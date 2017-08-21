18:38 21 августа

СМИ: Попытка блокады российских поисковиков и соцсетей на Украине провалилась

Компании, занимающиеся анализом в сфере интернет-трафика, констатируют, что, несмотря на действие закона, на Украине так и не смогли полностью перекрыть работу российским социальным сетям и поисковым системам. Газета «Ведомости», ссылающаяся на аналитические площадки, сообщает, что Украина по-прежнему занимает второе место после РФ по трафику для сервисов Яндекса и Mail.ru Group.

Подчёркивается важная деталь: учёт вёлся исключительно по открытым IP-адресам, соответствующих Украине. Учёт пользователей, применявших программные средства по обходу блокировок на территории Украины, не проводился. Другими словами, граждан Украины, в реальности пользующихся российскими сервисами, существенно больше, чем по официальным данным аналитических агентств.

СМИ: Попытка блокады российских поисковиков и соцсетей на Украине провалилась



Представлена статистика украинской исследовательской компании Factrum Group. Она такова: за июль сайт соцсети "ВКонтакте" посетили 35% украинских пользователей, "Яндекс" — 33%, "Одноклассники" — 22%, Mail.ru — 30%.

Отмечено, что миллионы украинских граждан имеют возможность заходить на «заблокированные» российские интернет-порталы даже при использовании общественного Wi-Fi. Многие операторы Украины отчитались о блокировании российских ресурсов, но при этом фактически обходят нелепое майданное законодательство. Так, компания KyivStar блокирует только главную страницу Яндекса, при этом сохраняя для пользователей доступ ко многим разделам, включая разделы «Новости», «Погода», «Почта», «Яндекс-Такси».

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 32

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  1. Я_Сам_По_Себе Сегодня, 17:26
    Что Петруся Вальцмана в лепрозории ни кто и в конец не ставит? laughing
    Я_Сам_По_Себе
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 17:31
      Куды же они без нас то...Мы же братья все же! Зов крови и от него никуда не денешься ..Я знал что так и будет! Будем зачищать..
      ОТДЕЛ
    2. Котище Сегодня, 17:33
      Почему? Каждый день подходит Петро Порошенко к трюмо дома и глядя в зеркало два отражения в угол не ставит, а третье раз и в угол!
      Котище
      1. Zibelew Сегодня, 17:48
        Порошенко научил страну пользоваться анонимайзерами, VPNом и Tor.
        Zibelew
    3. сибиралт Сегодня, 17:39
      Оно изначально было понятно, что такое невозможно. Но бюджет попилить - дело наживное.
      сибиралт
    4. japs Сегодня, 18:28
      Как же, все его, как раз, в... конец и ставят!
      Рейтинг ого-го! Чуть меньше, чем ничего!
      japs
  2. Высказаться Сегодня, 17:30
    А что, Яндекс разве российская компания?
    Высказаться
    1. Я_Сам_По_Себе Сегодня, 17:32
      Ну уж точно не Казахская. wink
      Я_Сам_По_Себе
      1. Высказаться Сегодня, 17:43
        Русская-российская, казахская-казахстанская. Разницу видешь? Тебе бы в школу вернутся, русский язык подучить.
        Высказаться
        1. Я_Сам_По_Себе Сегодня, 17:45
          Староват я для школы то wink . И нет "казахстанской" ни какой. О Казахской ССР слышал, а вот о "Казахстанской ССР" ни разу. Так что сам в школу будь любезен. Говори на Родном языке правильно.
          Я_Сам_По_Себе
          1. Высказаться Сегодня, 17:51
            Любезен небуду, неучу объяснять - ДонКихотом слыть. hi
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            1. Я_Сам_По_Себе Сегодня, 17:54
              Ну упоротое самомнение без сомнения красит. hi
              Я_Сам_По_Себе
          2. Высказаться Сегодня, 17:57
            Так и я о Русской СФСР ничего не слышал
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          3. Высказаться Сегодня, 18:06
            Отличная кнопка -редактировать, упражняйся далее.
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        2. CentDo Сегодня, 17:48
          Да и Вам бы не помешало.
          CentDo
          1. Высказаться Сегодня, 18:00
            Да, по русскому языку у меня тройка, зато честно заработаная.
            Высказаться
            1. CentDo Сегодня, 18:03
              Если уж советуете оппоненту подучить русский язык, то делайте это без орфографических ошибок. А если сами знаете его "на троечку", то и другим нечего на ошибки указывать.
              CentDo
    2. svp67 Сегодня, 17:33
      Цитата: Высказаться
      А что, Яндекс разве российская компания?

