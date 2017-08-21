18:39 21 августа

Темпы набора контрактников в ВСУ этого года почти втрое хуже, чем в прошлом

Как сообщает украинский военный портал Ukrainian Military Pages, с начала этого года на военную службу по контракту в ВСУ принято более 17 тысяч человек, в том числе 1200 офицеров. Всего же, согласно заявления спикера МО Украины, в ВСУ служит на данный момент более 120 тыс. контрактников

В то же время, в 2016 году, за аналогичный период на военную службу по контракту было принято около 45 тысяч человек. В том числе 5 тыс. офицеров.

Темпы набора контрактников в ВСУ этого года почти втрое хуже, чем в прошлом



Соответственно темпы набора контрактников в ВСУ этого года на 62% ниже чем в прошлом году (на 28 тысяч человек). И сейчас эти показатели немного преувеличивают количество лиц принятых на военную службу по контракту за весь 2015 год - около 16 тысяч. Показатели набора офицеров еще хуже - 1200 против 5 тысяч в 2016-ом. В связи с неудовлетворительным положением с контрактниками, очередной призыв офицеров запаса после обучения на военных кафедрах, ожидается уже в сентябре.

Министерство обороны пытается удержать падение количества желающих заключить контракт (и удержать на службе тех у кого контракты заканчиваются) незначительным (от 300 до 1800 грн) повышением дополнительных выплат отдельным категориям военнослужащих, в частности сержантам, военнослужащим ВДВ, ССпО, морской пехоты и повышением размеров надбавки за выполнение боевых задач.

Использованы фотографии: http://www.ukrmilitary.com/
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Комментарии 16

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  1. Shurik70 Сегодня, 17:59
    Всё равно, 17 тысяч - это не мало
    what
    Shurik70
    1. Тралл Сегодня, 18:01
      У пана атамана нема золотого запасу smile
      Тралл
      1. Zibelew Сегодня, 18:04
        Да на Украине уже вся армия может быть контрактной, выдать всем автоматы и пусть, как хотят так и крутятся.
        Zibelew
        1. cniza Сегодня, 18:10
          Так то оно так , только ничего хорошего , они наши соседи и этого не изменить , а зачем нам под боком такая проблема.
          cniza
          1. с-т Petrov Сегодня, 18:22
            Так то оно так , только ничего хорошего , они наши соседи и этого не изменить , а зачем нам под боком такая проблема.


            соседей не выбирают. Тут как Бог пошлет)
            с-т Petrov
      2. oleg-gr Сегодня, 18:05
        В дальнейшем сколько из них станет "ветеранами АТО"? И останется ли психика в порядке после такой службы народу Окраины против народа Донбасса?
        oleg-gr
        1. cniza Сегодня, 18:11
          Ничего хорошего это не принесет ни кому.
          cniza
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 18:09
      Цитата: Shurik70
      Всё равно, 17 тысяч - это не мало
      what

      Половина в плен сдадутся (пересидят в плену)...А самые свидомитые обычно этим закончат!
      ОТДЕЛ
      1. Logall Сегодня, 18:20
        Причём стрелять по мирным–смелые до не могу, а как попадутся–маму зовут!
        Подъюбочный СС...
        Logall
    3. НЕКСУС Сегодня, 18:13
      Цитата: Shurik70
      Всё равно, 17 тысяч - это не мало
      what

      Скоро люди закончатся...видимо снова заряжают мобильные крематории,дабы после родственникам сообщать о безвести пропавших. Д.Б...
      НЕКСУС
  2. svp67 Сегодня, 18:00
    Темпы набора контрактников в ВСУ этого года почти втрое хуже, чем в прошлом
    Так не удивительно..."безвиз" же. За что боролись, НАТО и ...
    svp67
  3. Мста Сегодня, 18:01
    Ну так обещанных 1000 гривен в сутки так и не платят и безнаказанно грабить Донбасс не дают,вот и поубавилось количество ЛЫЦАРЕЙ СС НАХТИГАЛЬ ГАЛИЧИНА....желающих идти на фронт...ЭТИ только с безоружными бабами и детьми воевать большие умельцы...Кстати к семьям АТОшников нужно относиться соответственно . Зуб за зуб.
    Мста
  4. изя топ Сегодня, 18:10
    по писвизу умотали request
    изя топ
  5. Димка75 Сегодня, 18:20
    Цитата: Мста
    ЭТИ только с безоружными бабами и детьми воевать большие умельцы...Кстати к семьям АТОшников нужно относиться соответственно . Зуб за зуб.

    4 марта, пресс-конференция Путина :

    "...И пускай попробует кто-то из числа военнослужащих стрелять в своих людей, за которыми мы будем стоять сзади, не впереди, а сзади. Пускай они попробуют стрелять в женщин и детей! И я посмотрю на тех, кто отдаст такой приказ на Украине..."
    Димка75
  6. polev66 Сегодня, 18:24
    просто мяско не хочет умирать
    polev66
  7. ОТДЕЛ Сегодня, 18:38
    Интересно ,показатели набора офицеров еще хуже - 1200 против 5 тысяч в 2016-ом. ..Честь офицера гложет душу?

    С праздником Офицеры не продавшие свою Честь и совесть!
    ОТДЕЛ
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