КнААЗ в этом году поставит военным 10 истребителей Су-35С

В этом году планируется поставить десять истребителей Су-35С для ВКС России. Для Комсомольского-на-Амуре филиала АО "Гражданские самолеты Сухого" авиазавод изготовит 36 самолетокомплектов лайнера Sukhoi Superjet 100,

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КнААЗ) им. Гагарина в текущем году передаст ВКС 10 истребителей С-35С, а также поставит 36 самолетокомплектов Sukhoi Superjet 100 компании «Гражданские самолеты Сухого», передает ТАСС сообщение пресс-службы правительства Хабаровского края.цитирует пресс-служба губернатора Вячеслава Шпорта.КнААЗ – филиал компании «Сухой», (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию), выпускает истребители Су-35С, Су-35, Су-30, а также работает над перспективными авиакомплексом фронтовой авиации Су-57 (Т-50). На его площадях собирают самолеты Sukhoi Superjet 100.В прошлом году завод приступил к выполнению заказа Минобороны на строительство 50-ти истребителей Су-35С поколения 4++. В период с 2009 по 2015 год предприятие уже поставило военным 48 машин.Кроме того, завод планирует выпустить до 2031 года 595 самолетов Sukhoi Superjet 100.Ранее директор КНААЗа Александр Пекарш сообщил, что объем валовой продукции авиазавода в 2017 году прогнозируется на уровне 60-ти млрд. рублей, что на 5 млрд. больше, чем годом ранее.