      А чей она уже только не была...например голландской. Главное, что для нынешней киевской влады она русская.
      svp67
  3. APASUS Сегодня, 17:33
    Политические дрязги приносят украинским провайдерам , компаниям реальный убыток. А вопрос с блокировкой ,это скорее культура отношений в обществе.Государство плюет на общество,а в замен общество плюет на государство!
    APASUS
  4. Eddie Сегодня, 17:33
    В Верховной Раде идет соревнование по идиотизму! Повезло "Незалежной с дураками,слов нет! good
    Eddie
  5. Logall Сегодня, 17:34
    сохраняя для пользователей доступ ко многим разделам, включая разделы «Новости», «Погода», «Почта», «Яндекс-Такси».]
    Яндекс такси останется? Отлично! Поедем штурмовать Киев, возьмём такси. Они же этого боялись? А ещё скорректируем наступление в Яндекс пробки...
    Logall
  6. svp67 Сегодня, 17:34
    Компании, занимающиеся анализом в сфере интернет-трафика, констатируют, что, несмотря на действие закона, на Украине так и не смогли полностью перекрыть работу российским социальным сетям и поисковым системам.
    Что и требовалось ДОКАЗАТЬ. В интернете очень тяжело "ХВАТАТЬ И НЕ ПУЩАТЬ"
    svp67
    1. TIT Сегодня, 18:32
      Цитата: svp67
      В интернете очень тяжело "ХВАТАТЬ И НЕ ПУЩАТЬ"

      что, только подтверждает наш интернет ,зайти на заблокированный ресурс пять сек ,
      TIT
  7. Mavrikiy Сегодня, 17:40
    СМИ: Попытка блокады российских поисковиков и соцсетей на Украине провалилась
    Ну и шо? Инициатива (+), пропиарились (+), проголосовали (+), побегали по потолку (+), а то что пшик (-), так не в-первой, еще и круче было. Вперед ногами выносили.
    Mavrikiy
  8. Torins Сегодня, 17:41
    Пытаясь блокировать то, что реально блокировать не возможно, такое правительство подрывает исключительно свой авторитет, а не экономику выдуманного врага :)
    Torins
  9. НЕКСУС Сегодня, 17:42
    Пусть Парашка свой инет придумает ...море то как-то украинцы вырыли ... wassat wassat
    НЕКСУС
    1. KondratKo Сегодня, 17:48
      "Пусть Парашка свой инет придумает "
      - "ПарaшаНэт"? Для этого территориального образования само то. Если-бы Яйценюх не сбежал, можно было организовать ешо и "ЯйцеНэт". )
      KondratKo
  10. изя топ Сегодня, 17:45
    а нас комнадзор на цензор.нет не пущает recourse а там так весело было wassat
    изя топ
  11. Мста Сегодня, 17:46
    Очень жаль. Мне вот совсем не хочется видеть больных русофобией ни в РФ ,ни на русских сайтах...Пусть сидят у себя,на Цензор.Нет,тем более,что граждан РФ там блокируют моментально,а на сайтах РФ эта больная русофобией шайка лазит как у себя дома.
    Мста
  12. Монархист Сегодня, 17:51
    "При этом сохраняя пользователям доступ по многим разделам, включая разделы:"Новости","Погода","Почта","Яндекс
    - такси"-они хитроумные:"червяка скушали и на крючок не попали"перед Пецой отчитались и сохранились доступ к самым востребованным разделам. Чисто по еврейски
    Монархист
  13. alexmach Сегодня, 18:19
    Хз, тесть вот рассказывает что вполне себе удалась.
    alexmach
  14. На страже Сегодня, 18:32
    В России запретили VPN и анонимайзеры
    https://www.unian.net/world/2041076-v-rf-prinyali
    -zakon-o-zaprete-vpn-i-anonimayzerov.html


    Зато на Украине работает рутрекер smile


    О каких поисковиках речь, знаю только Яндекс. Да сами россияне предпочитают Гугл.
    На страже
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