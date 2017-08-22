МиГ-31БМ и ПАК ДП. Настоящее и будущее дальнего перехвата

По материалам сайтов:

http://ria.ru/

http://tass.ru/

http://rg.ru/

http://iz.ru/

http://nvo.ng.ru/

http://kommersant.ru/

http://bastion-opk.ru/

Важнейшей составляющей Воздушно-космических сил является группировка дальних перехватчиков. Ее задачей является своевременный перехват опасных воздушных целей на безопасном расстоянии от границ или важных объектов. В рамках текущей и составляемой программ перевооружения системам дальнего перехвата уделяется требуемое внимание. Согласно нынешним планам, в этой сфере будет осуществляться модернизация имеющихся комплексов, а параллельно с ней планируется проводить создание новых.В настоящее время задачи дальнего перехвата возлагаются на самолеты МиГ-31 нескольких модификаций. Такая техника способна решать поставленные задачи, однако прогресс последних десятилетий в определенной мере сократил ее потенциал. Для сохранения требуемых технических характеристик и получения новых боевых возможностей был запущен проект модернизации имеющихся самолетов. Текущая Госпрограмма вооружений подразумевает обновление нескольких десятков перехватчиков по самому новому проекту.Проект с обозначением МиГ-31БМ был предложен еще в конце девяностых годов. Он подразумевал серьезнейшее обновление бортового радиоэлектронного оборудования и позволял самым серьезным образом улучшить существующие машины типа МиГ-31Б. Однако специфическая экономическая обстановка того времени не позволила провести все требования в кратчайшие сроки. Все необходимые испытания опытных МиГ-31БМ были завершены только в начале текущего десятилетия, после чего появился заказ на серийную модернизацию техники.Проект с литерами «БМ» предусматривает ремонт и модернизацию самолетов с восстановлением их технической готовности и продлением ресурса, а также предлагает замену массы бортовой электроники различного назначения. Ключевой момент такой модернизации – замена существующей РЛС новым изделием «Заслон-М». Эта станция с фазированной антенной решеткой, в отличие от предшественников и множества других систем, способна находить воздушные цели на дистанциях до 320 км (в зависимости от типа цели). Атака цели возможна на расстояниях до 280 км. Автоматика способна сопровождать 24 цели и атаковать до восьми.Обновленный прицельно-навигационный комплекс перехватчика МиГ-31БМ позволяет атаковать как воздушные, так и наземные цели. Для уничтожения последних могут применяться управляемые ракеты и бомбы нескольких типов. Модернизированные самолеты также отличаются обновленными кабинами пилота и штурмана-оператора. Обе кабины оснащаются жидкокристаллическими экранами, пригодными для вывода различной информации. В частности, теперь пилот может получать сведения о текущей тактической обстановке. В предыдущих проектах семейства МиГ-31 подобные возможности отсутствовали.Одновременно с этим проект модернизации не предусматривает замену силовой установки, серьезное обновление планера и т.д. Как следствие, при сохранении достаточно высоких летно-технических характеристик, обновленный перехватчик получает новые боевые возможности, а также повышает свой потенциал в деле решения основных задач.По имеющимся данным, в настоящее время вооруженные силы России располагают примерно двумя с половиной сотнями самолетов-перехватчиков МиГ-31 нескольких модификаций. Значительная часть этой техники остается в строю и призвана решать задачи дальнего перехвата в тех или иных рубежах. По результатам испытаний опытных образцов МиГ-31БМ командование приняло решение о дальнейшей судьбе имеющейся техники. Как было объявлено несколько лет назад, в обозримом будущем модернизацию пройдет лишь сотня самолетов. Из этого числа 60 машин планировалось обновить до состояния «БМ» с соответствующим ростом характеристик, тогда как прочие должны были сохранить комплектацию, соответствующую их модификации.Планы по ремонту и модернизации строевой техники уже были частично выполнены. К настоящему времени предприятия авиационной промышленности приняли на ремонт, восстановили и обновили по последнему проекту несколько десятков перехватчиков. По известным данным, большая часть этой техники уже отправилась служить в Воздушно-космических силах. Меньшее количество самолетов предназначается для морской авиации военно-морского флота. При этом работы по обновлению техники продолжаются и будут вестись, как минимум, до 2020 года.Не так давно стали известны новые подробности планов по модернизации и перевооружению строевых частей. В конце июля отечественные средства массовой информации рассказали о грядущей модернизации самолетов МиГ-31 из парка техники эскадрильи перехватчиков 7060-й авиационной базы. По известным данным, эта часть, базирующаяся на камчатском аэродроме Елизово, имеет на вооружении около трех десятков перехватчиков МиГ-31 старых модификаций, уже нуждающихся в ремонте и обновлении.Как стало известно в конце прошлого месяца, в ближайшее время военное ведомство планирует модернизировать материальную часть эскадрильи перехватчиков. Обновленные МиГ-31БМ, прошедшие необходимый ремонт, будут возвращены полку в следующем году. Параллельно с модернизацией техники планируется осуществлять подготовку летного и наземного состава полка. Таким образом, сразу после возвращения в Елизово самолеты смогут продолжать полноценную службу.Согласно ранее оглашенным данным, модернизация самолетов МиГ-31 ряда модификаций до состояния «БМ» будет продолжаться до конца текущего десятилетия. Таким образом, в самом ближайшем будущем могут появиться новые сообщения, касающиеся обновления материальной части того или иного соединения. Реализация подобных планов приведет к очевидным положительным последствиям: войска смогут продолжать эксплуатацию достаточно старых машин, а также использовать их новые возможности.