Сергей Рудской: В Сирии произошли коренные изменения
Сегодня брифинг провёл начальник Главного оперативного управления ГШ ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской. Генерал представил свежие данные по поводу обстановки в Сирийской Арабской Республике. По словам Сергея Рудского, за последний месяц в САР произошли коренные изменения. Это выразилось в том, что правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ нанесли существенное поражение боевикам ИГИЛ (*запрещено в РФ) в центральной части страны. Также генерал-полковник отметил полное освобождение от террористов сирийской провинции Алеппо.
Из выступления Сергея Рудского (официальный сайт МО РФ):
Генерал Рудской отметил, что в ночь на 12 августа сирийская армия при поддержке ВКС РФ провела уникальную операцию по высадке тактического десанта в тылу ИГИЛ (*) в провинции Ракка.
Начальник ГОУ ГШ ВС РФ:
По словам генерала Рудского, интенсивность вылетов российской авиации увеличена до 60-70 вылетов в сутки – для уничтожения групп боевиков, пытающихся отойти в направлении Дейр-эз-Зора.
Рудской:
Представитель МО РФ отметил, что важной составляющей успеха является создание зон деэскалации и готовность различных вооружённых формирований в Сирии вести борьбу с ИГИЛ (*). По словам Сергея Рудского, общее число сирийских населённых пунктов, подключившихся к перемирию, достигло 2207. По линии МО РФ оказана медпомощь более чем 3,5 тыс. гражданских лиц в Сирийской Арабской Республике.
Из выступления Сергея Рудского (официальный сайт МО РФ):
Всего от боевиков очищено 50 населённых пунктов и более 2,7 тыс. квадратных километров сирийской территории. В результате удара правительственных войск по сходящимся направлениям на Эс-Саванет окружена крупная группировка террористов ИГИЛ в районе города Акербат. Продолжаются наступательные действия по сжатию кольца окружения. В ближайшее время город Акербат будет освобожден.
Создано ещё одно кольцо окружения восточнее Итрии. Это удалось сделать благодаря стремительным наступательным действиям подразделений генерала Хасана Сухела при поддержке авиации ВКС России. При этом сирийские правительственные войска начали применять новые способы борьбы против террористических группировок.
Создано ещё одно кольцо окружения восточнее Итрии. Это удалось сделать благодаря стремительным наступательным действиям подразделений генерала Хасана Сухела при поддержке авиации ВКС России. При этом сирийские правительственные войска начали применять новые способы борьбы против террористических группировок.
Генерал Рудской отметил, что в ночь на 12 августа сирийская армия при поддержке ВКС РФ провела уникальную операцию по высадке тактического десанта в тылу ИГИЛ (*) в провинции Ракка.
Начальник ГОУ ГШ ВС РФ:
Внезапность и стремительность действий десантировавшихся подразделений, а также эффективность огневого поражения, осуществлявшегося сирийской артиллерией и российскими ударными вертолётами Ка-52, обеспечили возможность быстрого выдвижения к Эль-Кдеру основных сил правительственных войск и овладение им без потерь. Формирования ИГИЛ (*)в этом районе полностью разгромлены. Сирийская армия наступает с темпом 30-40 и более километров в сутки. В результате действий сирийской армии освобождены города Эль-Ком, Бир-Кдем, нефтяное поле Мамбиджа, продолжается наступление на Эт-Тейбе, создавая еще одно кольцо окружения. Группировка правительственных войск, действующая к востоку от Пальмиры, овладела стратегически важным населённым пунктом Эс-Сухне и без остановок развивает наступление на Дейр-Эз-Зор.
По словам генерала Рудского, интенсивность вылетов российской авиации увеличена до 60-70 вылетов в сутки – для уничтожения групп боевиков, пытающихся отойти в направлении Дейр-эз-Зора.
Рудской:
ВКС России в круглосуточном режиме осуществляют воздушную разведку, выявление и уничтожение бронетехники игиловцев, пикапов с тяжёлым вооружением и автомобильных колонн с боеприпасами. За последние 5 суток российские самолеты совершили 316 вылетов и нанесли 819 ударов. Всего в августе авиацией ВКС России выполнено 990 боевых вылетов. По командным пунктам, позициям, складам, перевалочным базам и лагерям боевиков нанесено 2518 авиационных ударов. Уничтожено 40 единиц бронетехники, 106 автомобилей с установленными на них крупнокалиберными пулеметами и до 800 террористов.
Представитель МО РФ отметил, что важной составляющей успеха является создание зон деэскалации и готовность различных вооружённых формирований в Сирии вести борьбу с ИГИЛ (*). По словам Сергея Рудского, общее число сирийских населённых пунктов, подключившихся к перемирию, достигло 2207. По линии МО РФ оказана медпомощь более чем 3,5 тыс. гражданских лиц в Сирийской Арабской Республике.
Использованы фотографии: http://function.mil.ru
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