18:39 21 августа

КнААЗ в этом году поставит военным 10 истребителей Су-35С

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КнААЗ) им. Гагарина в текущем году передаст ВКС 10 истребителей С-35С, а также поставит 36 самолетокомплектов Sukhoi Superjet 100 компании «Гражданские самолеты Сухого», передает ТАСС сообщение пресс-службы правительства Хабаровского края.



В этом году планируется поставить десять истребителей Су-35С для ВКС России. Для Комсомольского-на-Амуре филиала АО "Гражданские самолеты Сухого" авиазавод изготовит 36 самолетокомплектов лайнера Sukhoi Superjet 100,
цитирует пресс-служба губернатора Вячеслава Шпорта.


КнААЗ – филиал компании «Сухой», (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию), выпускает истребители Су-35С, Су-35, Су-30, а также работает над перспективными авиакомплексом фронтовой авиации Су-57 (Т-50). На его площадях собирают самолеты Sukhoi Superjet 100.

В прошлом году завод приступил к выполнению заказа Минобороны на строительство 50-ти истребителей Су-35С поколения 4++. В период с 2009 по 2015 год предприятие уже поставило военным 48 машин.

Кроме того, завод планирует выпустить до 2031 года 595 самолетов Sukhoi Superjet 100.

Ранее директор КНААЗа Александр Пекарш сообщил, что объем валовой продукции авиазавода в 2017 году прогнозируется на уровне 60-ти млрд. рублей, что на 5 млрд. больше, чем годом ранее.

Использованы фотографии: ru.wikipedia.org/Vitaly V. Kuzmin
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Комментарии 31

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  1. НЕКСУС Сегодня, 16:34
    А сколько СУ-35-х получат ВКС с других производств? Интересно общее количество 35-х и 30-х ,которые пойдут в этом году в ВКС.
    НЕКСУС
    1. Житель Мордора Сегодня, 16:35
      Ни сколько. КнААЗ эксклюзивный производитель.
      Житель Мордора
      1. Громобой Сегодня, 16:40
        В Китай наверно больше уйдёт,чем в родную армию.
        Громобой
        1. user1212 Сегодня, 17:01
          Цитата: Громобой
          В Китай наверно больше уйдёт,чем в родную армию.

          В Китай тоже 10 по плану в этом году
          user1212
      2. Я_Сам_По_Себе Сегодня, 17:43
        Абзац. На всю Россию один производитель. По сути один "Топор" и всё что ли? belay
        Я_Сам_По_Себе
        1. Дамир Сегодня, 18:17
          По сути один "Топор"

          Вы правы... и всё... совсем... ибо это агрессия против независимого суверенного Государства владеющего атомным оружием.... поэтому ДА.... в ответ на топор прилетит сильномногокилотонный привет... да так что возможно никакой канал в Никарагуа уже не понадобиться...
          Дамир
    2. новичок Сегодня, 16:48
      а что у нас на следующий год? статья так ласково перетекла на сс100, что подумалось нечто нехорошее.
      новичок
      1. с-т Petrov Сегодня, 16:52
        а что у нас на следующий год? ... что подумалось нечто нехорошее.


        все пропало. Путин слил
        с-т Petrov
        1. новичок Сегодня, 16:54
          вы, видно под каким то впечатлением. вам не ко мне.
          новичок
          1. Чёрный Полковник Сегодня, 17:13
            с-т Petrov Сегодня, 16:52 ↑ Новый
            а что у нас на следующий год? ... что подумалось нечто нехорошее.
            все пропало. Путин слил
            новичок Сегодня, 16:54 ↑ Новый
            вы, видно под каким то впечатлением. вам не ко мне.
            ДА ЧТО Ж ВЫ ТАК ВСЁ ПО-СЕРЬЁЗНОМУ ВОСПРИНИМАЕТЕ? Человек прикололся слегка - день то сегодня чижолый, понедельник называется.
            Чёрный Полковник
            1. новичок Сегодня, 17:23
              ну раз так, то проехали.
              новичок
    3. Tusv Сегодня, 17:01
      Цитата: НЕКСУС
      А сколько СУ-35-х получат ВКС с других производств? Интересно общее количество 35-х и 30-х ,которые

      Позырь скока Су 30 МКИ и сколько еврофайтеров летают. Сушек больше. Новость главная. В наш парк Лосиный остров, забрел настоящий лось. Все на него зырят, как на чудо дивное, а он хавает крапиву
      Tusv
      1. новичок Сегодня, 17:04
        уголок живой природы на ВО. это здорово.
        новичок
        1. Tusv Сегодня, 17:12
          Цитата: новичок
          уголок живой природы на ВО. это здорово.

