня типа «Град», «Смерч» и их модифицированных версий «Торнадо-Г», «Торнадо-С». В 2015 году РСЗО «Торнадо-С» прошла государственные испытания.