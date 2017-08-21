18:38 21 августа

В Каталонии проведена операция по задержанию "барселонского" террориста

Из Каталонии поступают сообщения о том, что местные сотрудники полиции при попытке задержать предполагаемого террориста, применили оружие. На теле нейтрализованного неизвестного был обнаружен пояс террориста-смертника. При этом в одних испанских СМИ утверждается, что пояс был настоящим, а в других, что речь может идти о муляже.

Предполагаемый террорист убит. Проводятся мероприятия по установлению его личности.

Сообщается, что нейтрализация предполагаемого преступника произошла в районе населённого пункта Субиратса. На его след удалось выйти в ходе расследования дела по совершению кровавых терактов в Барселоне и Камбрильсе. Напомним, что в результате ужасного преступления погибли 15 человек, не менее 130 получили ранения.


Испанская газета Vanguardia тем временем сообщает, что в одном из муниципалитетов Каталонии задержан Юнес Абу Якуб, которого подозревают в том, что именно он находился за рулём автомобиля, давившего людей в центре Барселоны. Якуба задержали в Сан-Садурни- д'Аноя. О связи двух сообщений данных пока нет. В ряде СМИ заявлено, что убит якобы именно Юнес Абу Якуб.



Ранее утверждалось, что Якуб мог перебраться из Испании во Францию уже после совершения теракта. Известно о том, что Якубу 22 года, и он имеет паспорт подданного Испании. Информация о бегстве террориста за пределы Испании не подтвердилась.

Использованы фотографии: www.lavanguardia.com
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Комментарии 8

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  1. oleg-gr Сегодня, 18:09
    Мертвый уже ничего не скажет. На него, попутно, можно многое списать и назначить виноватым.
    oleg-gr
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 18:17
      Цитата: oleg-gr
      Мертвый уже ничего не скажет. На него, попутно, можно многое списать и назначить виноватым.

      В кварталы мигрантов полиция боится заходить и так по все европе...! Там у них уже государство внутри государства со своими правилами ...! Потому что в ЕС нет Дня ВДВ! soldier
      ОТДЕЛ
      1. Zibelew Сегодня, 18:18
        В южном Лос-Анжелесе четырехэтажный дом был охвачен пламенем и сгорел дотла. На первом этаже жила нигерийская семья из 6 человек, занимавшаяся подделкой чеков. Вся семья погибла. Группа из семи нелегальных иммигрантов, исламистов из Кении, сумевших обмануть муниципальных работников и получавших социальную помощь, жила на втором этаже. Все они погибли. Шесть членов латино-американской шайки, занимавших третий этаж, тоже погибли. Из жильцов дома в живых осталась лишь семейная пара белых, занимавшая четвертый этаж. Люди из местной общины были возмущены этим фактом — и вылетели в Лос-Анжелес на встречу с начальником местной пожарно-спасательной службы, где в резкой форме потребовали ответа — каким образом все черные, мусульмане и латиноамериканцы погибли — и лишь белая пара осталась в живых?! Ответ начальника пожарных был краток: "Потому что они были на работе... ".

        Zibelew
    2. cniza Сегодня, 18:18
      Скорее всего так и сделают , но от этого им легче не станет.
      cniza
  2. На страже Сегодня, 18:26
    В России даже терактом не признали...
    На страже
    1. Logall Сегодня, 18:38
      Зато в Израиле, палестинец громко пукнет, все СМИ о теракте кричат! И о неизвестном газе...
      Logall
    2. Виктор Осипов Сегодня, 18:38
      Вроде бы соболезнование родным и близким послали, а признание\непризнание компетенция каталонских властей!
      Виктор Осипов
  3. APASUS Сегодня, 18:35
    Вариантов с обезвреживанием террористов не много ,но все равно его надо брать живым.Иногда мне кажется его специально убивает полиция ,тем самым все списывают на него и концы в воду.А ведь не все так просто,люди легализуются ,получают документы имея все показания к задержанию,кто то все это организует,оплачивает.
    APASUS
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