Видео с места столкновения эсминца «Джон Маккейн» с нефтетанкером Сегодня, 17:10 В Сети появилось видео, на котором запечатлены последствия столкновения эсминца США «Джон Маккейн» и нефтяного танкера Alnic MC. 0 Солдаты будущего Взлететь с пятачка Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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