18:39 21 августа

Видео с места столкновения эсминца «Джон Маккейн» с нефтетанкером

В Сети появилось видео, на котором запечатлены последствия столкновения эсминца США «Джон Маккейн» и нефтяного танкера Alnic MC.




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Комментарии 3

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  1. svp67 Сегодня, 17:13
    А "зачетная" такая дырочка, сразу и не "запломбируешь"... Команде танкера - РЕСПЕКТ.
    svp67
    1. g1v2 Сегодня, 17:19
      Ага. А если учесть , что эсминец далеко не новый - то могут решить и не восстанавливать его .И тогда у матрасов нарисуется - минус один.
      g1v2
  2. п-к Опарышев Сегодня, 17:21
    Это лёгкое напоминание за потопленное развед судно в Босфоре.
    п-к Опарышев
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