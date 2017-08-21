В Каталонии проведена операция по задержанию "барселонского" террориста
Из Каталонии поступают сообщения о том, что местные сотрудники полиции при попытке задержать предполагаемого террориста, применили оружие. На теле нейтрализованного неизвестного был обнаружен пояс террориста-смертника. При этом в одних испанских СМИ утверждается, что пояс был настоящим, а в других, что речь может идти о муляже.
Предполагаемый террорист убит. Проводятся мероприятия по установлению его личности.
Сообщается, что нейтрализация предполагаемого преступника произошла в районе населённого пункта Субиратса. На его след удалось выйти в ходе расследования дела по совершению кровавых терактов в Барселоне и Камбрильсе. Напомним, что в результате ужасного преступления погибли 15 человек, не менее 130 получили ранения.
Испанская газета Vanguardia тем временем сообщает, что в одном из муниципалитетов Каталонии задержан Юнес Абу Якуб, которого подозревают в том, что именно он находился за рулём автомобиля, давившего людей в центре Барселоны. Якуба задержали в Сан-Садурни- д'Аноя. О связи двух сообщений данных пока нет. В ряде СМИ заявлено, что убит якобы именно Юнес Абу Якуб.
Ранее утверждалось, что Якуб мог перебраться из Испании во Францию уже после совершения теракта. Известно о том, что Якубу 22 года, и он имеет паспорт подданного Испании. Информация о бегстве террориста за пределы Испании не подтвердилась.
Предполагаемый террорист убит. Проводятся мероприятия по установлению его личности.
Сообщается, что нейтрализация предполагаемого преступника произошла в районе населённого пункта Субиратса. На его след удалось выйти в ходе расследования дела по совершению кровавых терактов в Барселоне и Камбрильсе. Напомним, что в результате ужасного преступления погибли 15 человек, не менее 130 получили ранения.
Испанская газета Vanguardia тем временем сообщает, что в одном из муниципалитетов Каталонии задержан Юнес Абу Якуб, которого подозревают в том, что именно он находился за рулём автомобиля, давившего людей в центре Барселоны. Якуба задержали в Сан-Садурни- д'Аноя. О связи двух сообщений данных пока нет. В ряде СМИ заявлено, что убит якобы именно Юнес Абу Якуб.
Ранее утверждалось, что Якуб мог перебраться из Испании во Францию уже после совершения теракта. Известно о том, что Якубу 22 года, и он имеет паспорт подданного Испании. Информация о бегстве террориста за пределы Испании не подтвердилась.
Использованы фотографии: www.lavanguardia.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти