СМИ: Попытка блокады российских поисковиков и соцсетей на Украине провалилась
Компании, занимающиеся анализом в сфере интернет-трафика, констатируют, что, несмотря на действие закона, на Украине так и не смогли полностью перекрыть работу российским социальным сетям и поисковым системам. Газета «Ведомости», ссылающаяся на аналитические площадки, сообщает, что Украина по-прежнему занимает второе место после РФ по трафику для сервисов Яндекса и Mail.ru Group.
Подчёркивается важная деталь: учёт вёлся исключительно по открытым IP-адресам, соответствующих Украине. Учёт пользователей, применявших программные средства по обходу блокировок на территории Украины, не проводился. Другими словами, граждан Украины, в реальности пользующихся российскими сервисами, существенно больше, чем по официальным данным аналитических агентств.
Представлена статистика украинской исследовательской компании Factrum Group. Она такова: за июль сайт соцсети "ВКонтакте" посетили 35% украинских пользователей, "Яндекс" — 33%, "Одноклассники" — 22%, Mail.ru — 30%.
Отмечено, что миллионы украинских граждан имеют возможность заходить на «заблокированные» российские интернет-порталы даже при использовании общественного Wi-Fi. Многие операторы Украины отчитались о блокировании российских ресурсов, но при этом фактически обходят нелепое майданное законодательство. Так, компания KyivStar блокирует только главную страницу Яндекса, при этом сохраняя для пользователей доступ ко многим разделам, включая разделы «Новости», «Погода», «Почта», «Яндекс-Такси».
Подчёркивается важная деталь: учёт вёлся исключительно по открытым IP-адресам, соответствующих Украине. Учёт пользователей, применявших программные средства по обходу блокировок на территории Украины, не проводился. Другими словами, граждан Украины, в реальности пользующихся российскими сервисами, существенно больше, чем по официальным данным аналитических агентств.
Представлена статистика украинской исследовательской компании Factrum Group. Она такова: за июль сайт соцсети "ВКонтакте" посетили 35% украинских пользователей, "Яндекс" — 33%, "Одноклассники" — 22%, Mail.ru — 30%.
Отмечено, что миллионы украинских граждан имеют возможность заходить на «заблокированные» российские интернет-порталы даже при использовании общественного Wi-Fi. Многие операторы Украины отчитались о блокировании российских ресурсов, но при этом фактически обходят нелепое майданное законодательство. Так, компания KyivStar блокирует только главную страницу Яндекса, при этом сохраняя для пользователей доступ ко многим разделам, включая разделы «Новости», «Погода», «Почта», «Яндекс-Такси».
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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