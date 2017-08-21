Сергей Рудской: В Сирии произошли коренные изменения







Создано ещё одно кольцо окружения восточнее Итрии. Это удалось сделать благодаря стремительным наступательным действиям подразделений генерала Хасана Сухела при поддержке авиации ВКС России. При этом сирийские правительственные войска начали применять новые способы борьбы против террористических группировок. Всего от боевиков очищено 50 населённых пунктов и более 2,7 тыс. квадратных километров сирийской территории. В результате удара правительственных войск по сходящимся направлениям на Эс-Саванет окружена крупная группировка террористов ИГИЛ в районе города Акербат. Продолжаются наступательные действия по сжатию кольца окружения. В ближайшее время город Акербат будет освобожден.Создано ещё одно кольцо окружения восточнее Итрии. Это удалось сделать благодаря стремительным наступательным действиям подразделений генерала Хасана Сухела при поддержке авиации ВКС России. При этом сирийские правительственные войска начали применять новые способы борьбы против террористических группировок.

Внезапность и стремительность действий десантировавшихся подразделений, а также эффективность огневого поражения, осуществлявшегося сирийской артиллерией и российскими ударными вертолётами Ка-52, обеспечили возможность быстрого выдвижения к Эль-Кдеру основных сил правительственных войск и овладение им без потерь. Формирования ИГИЛ (*)в этом районе полностью разгромлены. Сирийская армия наступает с темпом 30-40 и более километров в сутки. В результате действий сирийской армии освобождены города Эль-Ком, Бир-Кдем, нефтяное поле Мамбиджа, продолжается наступление на Эт-Тейбе, создавая еще одно кольцо окружения. Группировка правительственных войск, действующая к востоку от Пальмиры, овладела стратегически важным населённым пунктом Эс-Сухне и без остановок развивает наступление на Дейр-Эз-Зор.

ВКС России в круглосуточном режиме осуществляют воздушную разведку, выявление и уничтожение бронетехники игиловцев, пикапов с тяжёлым вооружением и автомобильных колонн с боеприпасами. За последние 5 суток российские самолеты совершили 316 вылетов и нанесли 819 ударов. Всего в августе авиацией ВКС России выполнено 990 боевых вылетов. По командным пунктам, позициям, складам, перевалочным базам и лагерям боевиков нанесено 2518 авиационных ударов. Уничтожено 40 единиц бронетехники, 106 автомобилей с установленными на них крупнокалиберными пулеметами и до 800 террористов.