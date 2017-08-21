Темпы набора контрактников в ВСУ этого года почти втрое хуже, чем в прошлом
Как сообщает украинский военный портал Ukrainian Military Pages, с начала этого года на военную службу по контракту в ВСУ принято более 17 тысяч человек, в том числе 1200 офицеров. Всего же, согласно заявления спикера МО Украины, в ВСУ служит на данный момент более 120 тыс. контрактников
В то же время, в 2016 году, за аналогичный период на военную службу по контракту было принято около 45 тысяч человек. В том числе 5 тыс. офицеров.
Соответственно темпы набора контрактников в ВСУ этого года на 62% ниже чем в прошлом году (на 28 тысяч человек). И сейчас эти показатели немного преувеличивают количество лиц принятых на военную службу по контракту за весь 2015 год - около 16 тысяч. Показатели набора офицеров еще хуже - 1200 против 5 тысяч в 2016-ом. В связи с неудовлетворительным положением с контрактниками, очередной призыв офицеров запаса после обучения на военных кафедрах, ожидается уже в сентябре.
Министерство обороны пытается удержать падение количества желающих заключить контракт (и удержать на службе тех у кого контракты заканчиваются) незначительным (от 300 до 1800 грн) повышением дополнительных выплат отдельным категориям военнослужащих, в частности сержантам, военнослужащим ВДВ, ССпО, морской пехоты и повышением размеров надбавки за выполнение боевых задач.
В то же время, в 2016 году, за аналогичный период на военную службу по контракту было принято около 45 тысяч человек. В том числе 5 тыс. офицеров.
Соответственно темпы набора контрактников в ВСУ этого года на 62% ниже чем в прошлом году (на 28 тысяч человек). И сейчас эти показатели немного преувеличивают количество лиц принятых на военную службу по контракту за весь 2015 год - около 16 тысяч. Показатели набора офицеров еще хуже - 1200 против 5 тысяч в 2016-ом. В связи с неудовлетворительным положением с контрактниками, очередной призыв офицеров запаса после обучения на военных кафедрах, ожидается уже в сентябре.
Министерство обороны пытается удержать падение количества желающих заключить контракт (и удержать на службе тех у кого контракты заканчиваются) незначительным (от 300 до 1800 грн) повышением дополнительных выплат отдельным категориям военнослужащих, в частности сержантам, военнослужащим ВДВ, ССпО, морской пехоты и повышением размеров надбавки за выполнение боевых задач.
Использованы фотографии: http://www.ukrmilitary.com/
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