          Фильм Отец солдата видел? Там две минуты смотрели на слона, а потом за секунду выпустили свои обоймы в друг друга
          Tusv
          1. новичок Сегодня, 17:43
            видел. вы прям загадочный, какой то. мил человек, разшифруйте своё послание. всё ли хорошо на вашем острове?
            новичок
  2. Александр War Сегодня, 16:45
    В год даже чуть меньше эскадрильии sad
    Александр War
    1. Muvka Сегодня, 16:51
      А вас не смущает то, что они еще Су-30 и Су-34 выпускают? Посчитайте общее количество.
      Muvka
      1. Александр War Сегодня, 16:55
        КнААЗ выпускает только Су-35С!Так как в Иркутске собирают Су-34 и Су-30СМ в Новосибирске
        Александр War
        1. user1212 Сегодня, 17:10
          Цитата: Александр War
          КнААЗ выпускает только Су-35С

          Су 57 (ПАК ФА) и SSJ. Су 30МК2 еще выпускали
          user1212
          1. ССИ Сегодня, 17:47
            Цитата: user1212
            Су 57 (ПАК ФА) и SSJ. Су 30МК2 еще выпускали

            Это Вы зря.... ПАКа еще серийно не выпускают, а суперджет выпускает ДРУГАЯ компания. Речь о КнААЗе идет...
            ССИ
      2. user Сегодня, 16:58
        А вас не смущает то, что они еще Су-30 и Су-34 выпускают?


        Су-34 выпускает Новосибирский авиационный завод им. В.П. Чкалова
        user
    2. Roma-1977 Сегодня, 16:56
      Зато по цене стоят эскадрилья как целый полк. Тоже понимать надо.
      Roma-1977
  3. san4es Сегодня, 17:26
    КнААЗ в этом году поставит военным 10 истребителей Су-35С

    (фигура на 2.25 мин.- не вероятна belay )

    Технические параметры
    Экипаж составляет 1 человек.
    Max скорость на малых высотах - 1400 км/ч.
    Скорость на больших высотах — 2500 км/ч.
    Дальность полёта: на высоте 3,6 км – 4500 км, на высоте 200 м – 1580 км.
    Длина пробега: с парашютом для торможения, нормальной взлетной массой, применением тормозов – 650 м, разбега при полном форсаже — 450 м.
    Потолок - 20 километров.
    Скороподъемность - 280 м/с
    Размах крыльев составляет 14,75 м.
    Пустой самолет имеет массу 19 т, рабочая взлётная масса – 25 т, максимальная масса – 34 т, загрузка топлива – 11 т.
    Двигатели: турбореактивные массой 1520 кг, имеющие форсажную камеру и управляемый вектор тяги, АЛ-41Ф1С. Тяга: 2 × 8800 кгс; на форсаже: 2 × 14 500 кгс. soldier
    san4es
    1. Ugolek Сегодня, 18:05
      (фигура на 2.25 мин.- не вероятна )


      Я бы это назвал воздушным хип-хопом!))))
      Ugolek
      1. san4es Сегодня, 18:19
        Цитата: Ugolek
        Я бы это назвал воздушным хип-хопом!))))

        ...Скорее брейк-дэнсом...Или воздушным балетом
        san4es
  4. zyablik.olga Сегодня, 18:00
    выпускает истребители Су-35С, Су-35...

    Простите, кто нибудь мне живущей и работающей в Комсомольске, объяснит чем Су-35С отличаетя от Су-35 ? Непрофессионализм авторов уже откровенно говоря надоел. Такое впечатление, что "даманцевы" размножаются как кролики.
    zyablik.olga
    1. новичок Сегодня, 18:06
      попробую. внешним видом_ ничем. отличия в начинке и вооружении. 35С_ для ВКС, 35_ экспортный вариант.
      новичок
      1. zyablik.olga Сегодня, 18:12
        Цитата: новичок
        попробую. внешним видом_ ничем. отличия в начинке и вооружении. 35С_ для ВКС, 35_ экспортный вариант.

        Да ладно, за исключением системы госопознования китайские Су-35С ничем от наших строевых не отличаются.
        zyablik.olga
        1. новичок Сегодня, 18:17
          пордоньте. тут вопрос политический. ведь проскакивала инфа, что Китай получит СУ35 в комплктации как для наших летунов, то бишь СУ35С. это конкретно про Китай ( чего сразу не спросили). ваш вопро касался отличий 35го от 35С, я ответил.
          новичок
          1. zyablik.olga Сегодня, 18:18
            Цитата: новичок
            пордоньте. тут вопрос политический. ведь проскакивала инфа, что Китай получит СУ35 в комплктации как для наших летунов, то бишь СУ35С. это конкретно про Китай ( чего сразу не спросили). ваш вопро касался отличий 35го от 35С, я ответил.

            Нет такого серийного самолёта Су-35. Именно это я и хотела собственно донести своим комментарием.
            zyablik.olga
            1. новичок Сегодня, 18:26
              именно СУ35 экспортный_ скоро соберут. поставят в планер урезанную начинку, снабдят вооружением урезанных харрактеристик и,.вуаля. намерения оные купить есть у Индонезии, Малайзии, Индии и ещё кто то, забыл. как только контрак, таки сразу и увидите.
              новичок
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