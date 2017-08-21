Ельцин был переизбран на деньги ЦРУ?

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что накануне президентских выборов в России в 1996 г. Федеральный резервный банк под надуманным предлогом "во избежание ажиотажа при обмене старых 100-долларовых купюр" ввез в посольство США в Москве $500 млн США наличными. "Несколько ночей личный состав посольской резидентуры во главе с Майклом Суликом буквально спал на мешках с наличностью, охраняя их, пока деньги в вывозились из дипмиссии на иномарках отдельными партиями неким частным лицам. Что тогда спонсировали на эти деньги? Я думаю, что и это мы тоже когда-нибудь узнаем", - подчеркнула Захарова. Комментирует политолог, директор Института Каспийского сотрудничества Сергей Михеев.