Как сообщалось ранее, ремонт и модернизация по новому проекту позволят продлевать сроки эксплуатации техники на 10-15 лет. Таким образом, обновленные МиГ-31БМ смогут служить, как минимум, до конца следующего десятилетия. Среди прочего, это дает достаточно времени для замены существующей техники, которая не может служить вечно. По известным данным, авиационная промышленность и военное ведомство уже занялись созданием новой техники, которой в будущем предстоит заменить машины существующих типов.О планах министерства обороны в части создания перспективного перехватчика, призванного заменить МиГ-31, стало известно еще в 2013 году. Тем не менее, на тот момент командование ВВС указывало только на возможность разработки нового самолета в рамках текущей Госпрограммы вооружений. При успешной реализации таких планов вооруженные силы могли бы до конца двадцатых годов отказаться от устаревших МиГ-31. В следующем 2014 году был дан старт новому проекту. Тогда же стало известно название программы: «Перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата» (ПАК ДП). По аналогии с существующей техникой будущая машина получила неофициальное название МиГ-41. Впоследствии, однако, подобное название в официальных источниках не фигурировало.К середине 2015 года планы в отношении программы ПАК ДП были пересмотрены. Опытно-конструкторскую работу теперь планировалось запустить только в 2015 году. Несмотря на перенос сроков, свое желание участвовать в программе выразили Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» и Научно-исследовательский институт приборостроения им. В.В. Тихомирова. Компания «МиГ» предлагала использовать в новом проекте свой опыт в деле создания истребителей и перехватчиков, в том числе машин семейства МиГ-31, а НИИ Приборостроения занимался проработкой облика радиоэлектронных систем будущего самолета.В конце 2015 года РСК «МиГ» объявило о начале проектных работ в рамках новой программы. На тот момент авиаконструкторы уже имели представление об общем облике будущего ПАК ДП, и потому смогли приступить к определению технических особенностей проекта. При этом отмечалось, что все работы осуществляются не в инициативном проекте и выполняются за счет государственного заказчика.До середины текущего 2017 года новые интересные сообщения о ходе программы ПАК ДП не поступали. Планы или график программы, насколько известно, не претерпевали заметных изменений. Новые подробности работ стали известны только в середине июня, когда новое руководство корпорации «МиГ» рассказало о текущих работах в разных областях и планах по обновлению организации. Согласно официальным заявлениям, в настоящее время авиастроители продолжают работу над концепцией и заняты формированием облика будущего перехватчика. Теперь работы ведутся в инициативном порядке, но с участием некоторых смежных организаций.Имеющиеся сведения позволяют предполагать, что на данный момент специалисты авиационной промышленности и Воздушно-космических сил заняты формированием облика будущего дальнего перехватчика, и подобные работы будут продолжаться в течение нескольких следующих лет. Опытно-конструкторские работы, результатом которых станет появление опытной техники и последующее развертывание серийного производства, пока планируется начать лишь в 2019 году.По понятным причинам, официальные сведения о техническом облике будущего перехватчика пока отсутствуют. Более того, проект все еще пребывает в стадии предварительной проработки, из-за чего те или иные требования к будущему перехватчику могут быть не определены до сих пор. Как следствие, пока можно лишь строить предположения и делать прогнозы, претендующие на определенную правдоподобность. При этом не следует забывать, что все они в итоге могут разойтись с действительным положением дел, которое прояснится после официальной публикации желаемой информации.Достаточно поздний старт проектирования будет иметь понятные последствия. На разработку технического проекта ПАК ДП уйдет несколько лет, и опытные самолеты-перехватчики смогут выйти на испытания не ранее середины двадцатых годов. При удачном стечении обстоятельств и отсутствии каких-либо серьезных проблем это позволит развернуть серийное производство такой техники на рубеже десятилетий – не позднее начала тридцатых годов. К этому времени имеющиеся в войсках МиГ-31БМ должны будут выработать значительную часть ресурса, приобретенного по результатам нынешнего ремонта.Нетрудно заметить, как именно в течение нескольких следующих лет будет осуществляться обновление парка самолетов-перехватчиков. До конца текущего десятилетия промышленность проведет модернизацию нескольких десятков серийных самолетов МиГ-31, уже состоящих на вооружении и остающихся в эксплуатации. После завершения этой программы промышленность сможет заняться проектированием новой машины аналогичного класса. Все необходимые работы, строительство и испытания опытных образцов, а также развертывание серийного производства могут быть выполнены в течение следующего десятилетия.Из имеющихся данных прямо следует, что российское министерство обороны понимает важность своевременного обновления парка самолетов-перехватчиков и делает все возможное для его выполнения. Уже реализуется программа модернизации имеющихся в наличии самолетов, а в отдаленном будущем на смену этой технике придут совершенно новые машины. Таким образом, все важные направления не останутся без авиационного прикрытия, и ВКС сохранят возможности по перехвату опасных целей на большом удалении от важных объектов.